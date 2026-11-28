В Мангистауской области Казахстана двух человек унесло в Каспийское море на надувной лодке. Спасатели обнаружили их в 3 километрах от берега и доставили в безопасное место. Об этом сообщает Нур.кз.

Как сообщили на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram, инцидент произошел сегодня на территории Тупкараганского района. Из-за сильных волн в море двух взрослых людей на надувной лодке унесло в открытое море.

После поступления сообщения о происшествии спасатели незамедлительно прибыли на место и начали поисково-спасательные работы.

В результате слаженных действий спасателей двое человек были найдены в 3 километрах от берега. Их доставили в безопасное место. Спасенным медицинская помощь не потребовалась.

В то же время за нарушение правил безопасности на воде они были привлечены к ответственности в соответствии со статьей 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. В отношении каждого из них был составлен административный протокол и назначен штраф.