Арсенал нима учун Антонй Гордон трансферидан воз кечгани маълум бўлди
Англия Премер-лигаси гигантлари, хусусан Арсенал ва Ливерпул жамоалари Антонй Гордон учун курашда Барселона жамоасига йўл бўшатиб беришди. Нюкасл афсонаси Чрис Ваддле ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Англия терма жамоаси аъзоси Шимолий Лондон ўрнига Каталонияга йўл олганини тушунтириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
80 миллион евролик трансфер Гордонни ўз ватанидан Ла Лига чемпионлари сафига олиб кетди. Ушбу келашув кўпчилик учун кутилмаган бўлди, чунки 2025-26 йилги мавсумда Барселона сафида яна бир инглиз, Маркус Рэшфорд ҳам тўп суриши кутилмоқда. Каталонияликлар Рэшфорднинг ижара шартномасини 26 миллион фунт эвазига доимийга айлантириш имкониятига эга бўлсалар-да, маблағни Гордоннинг тезкорлиги ва маҳоратига тикишни афзал кўришди.
25 ёшли футболчи чап қанотда ҳам, "ёлғончи тўққизлик" позициясида ҳам ўйнай олади. Аввалроқ унинг болаликдаги севимли жамоаси Ливерпулга қайтиши ёки Микел Артета режаларига мос тушиши мумкин бўлган Арсенал сафига ўтиши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, якунда ҳеч бир инглиз клуби Барселона билан молиявий рақобатга киришмади.
Чрис Ваддленинг фикрича, Арсенал чап қанот ҳужумчиси позицияси учун 60-80 миллион фунт сарфлашни истамаган ва арзонроқ вариантларни қидирган. "Арсенал эҳтимол чап қанот учун номзод қидираётган эди, чунки у ерда Габриел Мартинелли ёки бошқалар Букайо Сака каби ўз ўрнини муқим қила олмади. Лекин улар бундай катта маблағ тўлашга тайёр эмасдилар", — дейди эксперт.
Эндиликда Барселона қанотларида Ламине Ямал ва Антонй Гордон тандеми шаклланиши кутилмоқда. Бу трансфер Гордон учун ўзининг профессионал қулайлик зонасидан чиқиш ва янги чемпионатда ўзини кўрсатиш учун катта имкониятдир. Унинг Испаниядаги фаолияти қанчалик муваффақиятли бўлишини эса вақт кўрсатади.
…