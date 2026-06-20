Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!
Футбол трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли хабар пайдо бўлди. «Ноттингем Форест» клубининг марказий яримҳимоячиси Эллиот Андерсон фаолиятини «Манчестер Сити»да давом эттиришга жуда яқин.
«Purple Panel» нашрининг хабарига кўра, клублар трансфер борасида тўлиқ келишувга эришиб бўлган.
Ақлбовар қилмас рақамлар ва тарихий шартнома
Агар ушбу битим расман тасдиқланса, у нафақат «Сити», балки бутун Англия Премьер-лигаси (АПЛ) тарихини ўзгартириб юборади:
Трансфер баҳоси: 138 миллион евро.
Рекорд мақоми: «Манчестер Сити» тарихидаги энг қиммат харид (Жек Грилишнинг рекорди янгиланади).
АПЛ рекорди: Лига тарихидаги энг қиммат иккинчи трансфер.
Шартнома муддати: 5 йил (унга қўшимча яна 1 мавсумга узайтириш имконияти билан).
Тиббий кўрик: Футболчи яқин кунларда АҚШда тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган.
Футбол олами шиддат билан ривожланаётган бўлса-да, бу хабарга бироз эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарар қилмайди. Сабаби, «Purple Panel» саҳифаси ижтимоий тармоқларда кўпинча ҳажвий, пародия мазмунидаги ёки ўта бўрттирилган «инсайд»лар тарқатиш билан танилган. Эллиот Андерсон иқтидорли футболчи, бироқ Энцо Маресканинг у учун нақд 138 миллион евро тикиши — реалликдан кўра кўпроқ чиройли футбол мемга ўхшаб кетмоқда. Агар бу трансфер ҳақиқатга айланса, «Сити» йил бомбасини портлатган бўлади!
Андерсоннинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари
23 ёшли футболчи ўтган мавсумда «Ноттингем Форест» таркибида барқарор ўйин намойиш этди ва жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланди:
Кўрсаткич
Статистика
Майдонга тушган ўйинлари
50 та
Урган голлари
4 та
Голли узатмалари (ассист)
5 та
Яқин кунлар ичида бу хабарнинг қанчалик ҳақиқат эканлиги ёки шунчаки трансфер миш-миши бўлиб қолиши узил-кесил ойдинлашади. Фаолиятимизни кузатишда давом этинг!
…