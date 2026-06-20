Тоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилди
Лондоннинг Тоттенхем клуби янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида таркибни тубдан ислоҳ қилишда давом этмоқда. Клуб раҳбарияти Кристал Пелас ярим ҳимоячиси Адам Уортонни ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишонлардан бири сифатида белгилаб олди. Англиялик ёш иқтидор эгаси сўнгги бир йил ичида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТEАМталк нашри хабарига кўра, Тоттенхем 22 ёшли футболчи учун курашда Ливерпул ва Манчестер Юнайтед каби жамоаларга жиддий рақобат туғдиришга тайёр. Роберто Де Зерби Уортоннинг ўйинни чуқур нуқтадан назорат қилиш қобилиятини юқори баҳолайди ва у ўзи қураётган тактик схемага тўлиқ мос келади деб ҳисоблайди. Ив Биссума жамоани тарк этганидан сўнг, "шпорлар" майдон марказини кучайтиришни устувор вазифа деб билишмоқда.
Ярим ҳимоядаги ислоҳотларТоттенхем трансфер ойнаси якунига қадар майдон марказига камида учта янги футболчи олиб келишни режалаштирган. Ҳозирда клуб Жоау Палиньи бўйича ҳам аниқ бир қарорга келиши керак. Португалиялик футболчининг ижарасини доимий асосга ўтказиш имконияти мавжуд бўлса-да, унга Sporting CP томонидан бўлаётган қизиқиш вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.
Клуб ички муҳокамаларида бошқа номзодлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Хусусан, Нюкасл Юнайтед аъзоси Сандро Тонали ва Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес рўйхатга киритилган. Бироқ, Тоналининг нархи 100 миллион фунт стерлингдан юқори баҳоланиши ва Фернандесга бўлган катта талаб туфайли, Адам Уортон варианти Тоттенхем учун энг реал ва амалга ошириш мумкин бўлган трансфер бўлиб кўринмоқда.
Мейсон Гринвуд масаласига нуқта қўйилдиСўнгги пайтларда ОАВда Тоттенхем Марсель ҳужумчиси Мейсон Гринвудни ўз сафига қўшиб олиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Даилй Маил нашрининг ёзишича, Лондон клуби ушбу миш-мишларни рад этган. Роберто Де Зерби ва Гринвуд ўртасидаги аввалги ҳамкорликка қарамай, "шпорлар" 24 ёшли инглиз ҳужумчиси учун курашга киришмоқчи эмас.
Айни дамда Марсель молиявий ҳолатини яхшилаб олиш учун Гринвудни тахминан 50 миллион евро эвазига сотишга тайёрлигини билдирган. Аммо Тоттенхем бор эътиборини ҳужум чизиғига эмас, балки айнан ярим ҳимояни кучайтиришга қаратган. Келгуси ҳафталар давомида клуб Уортон бўйича расмий таклиф билан чиқиши кутилмоқда. Бу трансфер Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…