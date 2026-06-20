Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқда

·0·Техно
Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқда

Япония автосаноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Honda компанияси электромобиллар бозорида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган қаттиқ танали (солид-стате) аккумуляторлар технологиясини ривожлантириш йўлида муҳим қадам ташлади. Компания АҚШнинг ушбу соҳадаги энг истиқболли стартапларидан бири — ҚуантумСкапе билан илмий-тадқиқот соҳасида ҳамкорлик шартномасини имзолади. Бу келишув келажакда электромобилларнинг қувват захираси ва хавфсизлигини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳамкорлик бир неча йилга мўлжалланган бўлиб, унинг доирасида ҚуантумСкапе компаниясининг ҚС платформаси ва қаттиқ танали батареялар архитектурасини такомиллаштириш кўзда тутилган. Шартнома Honda Мотор таркибидаги Honda R&D тадқиқот бўлинмаси билан имзоланган бўлиб, у ҚуантумСкапе учун асосий контракт ҳамкори сифатида фаолият юритади.

Технологик устунлик ва синовлар

Қаттиқ танали аккумуляторлар анъанавий литий-ионли батареялардан ўзининг юқори энергия зичлиги, тезроқ қувватланиши ва ёнғин хавфининг деярли йўқлиги билан ажралиб туради. Honda R&D маркази ижрочи директори Атсуши Огава таъкидлашича, ҚС технологияси ўтказилган дастлабки баҳолашларда ўзининг ноёб устунликларини намойиш этган. Компания ушбу технологияни нафақат автомобилларда, балки бошқа турли соҳаларда ҳам қўллаш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

ҚуантумСкапе бош директори доктор Сива Сиварамнинг сўзларига кўра, Honda каби муҳандислик мукаммаллиги ва сифатга юқори талаб қўядиган ишлаб чиқарувчи билан ҳамкорлик улар учун катта эътирофдир. Мазкур келишув қаттиқ танали литий-металл батареяларга бўлган ишонч ортиб бораётганидан далолат беради. Ушбу тизимлар энергия сақлаш самарадорлигини ошириш билан бирга, ихчамликни ҳам таъминлайди.

Глобал бозорга таъсири

Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ҳудудлар учун қаттиқ танали батареялар жуда муҳим аҳамиятга эга. Чунки бундай аккумуляторлар ҳаддан ташқари иссиқ ёки совуқ ҳароратларда ўз хусусиятларини йўқотмайди, бу эса электромобилларнинг эксплуатация муддатини узайтиради. Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги натижасида яратиладиган маҳсулотлар келажакда Марказий Осиё бозорига кириб келадиган япон электромобилларининг рақобатбардошлигини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, ҚуантумСкапе компанияси узоқ вақтдан бери Volkswagen концерни томонидан ҳам қўллаб-қувватланиб келинади. Эндиликда Honda каби гигантнинг ҳам ушбу жараёнга қўшилиши қаттиқ танали батареяларни оммавий ишлаб чиқариш муддатини яқинлаштиради. Ҳозирда кўплаб автоишлаб чиқарувчилар 2020-йилларнинг охирига қадар ушбу технологияни конвеерга чиқаришни мақсад қилган.

Ушбу кўп йиллик тадқиқот дастури нафақат батареяларнинг ўзини такомиллаштириш, балки уларни саноат миқёсида ишлаб чиқариш жараёнларини ҳам оптималлаштиришга қаратилган. Бу эса келажакда электромобиллар нархининг арзонлашишига ва уларнинг ички ёнув двигателли автомобиллар билан тўлиқ рақобатлаша олишига хизмат қилади.

HondaҚуантумСкапеЭлектромобилАккумуляторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиСаппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиБугун, 15:27Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди