В Узбекистане в периоды ухудшения качества атмосферного воздуха могут быть введены ограничения на движение автомобилей. Комитет по экологии разработал проект постановления Кабинета Министров, направленный на предотвращение загрязнения воздуха и снижение его последствий.

Согласно проекту, при возникновении необходимости может быть введен порядок движения автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от государственного номерного знака.

Предлагаемый порядок не будет распространяться на электромобили и специальные транспортные средства. Они будут исключены из данного ограничения.

На данный момент речь идет о проекте постановления. Предусматривается, что вопрос о введении данного порядка будет определяться исходя из необходимости в периоды ухудшения качества атмосферного воздуха.