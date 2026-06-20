Тарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қилади

·1·Ўзбекистон
Тарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қилади

Ўзбекистон суд-ҳуқуқ тизимида йирик ва тарихий янгилик арафасида турибмиз. Мамлакат Президенти томонидан Олий Мажлис Сенатига Робахон Маҳмудовани Олий суд раиси лавозимига тайинлаш бўйича расмий тақдимнома киритилди.

Агар Сенат ушбу номзодни маъқулласа, бу мустақил Ўзбекистон тарихидаги жуда муҳим прецедентга (ўхшаши йўқ воқеликка) айланади.

Номзоднинг қисқача профили ва тажрибаси

Робахон Маҳмудова давлат бошқаруви ва суд ҳокимияти тизимида чуқур из қолдирган ва катта обрўга эга бўлган раҳбарлардан биридир:

  • Суд тизимидаги мавқеи: У соҳа учун бегона эмас. Муқаддам Олий суд раисининг биринчи ўринбосари — маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси лавозимида кўп йиллар давомида самарали фаолият юритган.

  • Сиёсий майдондаги етакчилиги: Олий суд раислигига номзод сифатида кўрсатилгунга қадар у «Адолат» социал-демократик партияси сиёсий кенгаши раиси лавозимида ишлаб келаётган эди.

Нима учун бу тайинлов тарихий аҳамиятга эга?

Гендер тенглик ва юқори ишонч:

Шу пайтгача мамлакатимизнинг энг юқори суд органи — Олий судга бирор марта ҳам аёл киши раҳбарлик қилмаган. Робахон Маҳмудованинг ушбу масъулиятли лавозимга лойиқ кўрилиши ўзбек сиёсати ва суд тизимида хотин-қизларнинг роли ҳамда нуфузи янги босқичга чиққанидан далолат беради.

Мазкур номзод Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида сенаторлар томонидан кўриб чиқилади ва овоз бериш жараёнидан сўнг расман тасдиқланади. Янги тафсилотларни кузатиб борамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинЎзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинБугун, 16:15Ўзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиЎзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиБугун, 11:2720 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатиладиКеча, 22:58Ўзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришЎзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришКеча, 17:40Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиЁмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиКеча, 17:33«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?Кеча, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди