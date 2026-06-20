Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!

·1·Спорт
Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!

Футбол трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли хабар пайдо бўлди. «Ноттингем Форест» клубининг марказий яримҳимоячиси Эллиот Андерсон фаолиятини «Манчестер Сити»да давом эттиришга жуда яқин.

«Purple Panel» нашрининг хабарига кўра, клублар трансфер борасида тўлиқ келишувга эришиб бўлган.

Ақлбовар қилмас рақамлар ва тарихий шартнома

Агар ушбу битим расман тасдиқланса, у нафақат «Сити», балки бутун Англия Премьер-лигаси (АПЛ) тарихини ўзгартириб юборади:

  • Трансфер баҳоси: 138 миллион евро.

  • Рекорд мақоми: «Манчестер Сити» тарихидаги энг қиммат харид (Жек Грилишнинг рекорди янгиланади).

  • АПЛ рекорди: Лига тарихидаги энг қиммат иккинчи трансфер.

  • Шартнома муддати: 5 йил (унга қўшимча яна 1 мавсумга узайтириш имконияти билан).

  • Тиббий кўрик: Футболчи яқин кунларда АҚШда тиббий кўрикдан ўтиши режалаштирилган.

Футбол олами шиддат билан ривожланаётган бўлса-да, бу хабарга бироз эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарар қилмайди. Сабаби, «Purple Panel» саҳифаси ижтимоий тармоқларда кўпинча ҳажвий, пародия мазмунидаги ёки ўта бўрттирилган «инсайд»лар тарқатиш билан танилган. Эллиот Андерсон иқтидорли футболчи, бироқ Энцо Маресканинг у учун нақд 138 миллион евро тикиши — реалликдан кўра кўпроқ чиройли футбол мемга ўхшаб кетмоқда. Агар бу трансфер ҳақиқатга айланса, «Сити» йил бомбасини портлатган бўлади!

Андерсоннинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари

23 ёшли футболчи ўтган мавсумда «Ноттингем Форест» таркибида барқарор ўйин намойиш этди ва жамоанинг асосий фигураларидан бирига айланди:

Кўрсаткич

Статистика

Майдонга тушган ўйинлари

50 та

Урган голлари

4 та

Голли узатмалари (ассист)

5 та

Яқин кунлар ичида бу хабарнинг қанчалик ҳақиқат эканлиги ёки шунчаки трансфер миш-миши бўлиб қолиши узил-кесил ойдинлашади. Фаолиятимизни кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди