ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?

·0·Спорт
ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?

Туркия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашиши мамлакатда катта шов-шув ва танқидлар тўлқинини келтириб чиқарди. «Spor Arena» нашрининг собиқ журналисти Муҳаммад Думан бош мураббий Винченцо Монтелланинг терма жамоадаги келажаги ҳақида ўз фикрларини билдириб, италиялик мутахассиснинг тез орада ишдан кетишини тахмин қилди.

Журналист фикри: «Жамоада назорат издан чиққан»

Муҳаммад Думаннинг таъкидлашича, айни дамда Туркия футболи атрофидаги муҳит жуда кескин ва бу ҳолат мураббийнинг истеъфоси билан якунланиши деярли аниқ:

«Ўйлашимча, Монтелла истеъфога чиқади. Жамоада назорат издан чиққан. Туркияда барча Монтеллани танқид қиляпти. Футбол федерацияси бу масала бўйича йиғилиш ўтказиб, Жаҳон чемпионатидан кейин қарор қабул қилишини кутяпмиз».

Туркия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги аламли натижалари

Катта умидлар билан Шимолий Америкага йўл олган турклар иккита турдан сўнг муддатидан олдин плей-офф босқичига чиқиш имкониятини бутунлай йўқотишди. Жамоанинг кўрсатган натижалари мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди:

Тур

Рақиб терма жамоа

Ўйин ҳисоби

Турнир учун оқибати

1-тур

Австралия

0:2

Мусобақадаги омадсиз старт

2-тур

Парагвай

0:1

Плей-офф умидларининг узил-кесил барбод бўлиши

Федерация қарори кутилмоқда

Гарчи Винченцо Монтелла Парагвай билан ўйиндан сўнг жамоада омад омили етишмаганини ва футболчилар бор кучини берганини айтган бўлса-да, маҳаллий матбуот ва экспертлар тактик хатоларни рўкач қилишмоқда. Жамоанинг ички муҳити ва ўйин тизими издан чиққани ҳақидаги фикрлар кундан-кунга кучаймоқда.

Туркия футбол федерацияси айни дамда шошма-шошарлик билан қарор чиқармоқчи эмас. Мундиал якунланиши биланоқ махсус ҳисобот йиғилиши ташкил этилади ва унда италиялик мутахассиснинг шартномаси бекор қилиниши ёки қолдирилиши масаласига узил-кесил нуқта қўйилади.

Жаҳон чемпионати атрофидаги энг қайноқ ва эксклюзив хабарларни биз билан кузатиб боришда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07Барселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБарселона иқтидорли ҳимоячини арзон нархда сотиб олиш учун вақт билан пойгалашмоқдаБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди