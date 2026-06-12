Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлди

·33·Спорт
Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлди

Англия Премер-лигаси гигантлари, хусусан Арсенал ва Ливерпул жамоалари Антонй Гордон учун курашда Барселона жамоасига йўл бўшатиб беришди. Нюкасл афсонаси Чрис Ваддле ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Англия терма жамоаси аъзоси Шимолий Лондон ўрнига Каталонияга йўл олганини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

80 миллион евролик трансфер Гордонни ўз ватанидан Ла Лига чемпионлари сафига олиб кетди. Ушбу келашув кўпчилик учун кутилмаган бўлди, чунки 2025-26 йилги мавсумда Барселона сафида яна бир инглиз, Маркус Рэшфорд ҳам тўп суриши кутилмоқда. Каталонияликлар Рэшфорднинг ижара шартномасини 26 миллион фунт эвазига доимийга айлантириш имкониятига эга бўлсалар-да, маблағни Гордоннинг тезкорлиги ва маҳоратига тикишни афзал кўришди.

25 ёшли футболчи чап қанотда ҳам, "ёлғончи тўққизлик" позициясида ҳам ўйнай олади. Аввалроқ унинг болаликдаги севимли жамоаси Ливерпулга қайтиши ёки Микел Артета режаларига мос тушиши мумкин бўлган Арсенал сафига ўтиши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, якунда ҳеч бир инглиз клуби Барселона билан молиявий рақобатга киришмади.

Чрис Ваддленинг фикрича, Арсенал чап қанот ҳужумчиси позицияси учун 60-80 миллион фунт сарфлашни истамаган ва арзонроқ вариантларни қидирган. "Арсенал эҳтимол чап қанот учун номзод қидираётган эди, чунки у ерда Габриел Мартинелли ёки бошқалар Букайо Сака каби ўз ўрнини муқим қила олмади. Лекин улар бундай катта маблағ тўлашга тайёр эмасдилар", — дейди эксперт.

Эндиликда Барселона қанотларида Ламине Ямал ва Антонй Гордон тандеми шаклланиши кутилмоқда. Бу трансфер Гордон учун ўзининг профессионал қулайлик зонасидан чиқиш ва янги чемпионатда ўзини кўрсатиш учун катта имкониятдир. Унинг Испаниядаги фаолияти қанчалик муваффақиятли бўлишини эса вақт кўрсатади.

БарселонаАрсеналАнтонй ГордонТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Акмал Мозговой: “Жаҳон чемпионатини ҳаммамиз интиқлик билан кутяпмиз”Бугун, 17:37Рим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиРим Папаси Лев XIV «Реал Мадрид» клубининг фахрий аъзосига айландиБугун, 17:25Робби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаРобби Фаулер Александер Исакнинг Ливерпулдаги келажагидан хавотирдаБугун, 17:19«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзолади«Қайрат» клуби испаниялик машҳур ҳужумчи билан шартнома имзоладиБугун, 17:09Бразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБразилия Винисиус Жуниордан нажот кутмоқда: 2026-йилги ЖЧ олдидан муаммоларБугун, 16:33Жаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаЖаҳон чемпионати тарихидаги энг буюк юлдузлар: Пеле пешқадам, Месси учинчи ўриндаБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...