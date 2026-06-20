Тарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қилади
Ўзбекистон суд-ҳуқуқ тизимида йирик ва тарихий янгилик арафасида турибмиз. Мамлакат Президенти томонидан Олий Мажлис Сенатига Робахон Маҳмудовани Олий суд раиси лавозимига тайинлаш бўйича расмий тақдимнома киритилди.
Агар Сенат ушбу номзодни маъқулласа, бу мустақил Ўзбекистон тарихидаги жуда муҳим прецедентга (ўхшаши йўқ воқеликка) айланади.
Номзоднинг қисқача профили ва тажрибаси
Робахон Маҳмудова давлат бошқаруви ва суд ҳокимияти тизимида чуқур из қолдирган ва катта обрўга эга бўлган раҳбарлардан биридир:
Суд тизимидаги мавқеи: У соҳа учун бегона эмас. Муқаддам Олий суд раисининг биринчи ўринбосари — маъмурий ишлар бўйича судлов ҳайъати раиси лавозимида кўп йиллар давомида самарали фаолият юритган.
Сиёсий майдондаги етакчилиги: Олий суд раислигига номзод сифатида кўрсатилгунга қадар у «Адолат» социал-демократик партияси сиёсий кенгаши раиси лавозимида ишлаб келаётган эди.
Нима учун бу тайинлов тарихий аҳамиятга эга?
Гендер тенглик ва юқори ишонч:
Шу пайтгача мамлакатимизнинг энг юқори суд органи — Олий судга бирор марта ҳам аёл киши раҳбарлик қилмаган. Робахон Маҳмудованинг ушбу масъулиятли лавозимга лойиқ кўрилиши ўзбек сиёсати ва суд тизимида хотин-қизларнинг роли ҳамда нуфузи янги босқичга чиққанидан далолат беради.
Мазкур номзод Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида сенаторлар томонидан кўриб чиқилади ва овоз бериш жараёнидан сўнг расман тасдиқланади. Янги тафсилотларни кузатиб борамиз.
…