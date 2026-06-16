Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилди

·26·Жамият
Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилди

Икки қардош ва диндош халқ — ўзбек ва турк эллари ўртасидаги азалий дўстлик, оқибат ҳамда стратегик шериклик алоқалари тарих саҳифаларига янги, олтин ҳарфлар билан муҳрланишда давом этмоқда. Туркиянинг зилзиладан жабр кўрган Ҳатай вилояти, Арсуз туманида давлатимиз томонидан бунёд этилган замонавий турар-жой мажмуаси негизида ташкил топган муаззам «Ўзбекистон маҳалласи», шунингдек, мамлакатимиз раҳбари номи билан юритилувчи Шавкат Мирзиёев булвари ҳамда қадимий Тошкент ва Самарқанд кўчаларининг тантанали ва юқори савиядаги очилиш маросими бўлиб ўтди. Мазкур тадбир икки давлат раҳбарларининг юксак ишончи ва халқларимизнинг жипслиги тимсоли сифатида кенг жамоатчилик эътирофига сазовор бўлди.

Икки давлат арбоблари ва нуфузли делегация иштирокидаги тарихий маросим

Ушбу улуғвор қурилиш мажмуасининг очилиш маросими ҳар икки томондан юқори мартабали меҳмонлар ва давлат арбоблари иштирокида жуда кўтаринки руҳда ўтди. Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикери Нуриддин Исмоилов раҳбарлигидаги нуфузли делегация аъзолари, Хоразм вилояти ҳокими Жўрабек Раҳимов, Туркия Буюк Миллат Мажлиси (парламенти) раиси Нуман Куртулмуш, Ҳатай вилояти волийси (ҳокими) Мустафо Масатли ҳамда минглаб маҳаллий аҳоли ва кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.

Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилди

Қуйидаги расмий дипломатик ва ташкилий таҳлил жадвали орқали Туркияда қад ростлаган янги ўзбек маскани, ундаги инфратузилма объектлари ва очилиш маросимининг бош иштирокчилари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Бунёд этилган янги мажмуа ва ҳудуд номи

Жойлашган манзили

Ташкил этилган инфратузилма ва кўчалар номи

Маросимда қатнашган Ўзбекистон делегацияси раҳбарлари

Маросимда қатнашган Туркия давлат арбоблари

Мажмуа қурилишининг бош мақсади ва мақоми

«Ўзбекистон маҳалласи»


(Замонавий шинам турар-жойлар)

Ҳатай вилояти, Арсуз тумани


(Туркия Республикаси)

Шавкат Мирзиёев булвари


Тошкент кўчаси


Самарқанд кўчаси

Нуриддин Исмоилов (Спикер)


Жўрабек Раҳимов (Хоразм ҳокими)

Нуман Куртулмуш (Парламент раиси)


Мустафо Масатли (Ҳатай волийси)

2023 йилги зилзила оқибатларини бартараф этиш ва гуманитар кўмак бериш

«Ўзбекистоннинг меҳр-муруввати турк халқи хотирасида абадий қолади»

Анжуман давомида сўзга чиққан Туркия парламенти раиси Нуман Куртулмуш ушбу буюк ташаббус ва гўзал турар-жойлар икки қардош халқ ўртасидаги синмас ришталар, юксак биродарлик ва ҳамжиҳатликнинг чин рамзи эканини тўлқинланиб таъкидлаб ўтди. Ҳатай вилояти ҳокими Мустафо Масатли эса ўз нутқида, 2023 йилда содир бўлган даҳшатли ва вайронкор зилзиланинг илк кунлариданоқ Ўзбекистон давлати ва бағрикенг халқи томонидан кўрсатилган беминнат гуманитар ёрдам, қутқарув ишлари ва мана шундай уй-жойларнинг тикланиши турк миллати қалбида ва хотирасида ўчмас бўлиб сақланиб қолишини билдирди.

Тарихий лаҳзалар ва келажак кўприги:

Тадбирнинг энг ҳаяжонли қисмида иштирокчилар оқибат ва дўстлик рамзи сифатида қизил тасмани кесиб, Шавкат Мирзиёев булвари, Тошкент ва Самарқанд кўчаларини расмий равишда очиб беришди. Маълум қилинишича, ушбу турар-жой блоки Ўзбекистоннинг Ҳатай вилоятини қайта тиклашга қаратилган кенг қамровли инсонпарварлик ёрдами доирасида барпо этилган бўлиб, у Анқара ва Тошкент ўртасидаги олий даражадаги стратегик шериклик ва қон-қариндошлик муносабатларининг амалдаги энг ёрқин намунасидир.

Туркия ва Ўзбекистон ўртасидаги энг сўнгги йирик маданий-дипломатик янгиликлар, икки эл дўстлигига оид эксклюзив репортажлар ва дунё оламидаги энг ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиТошкент ва Самарқанд вилоятларида музлатгич ва ҳожатхона шахтасидан наркотик моддалар топилдиБугун, 12:37Тошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиТошкентда жиноят қидирув бўлими бошлиғи пора билан ушландиБугун, 12:24«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқда«Acwa Power» компанияси инвестиция форумида Платина ҳомийси сифатида қатнашмоқдаБугун, 12:10Навоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиНавоий вилоятида 47 йўловчили автобус аянчли ҳалокатга учрадиБугун, 12:07Тошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиТошкент автобусларида кондиционерлар текширила бошландиБугун, 08:43Андижонда “Чикко” қўлга олинди: товламачилик гуруҳи фош этилдиАндижонда “Чикко” қўлга олинди: товламачилик гуруҳи фош этилдиБугун, 08:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди