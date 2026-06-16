Туркияда «Ўзбекистон маҳалласи» ва Шавкат Мирзиёев булвари тантанали равишда очилди
Икки қардош ва диндош халқ — ўзбек ва турк эллари ўртасидаги азалий дўстлик, оқибат ҳамда стратегик шериклик алоқалари тарих саҳифаларига янги, олтин ҳарфлар билан муҳрланишда давом этмоқда. Туркиянинг зилзиладан жабр кўрган Ҳатай вилояти, Арсуз туманида давлатимиз томонидан бунёд этилган замонавий турар-жой мажмуаси негизида ташкил топган муаззам «Ўзбекистон маҳалласи», шунингдек, мамлакатимиз раҳбари номи билан юритилувчи Шавкат Мирзиёев булвари ҳамда қадимий Тошкент ва Самарқанд кўчаларининг тантанали ва юқори савиядаги очилиш маросими бўлиб ўтди. Мазкур тадбир икки давлат раҳбарларининг юксак ишончи ва халқларимизнинг жипслиги тимсоли сифатида кенг жамоатчилик эътирофига сазовор бўлди.
Икки давлат арбоблари ва нуфузли делегация иштирокидаги тарихий маросим
Ушбу улуғвор қурилиш мажмуасининг очилиш маросими ҳар икки томондан юқори мартабали меҳмонлар ва давлат арбоблари иштирокида жуда кўтаринки руҳда ўтди. Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикери Нуриддин Исмоилов раҳбарлигидаги нуфузли делегация аъзолари, Хоразм вилояти ҳокими Жўрабек Раҳимов, Туркия Буюк Миллат Мажлиси (парламенти) раиси Нуман Куртулмуш, Ҳатай вилояти волийси (ҳокими) Мустафо Масатли ҳамда минглаб маҳаллий аҳоли ва кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.
Қуйидаги расмий дипломатик ва ташкилий таҳлил жадвали орқали Туркияда қад ростлаган янги ўзбек маскани, ундаги инфратузилма объектлари ва очилиш маросимининг бош иштирокчилари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Бунёд этилган янги мажмуа ва ҳудуд номи
Жойлашган манзили
Ташкил этилган инфратузилма ва кўчалар номи
Маросимда қатнашган Ўзбекистон делегацияси раҳбарлари
Маросимда қатнашган Туркия давлат арбоблари
Мажмуа қурилишининг бош мақсади ва мақоми
«Ўзбекистон маҳалласи»
(Замонавий шинам турар-жойлар)
Ҳатай вилояти, Арсуз тумани
(Туркия Республикаси)
• Шавкат Мирзиёев булвари
• Тошкент кўчаси
• Самарқанд кўчаси
Нуриддин Исмоилов (Спикер)
Жўрабек Раҳимов (Хоразм ҳокими)
Нуман Куртулмуш (Парламент раиси)
Мустафо Масатли (Ҳатай волийси)
2023 йилги зилзила оқибатларини бартараф этиш ва гуманитар кўмак бериш
«Ўзбекистоннинг меҳр-муруввати турк халқи хотирасида абадий қолади»
Анжуман давомида сўзга чиққан Туркия парламенти раиси Нуман Куртулмуш ушбу буюк ташаббус ва гўзал турар-жойлар икки қардош халқ ўртасидаги синмас ришталар, юксак биродарлик ва ҳамжиҳатликнинг чин рамзи эканини тўлқинланиб таъкидлаб ўтди. Ҳатай вилояти ҳокими Мустафо Масатли эса ўз нутқида, 2023 йилда содир бўлган даҳшатли ва вайронкор зилзиланинг илк кунлариданоқ Ўзбекистон давлати ва бағрикенг халқи томонидан кўрсатилган беминнат гуманитар ёрдам, қутқарув ишлари ва мана шундай уй-жойларнинг тикланиши турк миллати қалбида ва хотирасида ўчмас бўлиб сақланиб қолишини билдирди.
Тарихий лаҳзалар ва келажак кўприги:
Тадбирнинг энг ҳаяжонли қисмида иштирокчилар оқибат ва дўстлик рамзи сифатида қизил тасмани кесиб, Шавкат Мирзиёев булвари, Тошкент ва Самарқанд кўчаларини расмий равишда очиб беришди. Маълум қилинишича, ушбу турар-жой блоки Ўзбекистоннинг Ҳатай вилоятини қайта тиклашга қаратилган кенг қамровли инсонпарварлик ёрдами доирасида барпо этилган бўлиб, у Анқара ва Тошкент ўртасидаги олий даражадаги стратегик шериклик ва қон-қариндошлик муносабатларининг амалдаги энг ёрқин намунасидир.
Туркия ва Ўзбекистон ўртасидаги энг сўнгги йирик маданий-дипломатик янгиликлар, икки эл дўстлигига оид эксклюзив репортажлар ва дунё оламидаги энг ишончли ва тезкор хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…