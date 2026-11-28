Французский клуб «Пари Сен-Жермен» отказался от планов по приобретению вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ ищет не звезду, а молодой талант на перспективу

Согласно источнику, парижане действительно хотят усилить состав новым фланговым нападающим, чтобы заменить травмированных вингеров (Хвичу Кварацхелию и Дезире Дуэ). Однако руководство клуба и главный тренер Луис Энрике не ставят целью покупку готовой суперзвезды уровня Винисиуса.

Напротив, ПСЖ предпочитает привлечь в свои ряды молодого футболиста с потенциалом развития, который принесет пользу команде в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, можно сказать, что бразильский нападающий, скорее всего, не покинет «Реал Мадрид» и продолжит карьеру в столице Испании.

Детали ситуации

Показатели Официальная и инсайдерская информация Клуб, упоминавшийся как претендент «Пари Сен-Жермен» (Франция) Официальная позиция клуба Борьба за покупку Винисиуса Жуниора вестись не будет Трансферная стратегия ПСЖ Ищется не звездный футболист, а молодой вингер, который принесет пользу в долгосрочной перспективе Будущее футболиста Скорее всего, останется в составе «Реал Мадрида» Источник Фабрицио Романо

Как вы считаете, останется ли Винисиус Жуниор в «Реал Мадриде» и будет ли защищать честь «королевского клуба» до конца своей карьеры, или в будущем отправится в другой чемпионат?

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