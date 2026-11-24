В Древнем Египте существовал особый погребальный обряд. В рот некоторым покойникам помещали золотые амулеты в форме языка. Древние египтяне верили, что эти предметы помогут человеку обрести дар речи в загробном мире.

Как пишет издание Öлкə.az, согласно их верованиям, после смерти человек должен был иметь возможность общаться с богами, выражать свои мысли и говорить во время суда в загробном мире. Золотые амулеты в виде языка помещались в рот умершего именно для выполнения этой функции.

Тот факт, что амулеты изготавливались из золота, также не случаен. В древнеегипетской мифологии золото ассоциировалось с телами богов и считалось символом вечности и бессмертия.

Поэтому данные предметы были не просто украшением, а частью религиозных представлений о загробной жизни и общении с божествами.