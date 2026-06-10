Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкин
Алфонсо Девиснинг Бавария клубидан кетиши деярли аниқ бўлиб улгурди. Sport Bild нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони клублари Германия рекордчиси ва канадалик футболчи билан келаси ёзги трансфер борасида алоқага чиққан. Мюнхенликлар қароргоҳида клуб вакиллари ўртасида эҳтимолий трансфер шартлари бўйича музокаралар ўтказилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи Девис 2025-йил бошида Бавария билан шартномасини 2030-йилгача узайтирган бўлса-да, сўнгги пайтларда унинг келажаги Мюнхенда катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Футболчининг йиллик 15 миллион евро миқдоридаги маоши ва доимий жароҳатлари раҳбариятни чап қанот ҳимоячисини сотиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди.
2025-йил баҳорида тиззасидан оғир жароҳат олганидан бери Алфонсо Девис ўзининг аввалги спорт формасини тиклашга қийналмоқда. Мушакларидаги такрорий жароҳатлар туфайли у узоқ вақт майдондан ташқарида қолди, ҳатто сўнгги жароҳати сабаб Канада терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши кутилмоқда.
Натижада, бош мураббий Венсан Компани ўз фикрини ўзгартирди. Авваллари Девисни қўллаб-қувватлаган мураббий эндиликда янги чап қанот ҳимоячисини сотиб олишни жамоанинг устувор вазифаси деб белгилади. Агар муносиб таклиф тушса, Бавария музокараларга тайёр эканини билдирган.
Саудия Арабистони клубларининг чексиз молиявий имкониятлари ушбу трансферни тезлаштириши мумкин. Бироқ, 25 ёшли футболчининг ўзи Саудия Pro лигасига ўтишга рози бўлиши даргумон, чунки у ҳали ҳам дунёнинг энг яхши қанот ҳимоячиларидан бири ҳисобланади.
…