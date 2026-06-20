«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасидаги дебют мавсумини ҳақиқий бенефисга айлантира олди. «Истанбул Башакшеҳир» сафида кўрсатган феноменал ўйини ва тўпурарлик маҳоратидан сўнг, 30 ёшли ҳужумчимиз Туркиянинг энг қудратли грандларидан бири — «Фенербаҳче»нинг диққат марказига тушди.
Нуфузли Sporx.com нашри тарқатган хабарга кўра, «сариқ-лаллар» ҳамюртимизни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий ва амалий ҳаракатларни бошлаб юборишган.
Элдор Шомуродов: «Башакшеҳир»даги сеҳрли мавсум
Италия А Сериясидаги беш йиллик фаолиятидан сўнг Туркияга кўчиб ўтган Шомуродов қисқа вақт ичида маҳаллий чемпионатнинг энг хавфли қуролига айланди:
Голлар сони: Суперлигада рақиблар дарвозасига 22 та гол киритиб, мавсумнинг мутлақ тўпурари (бомбардири) бўлди.
Жамоавий натижа: Элдорнинг голлари Нури Шаҳин бошчилигидаги «Истанбул Башакшеҳир»ни турнир жадвалида 5-ўринга олиб чиқди ва жамоага УЕФА Конференциялар лигаси йўлланмасини тақдим этди.
«Фенербаҳче»нинг режаси: Нима учун айнан Шомуродов?
Истанбул гранди спорт бўлими клуб раҳбариятига ўзбекистонлик форвард бўйича тўлиқ ва ижобий ҳисоботни тақдим этган. Клуб Элдорни шунчаки оддий трансфер эмас, балки «алоҳида лойиҳа» сифатида кўрмоқда.
Трансфер ҳисоботидан муҳим нуқталар:
«Фенербаҳче» раҳбарияти жамоа ҳужум чизиғида қандай ўзгаришлар бўлишидан қатъи назар (бошқа ҳужумчиларнинг кетиши ёки қолиши), Шомуродов трансферини якунига етказишни мақсад қилган. Футболчининг универсаллиги — нафақат марказий ҳужумда, балки қанотларда ва ҳужумкор яримҳимоя чизиғида ҳам бирдек самарали ўйнай олиши ушбу трансфернинг асосий сабаби сифатида кўрсатилган.
Оғуз Четин бошчилигидаги амалий ҳаракатлар
Трансфер жараёнини шахсан «Фенербаҳче» спорт директори Оғуз Четин назорат қилмоқда. Унинг бошчилигидаги скаутлар гуруҳи «Башакшеҳир» клубига юбориладиган илк расмий таклиф пакетни шакллантиришни якунламоқда. Тез орада Истанбулнинг икки клуби ўртасида расмий музокаралар бошланиши кутиляпти.
Гранднинг улкан амбициялари: 12 йиллик танаффус ва ЕЧЛ
«Фенербаҳче»нинг Шомуродовга бунчалик жиддий қизиқиш билдираётгани бежиз эмас. Клуб янги мавсум олдидан ўз олдига максимал вазифаларни қўйган:
Чемпионлик қуруқчилигига барҳам бериш: Жамоа ўтган мавсумда ҳам аллақачон анъанага айланган рақобатда чемпионликни «Галатасарой»га бой берди. Клуб нақд 12 йилдан бери Суперлига олтин медалларини соғиниб қолган.
Европа Чемпионлар Лигаси (ЕЧЛ): Янги мавсумда жамоа Европанинг энг нуфузли турнирида иштирок этади. ЕЧЛнинг қаттиқ тақвими ва юқори босимига дош бериш учун таркибда Элдор каби тажрибали ва курашувчан футболчиларнинг бўлиши сув ва ҳаводек зарур.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Элдор Шомуродов фаолиятида янги ва жуда нуфузли саҳифа очилади. Ҳамюртимизга бўлажак трансфер ойнасида ва ЕЧЛ йўлида омад тилаймиз! Футбол оламининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг.
…