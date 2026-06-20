Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқда
Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Honda компанияси электромобиллар бозорида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган қаттиқ танали (солид-стате) аккумуляторлар технологиясини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания АҚШнинг ушбу соҳадаги энг истиқболли стартапларидан бири — ҚуантумСкапе билан илмий-тадқиқот соҳасида ҳамкорлик шартномасини имзолади. Бу келишув келажакда электромобилларнинг қувват захираси ва хавфсизлигини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳамкорлик бир неча йилга мўлжалланган бўлиб, унинг доирасида ҚуантумСкапе компаниясининг ҚС платформаси ва қаттиқ танали батареялар архитектурасини такомиллаштириш кўзда тутилган. Шартнома Honda Мотор таркибидаги Honda R&D тадқиқот бўлинмаси билан имзоланган бўлиб, у ҚуантумСкапе учун асосий контракт ҳамкори сифатида фаолият юритади.
Технологик устунлик ва синовларҚаттиқ танали аккумуляторлар анъанавий литий-ионли батареялардан ўзининг юқори энергия зичлиги, тезроқ қувватланиши ва ёнғин хавфининг деярли йўқлиги билан ажралиб туради. Honda R&D маркази ижрочи директори Атсуши Огава таъкидлашича, ҚС технологияси ўтказилган дастлабки баҳолашларда ўзининг ноёб устунликларини намойиш этган. Компания ушбу технологияни нафақат автомобилларда, балки бошқа турли соҳаларда ҳам қўллаш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
ҚуантумСкапе бош директори доктор Сива Сиварамнинг сўзларига кўра, Honda каби муҳандислик мукаммаллиги ва сифатга юқори талаб қўядиган ишлаб чиқарувчи билан ҳамкорлик улар учун катта эътирофдир. Мазкур келишув қаттиқ танали литий-металл батареяларга бўлган ишонч ортиб бораётганидан далолат беради. Ушбу тизимлар энергия сақлаш самарадорлигини ошириш билан бирга, ихчамликни ҳам таъминлайди.
Глобал бозорга таъсириЎзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ҳудудлар учун қаттиқ танали батареялар жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки бундай аккумуляторлар ҳаддан ташқари иссиқ ёки совуқ ҳароратларда ўз хусусиятларини йўқотмайди, бу эса электромобилларнинг эксплуатация муддатини узайтиради. Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги натижасида яратиладиган маҳсулотлар келажакда Марказий Осиё бозорига кириб келадиган япон электромобилларининг рақобатбардошлигини сезиларли даражада ошириши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, ҚуантумСкапе компанияси узоқ вақтдан бери Volkswagen концерни томонидан ҳам қўллаб-қувватланиб келинади. Эндиликда Honda каби гигантнинг ҳам ушбу жараёнга қўшилиши қаттиқ танали батареяларни оммавий ишлаб чиқариш муддатини яқинлаштиради. Ҳозирда кўплаб автоишлаб чиқарувчилар 2020-йилларнинг охирига қадар ушбу технологияни конвеерга чиқаришни мақсад қилган.
Ушбу кўп йиллик тадқиқот дастури нафақат батареяларнинг ўзини такомиллаштириш, балки уларни саноат миқёсида ишлаб чиқариш жараёнларини ҳам оптималлаштиришга қаратилган. Бу эса келажакда электромобиллар нархининг арзонлашишига ва уларнинг ички ёнув двигателли автомобиллар билан тўлиқ рақобатлаша олишига хизмат қилади.
…