Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкин

·0·Спорт
Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкин

Алфонсо Девиснинг Бавария клубидан кетиши деярли аниқ бўлиб улгурди. Sport Bild нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони клублари Германия рекордчиси ва канадалик футболчи билан келаси ёзги трансфер борасида алоқага чиққан. Мюнхенликлар қароргоҳида клуб вакиллари ўртасида эҳтимолий трансфер шартлари бўйича музокаралар ўтказилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи Девис 2025-йил бошида Бавария билан шартномасини 2030-йилгача узайтирган бўлса-да, сўнгги пайтларда унинг келажаги Мюнхенда катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Футболчининг йиллик 15 миллион евро миқдоридаги маоши ва доимий жароҳатлари раҳбариятни чап қанот ҳимоячисини сотиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди.

2025-йил баҳорида тиззасидан оғир жароҳат олганидан бери Алфонсо Девис ўзининг аввалги спорт формасини тиклашга қийналмоқда. Мушакларидаги такрорий жароҳатлар туфайли у узоқ вақт майдондан ташқарида қолди, ҳатто сўнгги жароҳати сабаб Канада терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши кутилмоқда.

Натижада, бош мураббий Венсан Компани ўз фикрини ўзгартирди. Авваллари Девисни қўллаб-қувватлаган мураббий эндиликда янги чап қанот ҳимоячисини сотиб олишни жамоанинг устувор вазифаси деб белгилади. Агар муносиб таклиф тушса, Бавария музокараларга тайёр эканини билдирган.

Саудия Арабистони клубларининг чексиз молиявий имкониятлари ушбу трансферни тезлаштириши мумкин. Бироқ, 25 ёшли футболчининг ўзи Саудия Pro лигасига ўтишга рози бўлиши даргумон, чунки у ҳали ҳам дунёнинг энг яхши қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланади.

БаварияАлфонсо ДевисВенсан КомпаниТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...Бугун, 03:51Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиУч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиБугун, 03:42Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...