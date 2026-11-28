«Пари Сен-Жермен» принял решение по Винисиусу Жуниору
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» отказался от планов по приобретению вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
ПСЖ ищет не звезду, а молодой талант на перспективу
Согласно источнику, парижане действительно хотят усилить состав новым фланговым нападающим, чтобы заменить травмированных вингеров (Хвичу Кварацхелию и Дезире Дуэ). Однако руководство клуба и главный тренер Луис Энрике не ставят целью покупку готовой суперзвезды уровня Винисиуса.
Напротив, ПСЖ предпочитает привлечь в свои ряды молодого футболиста с потенциалом развития, который принесет пользу команде в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, можно сказать, что бразильский нападающий, скорее всего, не покинет «Реал Мадрид» и продолжит карьеру в столице Испании.
Детали ситуации
Показатели
Официальная и инсайдерская информация
Клуб, упоминавшийся как претендент
«Пари Сен-Жермен» (Франция)
Официальная позиция клуба
Борьба за покупку Винисиуса Жуниора вестись не будет
Трансферная стратегия ПСЖ
Ищется не звездный футболист, а молодой вингер, который принесет пользу в долгосрочной перспективе
Будущее футболиста
Скорее всего, останется в составе «Реал Мадрида»
Источник
Фабрицио Романо
Как вы считаете, останется ли Винисиус Жуниор в «Реал Мадриде» и будет ли защищать честь «королевского клуба» до конца своей карьеры, или в будущем отправится в другой чемпионат?
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