Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчиси
Собиқ ҳимоячи Мика Ричардс Англия терма жамоаси сафида Жуд Беллингемнинг ўрни борасидаги баҳсларга чек қўйиш кераклигини таъкидлади. У Реал Мадрид ярим ҳимоячисини "ҳақиқий суперюлдуз" деб атади. Томас Тухел ҳеч кимга асосий таркибдан жой кафолатланмаганини айтган бўлса-да, Ричардс 22 ёшли футболчи 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан мамлакатнинг энг кучли ўйинчиси бўлиб қолаётганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
"Те Рест Ис Футбол" подкастида сўзга чиққан Ричардс Беллингэмнинг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. "Катта ўйинлар ҳақида гап кетганда, Жуд Беллингем — Реал Мадрид юлдузи, Чемпионлар лигаси ғолиби — Англия қийин аҳволда қолган турнирларда доим қутқарувчи бўлган. Унда масъулиятни бўйнига олиш учун кучли характер бор. Бу ҳатто муҳокама қилинмаслиги керак, у энг яхшиси ва асосий таркибда майдонга тушиши шарт", — деди собиқ футболчи.
Гари Линекер ҳам бу фикрга қўшилиб, йирик совринларни ютиш учун жамоада ўйин тақдирини ҳал қила оладиган футболчилар бўлиши кераклигини айтди. Бироқ, Томас Тухел бошқарувида рақобат кучайган. Хусусан, Астон Вилла вакили Морган Рогерц 10-рақамли позиция учун жиддий номзод сифатида кўрилмоқда. Алан Шеарернинг фикрича, Тухел айни дамда спорт формаси юқори бўлган Рогерцга ишонч билдираётгани тўғри қарордир.
Шунга қарамай, Рогерцнинг ўзи ҳам жамоадоши Беллингэм ҳақида ижобий фикрда. У Жуденинг ғалаба қозонишга бўлган иштиёқи дунёдаги энг кучлиси эканини ва унинг характери нотўғри талқин қилинмаслиги кераклигини айтди. Тухел эса Беллингэмнинг қатъиятини юқори баҳоласа-да, жамоавий тизим ҳар қандай индивидуал юлдуздан устун эканлигини бир неча бор таъкидлаб келмоқда.
…