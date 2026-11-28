В Узбекистане резкое повышение громкости звука при начале рекламы на некоторых телеканалах вызывает недовольство телезрителей. В Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей по этому поводу поступило множество обращений.

Как сообщает Комитет, превышение уровня громкости рекламных блоков над уровнем звука телепередачи или программы доставляет неудобства зрителям. При этом действующее законодательство запрещает подобные действия.

В частности, согласно статье 27 Закона «О рекламе», уровень звука рекламы и ее анонса не должен превышать уровень звука прерываемой ими телепередачи или телепрограммы.

Комитет по конкуренции осуществляет контроль за соблюдением данных требований. В случаях возникновения подозрений на нарушение, уровень звука рекламы может быть проверен с помощью специальных технических средств. Если факт нарушения требований закона будет подтвержден, к ответственным лицам будут приняты меры в установленном порядке.

В связи с этим Комитет призвал телеканалы, рекламные агентства и распространителей рекламы соблюдать установленные нормы по уровню громкости. Также было подчеркнуто, что при трансляции рекламы необходимо учитывать удобство и интересы телезрителей.