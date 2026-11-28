В Киргизии оштрафовали 17летнего парня, ударившего ребенка ногой на свадьбе (видео)
В казахстанских социальных сетях распространилось видео, на котором выступающий на свадьбе парень пинает ребенка в грудь. Выяснилось, что инцидент произошел в Киргизии. Причастный к происшествию 17-летний юноша был оштрафован. Об этом сообщает Нур.кз.
Отмечается, что случай произошел 25 ноября в селе Сокулук Чуйской области Киргизии. На видео запечатлено, как двое детей мешают выступлению исполнителя. После этого парень с силой пинает одного из них в грудь. От удара ребенок падает на землю.
По данным пресс-службы Главного управления внутренних дел Чуйской области, по факту произошедшего была проведена доследственная проверка, личность молодого человека установлена. Выяснилось, что ему 17 лет.
В отношении него был составлен протокол по статье 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса Киргизии о правонарушениях.
Материалы дела были направлены в Сокулукский районный суд. Решением суда юноше назначено наказание в виде штрафа.
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