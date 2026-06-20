Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққида

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққида

Марказий банкнинг 2026 йил май ойи якунлари бўйича ўтказган сўровномаси анча қизиқарли ва зиддиятли манзарани кўрсатди. Бир томондан, аҳоли ва бизнеснинг умумий инфляцион кутилмаларида пасайиш тенденцияси бор. Аммо иккинчи томондан, одамларнинг чўнтагига тўғридан-тўғри таъсир қиладиган коммунал соҳадаги нарх-наво хавотирлари сўнгги 14 ой ичидаги энг юқори даражага чиқди — респондентларнинг нақд 59 фоизи ушбу омилни асосий хавф сифатида белгилаган.

Инфляцион кутилмалар кимда қандай? (Май 2026)

Умумий пасайиш фонида айрим ҳудудлар ва ижтимоий қатламларда нархлар ўсиши бўйича пессимистик кайфият ҳамон юқорилигича қолмоқда.

Респондентлар тоифаси / Ҳудуд

Кутилма даражаси

Бозордаги умумий кайфият

Аҳолининг умумий кутилмаси

10,1%

Нисбий пасайиш кузатилган

Бизнеснинг умумий кутилмаси

10,0%

Тадбиркорлар режаларида барқарорликка умид бор

Тошкент шаҳри аҳолиси

12,0%

Пойтахтда яшаш қиймати ва босим юқори

Пенсионерлар

12,6%

Нархлар ўсишига энг сезувчан ва хавотирли қатлам

Жиззах вилояти бизнеси

11,9%

Тадбиркорлар орасида энг пессимистик ҳудуд

Ҳамюртларимизни ва бизнесни нималар ташвишга солмоқда?

Иқтисодий барқарорликка путур етказиши мумкин бўлган ва респондентлар томонидан энг кўп тилга олинган асосий босим омиллари қуйидагилардан иборат:

  • Коммунал соҳадаги «экизак» муаммо: Бу ерда гап нафақат тарифларнинг қимматлашиши, балки кўрсатилаётган хизматлар (электр энергияси, газ, сув таъминоти) сифатининг ҳануз ёмонлигича қолаётгани ва узилишлар ҳақида бормоқда.

  • Занжирли реакция омиллари: Ёқилғи (бензин, метан, пропан), энергия ресурслари ва транспорт харажатларининг қимматлашиши. Бу омиллар автоматик тарзда бозордаги бошқа маҳсулотлар ва хизматлар нархини ҳам занжир ичида судраб чиқаради.

  • Ички бозордаги сунъийлик: Айрим тармоқларда монополияларнинг таъсири кучлилиги ва бозорларда нархларни асоссиз, сунъий равишда оширишга бўлган уринишлар.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

22 июн учун валюта курслари эълон қилинди22 июн учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:051 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади1 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланиладиКеча, 15:5122 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда22 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаКеча, 11:31Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаКеча, 01:40Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКеча, 01:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаКеча, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди