Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгди
Португалия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан ўзининг сўнгги тайёргарлик баҳсида Нигерия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Леирия шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда 41 ёшли Криштиано Роналдо диққат марказида бўлди, бироқ афсонавий ҳужумчи ўзининг одатий самарадорлигини намойиш эта олмади ва бир қатор қулай имкониятларни кўкка совурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Собиқ Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид юлдузи Роберто Мартинез жамоасининг асосий фигураси бўлиб қолмоқда, аммо унинг майдондаги 65 дақиқаси асабийлик билан ўтди. Ўйиннинг 9-дақиқасида Нелсон Семедо етказиб берган тўпни дарвозага йўллашда адашган Роналдо, кейинчалик жарима майдончаси ичидан йўллаган зарбасини ҳам ноаниқ амалга оширди. Бу ҳолат мухлислар ва экспертлар орасида унинг бўлажак турнирда асосий таркибдаги ўрни борасида баҳсларни келтириб чиқарди.
Шунга қарамай, бош мураббий Роберто Мартинез сардорнинг майдонда кўп қолиши режалаштирилган стратегия эканини таъкидлади. Танаффусда саккизта ўзгариш амалга оширилганига қарамай, Роналдо иккинчи бўлимда ҳам майдонда қолган ягона майдон ўйинчиси бўлди. Мартинезнинг сўзларига кўра, бу ҳужумчининг жисмоний ҳолатини гуруҳ босқичидаги оғир ўйинларга тайёрлаш учун қилинган махсус режанинг бир қисмидир.
Учрашувда ҳисобни 23-дақиқада Педро Нето очди, бироқ танаффус арафасида Акор Адаms мувозанатни тиклади. Нигерия терма жамоаси, гарчи таркибида Виктор Осимҳен ва Адемола Лоокман каби юлдузлар бўлмаса-да, Португалияга жиддий қаршилик кўрсатди. Ўйин тақдирини 75-дақиқада захирадан майдонга тушган Франциско Консеикао ҳал қилди. Унинг ўнг қанотдан ичкарига кириб йўллаган аниқ зарбаси жамоасига ғалаба келтирди.
Шу тариқа, Португалия терма жамоаси Чили билан ўйиндаги каби яна 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Шимолий Америкадаги Жаҳон чемпионатига йўл оладиган бўлди. Жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, Роналдонинг спорт формаси ва гол ура олмаётгани асосий муҳокама мавзуси бўлиб қолмоқда.
…