Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгди

·13·Спорт
Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгди

Португалия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан ўзининг сўнгги тайёргарлик баҳсида Нигерия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Леирия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда 41 ёшли Криштиано Роналдо диққат марказида бўлди, бироқ афсонавий ҳужумчи ўзининг одатий самарадорлигини намойиш эта олмади ва бир қатор қулай имкониятларни кўкка совурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Собиқ Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид юлдузи Роберто Мартинез жамоасининг асосий фигураси бўлиб қолмоқда, аммо унинг майдондаги 65 дақиқаси асабийлик билан ўтди. Ўйиннинг 9-дақиқасида Нелсон Семедо етказиб берган тўпни дарвозага йўллашда адашган Роналдо, кейинчалик жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбасини ҳам ноаниқ амалга оширди. Бу ҳолат мухлислар ва экспертлар орасида унинг бўлажак турнирда асосий таркибдаги ўрни борасида баҳсларни келтириб чиқарди.

Шунга қарамай, бош мураббий Роберто Мартинез сардорнинг майдонда кўп қолиши режалаштирилган стратегия эканини таъкидлади. Танаффусда саккизта ўзгариш амалга оширилганига қарамай, Роналдо иккинчи бўлимда ҳам майдонда қолган ягона майдон ўйинчиси бўлди. Мартинезнинг сўзларига кўра, бу ҳужумчининг жисмоний ҳолатини гуруҳ босқичидаги оғир ўйинларга тайёрлаш учун қилинган махсус режанинг бир қисмидир.

Учрашувда ҳисобни 23-дақиқада Педро Нето очди, бироқ танаффус арафасида Акор Адаms мувозанатни тиклади. Нигерия терма жамоаси, гарчи таркибида Виктор Осимҳен ва Адемола Лоокман каби юлдузлар бўлмаса-да, Португалияга жиддий қаршилик кўрсатди. Ўйин тақдирини 75-дақиқада захирадан майдонга тушган Франциско Консеикао ҳал қилди. Унинг ўнг қанотдан ичкарига кириб йўллаган аниқ зарбаси жамоасига ғалаба келтирди.

Шу тариқа, Португалия терма жамоаси Чили билан ўйиндаги каби яна 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Шимолий Америкадаги Жаҳон чемпионатига йўл оладиган бўлди. Жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, Роналдонинг спорт формаси ва гол ура олмаётгани асосий муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда.

ФутболПортугалияКриштиано РоналдоЖаҳон ЧемпионатиРоберто Мартинез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40Сантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиСантяго Хименеснинг Милан даги инқирози: Боргетти муаммолар сабабини айтдиБугун, 06:38Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиЎзбекистон ва Колумбия учрашуви чипталар сотуви бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 06:30Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиЎзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан расмий тушунтириш талаб қилдиБугун, 06:19Меҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиМеҳди Тареми ЖЧ-2026даги таранг муҳитдан хавотирда эканлигини билдирдиБугун, 06:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...