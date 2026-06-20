Тоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилди

·0·Спорт
Тоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилди

Лондоннинг Тоттенхем клуби янги бош мураббий Роберто Де Зерби бошчилигида таркибни тубдан ислоҳ қилишда давом этмоқда. Клуб раҳбарияти Кристал Пелас ярим ҳимоячиси Адам Уортонни ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишонлардан бири сифатида белгилаб олди. Англиялик ёш иқтидор эгаси сўнгги бир йил ичида ўзининг ёрқин ўйинлари билан кўплаб грандлар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТEАМталк нашри хабарига кўра, Тоттенхем 22 ёшли футболчи учун курашда Ливерпул ва Манчестер Юнайтед каби жамоаларга жиддий рақобат туғдиришга тайёр. Роберто Де Зерби Уортоннинг ўйинни чуқур нуқтадан назорат қилиш қобилиятини юқори баҳолайди ва у ўзи қураётган тактик схемага тўлиқ мос келади деб ҳисоблайди. Ив Биссума жамоани тарк этганидан сўнг, "шпорлар" майдон марказини кучайтиришни устувор вазифа деб билишмоқда.

Ярим ҳимоядаги ислоҳотлар

Тоттенхем трансфер ойнаси якунига қадар майдон марказига камида учта янги футболчи олиб келишни режалаштирган. Ҳозирда клуб Жоау Палиньи бўйича ҳам аниқ бир қарорга келиши керак. Португалиялик футболчининг ижарасини доимий асосга ўтказиш имконияти мавжуд бўлса-да, унга Sporting CP томонидан бўлаётган қизиқиш вазиятни бироз мураккаблаштирмоқда.

Клуб ички муҳокамаларида бошқа номзодлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Хусусан, Нюкасл Юнайтед аъзоси Сандро Тонали ва Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандес рўйхатга киритилган. Бироқ, Тоналининг нархи 100 миллион фунт стерлингдан юқори баҳоланиши ва Фернандесга бўлган катта талаб туфайли, Адам Уортон варианти Тоттенхем учун энг реал ва амалга ошириш мумкин бўлган трансфер бўлиб кўринмоқда.

Мейсон Гринвуд масаласига нуқта қўйилди

Сўнгги пайтларда ОАВда Тоттенхем Марсель ҳужумчиси Мейсон Гринвудни ўз сафига қўшиб олиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Даилй Маил нашрининг ёзишича, Лондон клуби ушбу миш-мишларни рад этган. Роберто Де Зерби ва Гринвуд ўртасидаги аввалги ҳамкорликка қарамай, "шпорлар" 24 ёшли инглиз ҳужумчиси учун курашга киришмоқчи эмас.

Айни дамда Марсель молиявий ҳолатини яхшилаб олиш учун Гринвудни тахминан 50 миллион евро эвазига сотишга тайёрлигини билдирган. Аммо Тоттенхем бор эътиборини ҳужум чизиғига эмас, балки айнан ярим ҳимояни кучайтиришга қаратган. Келгуси ҳафталар давомида клуб Уортон бўйича расмий таклиф билан чиқиши кутилмоқда. Бу трансфер Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

ТоттенхемАдам WhартонМейсон ГринвудТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Бугун, 16:09Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди