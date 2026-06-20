ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?
Туркия миллий терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашиши мамлакатда катта шов-шув ва танқидлар тўлқинини келтириб чиқарди. «Spor Arena» нашрининг собиқ журналисти Муҳаммад Думан бош мураббий Винченцо Монтелланинг терма жамоадаги келажаги ҳақида ўз фикрларини билдириб, италиялик мутахассиснинг тез орада ишдан кетишини тахмин қилди.
Журналист фикри: «Жамоада назорат издан чиққан»
Муҳаммад Думаннинг таъкидлашича, айни дамда Туркия футболи атрофидаги муҳит жуда кескин ва бу ҳолат мураббийнинг истеъфоси билан якунланиши деярли аниқ:
«Ўйлашимча, Монтелла истеъфога чиқади. Жамоада назорат издан чиққан. Туркияда барча Монтеллани танқид қиляпти. Футбол федерацияси бу масала бўйича йиғилиш ўтказиб, Жаҳон чемпионатидан кейин қарор қабул қилишини кутяпмиз».
Туркия терма жамоасининг ЖЧ-2026даги аламли натижалари
Катта умидлар билан Шимолий Америкага йўл олган турклар иккита турдан сўнг муддатидан олдин плей-офф босқичига чиқиш имкониятини бутунлай йўқотишди. Жамоанинг кўрсатган натижалари мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди:
Тур
Рақиб терма жамоа
Ўйин ҳисоби
Турнир учун оқибати
1-тур
Австралия
0:2
Мусобақадаги омадсиз старт
2-тур
Парагвай
0:1
Плей-офф умидларининг узил-кесил барбод бўлиши
Федерация қарори кутилмоқда
Гарчи Винченцо Монтелла Парагвай билан ўйиндан сўнг жамоада омад омили етишмаганини ва футболчилар бор кучини берганини айтган бўлса-да, маҳаллий матбуот ва экспертлар тактик хатоларни рўкач қилишмоқда. Жамоанинг ички муҳити ва ўйин тизими издан чиққани ҳақидаги фикрлар кундан-кунга кучаймоқда.
Туркия футбол федерацияси айни дамда шошма-шошарлик билан қарор чиқармоқчи эмас. Мундиал якунланиши биланоқ махсус ҳисобот йиғилиши ташкил этилади ва унда италиялик мутахассиснинг шартномаси бекор қилиниши ёки қолдирилиши масаласига узил-кесил нуқта қўйилади.
Жаҳон чемпионати атрофидаги энг қайноқ ва эксклюзив хабарларни биз билан кузатиб боришда давом этинг!
…