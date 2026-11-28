В казахстанских социальных сетях распространилось видео, на котором выступающий на свадьбе парень пинает ребенка в грудь. Выяснилось, что инцидент произошел в Киргизии. Причастный к происшествию 17-летний юноша был оштрафован. Об этом сообщает Нур.кз.

Отмечается, что случай произошел 25 ноября в селе Сокулук Чуйской области Киргизии. На видео запечатлено, как двое детей мешают выступлению исполнителя. После этого парень с силой пинает одного из них в грудь. От удара ребенок падает на землю.