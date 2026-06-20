Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққида
Марказий банкнинг 2026 йил май ойи якунлари бўйича ўтказган сўровномаси анча қизиқарли ва зиддиятли манзарани кўрсатди. Бир томондан, аҳоли ва бизнеснинг умумий инфляцион кутилмаларида пасайиш тенденцияси бор. Аммо иккинчи томондан, одамларнинг чўнтагига тўғридан-тўғри таъсир қиладиган коммунал соҳадаги нарх-наво хавотирлари сўнгги 14 ой ичидаги энг юқори даражага чиқди — респондентларнинг нақд 59 фоизи ушбу омилни асосий хавф сифатида белгилаган.
Инфляцион кутилмалар кимда қандай? (Май 2026)
Умумий пасайиш фонида айрим ҳудудлар ва ижтимоий қатламларда нархлар ўсиши бўйича пессимистик кайфият ҳамон юқорилигича қолмоқда.
Респондентлар тоифаси / Ҳудуд
Кутилма даражаси
Бозордаги умумий кайфият
Аҳолининг умумий кутилмаси
10,1%
Нисбий пасайиш кузатилган
Бизнеснинг умумий кутилмаси
10,0%
Тадбиркорлар режаларида барқарорликка умид бор
Тошкент шаҳри аҳолиси
12,0%
Пойтахтда яшаш қиймати ва босим юқори
Пенсионерлар
12,6%
Нархлар ўсишига энг сезувчан ва хавотирли қатлам
Жиззах вилояти бизнеси
11,9%
Тадбиркорлар орасида энг пессимистик ҳудуд
Ҳамюртларимизни ва бизнесни нималар ташвишга солмоқда?
Иқтисодий барқарорликка путур етказиши мумкин бўлган ва респондентлар томонидан энг кўп тилга олинган асосий босим омиллари қуйидагилардан иборат:
Коммунал соҳадаги «экизак» муаммо: Бу ерда гап нафақат тарифларнинг қимматлашиши, балки кўрсатилаётган хизматлар (электр энергияси, газ, сув таъминоти) сифатининг ҳануз ёмонлигича қолаётгани ва узилишлар ҳақида бормоқда.
Занжирли реакция омиллари: Ёқилғи (бензин, метан, пропан), энергия ресурслари ва транспорт харажатларининг қимматлашиши. Бу омиллар автоматик тарзда бозордаги бошқа маҳсулотлар ва хизматлар нархини ҳам занжир ичида судраб чиқаради.
Ички бозордаги сунъийлик: Айрим тармоқларда монополияларнинг таъсири кучлилиги ва бозорларда нархларни асоссиз, сунъий равишда оширишга бўлган уринишлар.
…