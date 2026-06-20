«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади

·0·Спорт
«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасидаги дебют мавсумини ҳақиқий бенефисга айлантира олди. «Истанбул Башакшеҳир» сафида кўрсатган феноменал ўйини ва тўпурарлик маҳоратидан сўнг, 30 ёшли ҳужумчимиз Туркиянинг энг қудратли грандларидан бири — «Фенербаҳче»нинг диққат марказига тушди.

Нуфузли Sporx.com нашри тарқатган хабарга кўра, «сариқ-лаллар» ҳамюртимизни ўз сафига қўшиб олиш учун расмий ва амалий ҳаракатларни бошлаб юборишган.

Элдор Шомуродов: «Башакшеҳир»даги сеҳрли мавсум

Италия А Сериясидаги беш йиллик фаолиятидан сўнг Туркияга кўчиб ўтган Шомуродов қисқа вақт ичида маҳаллий чемпионатнинг энг хавфли қуролига айланди:

  • Голлар сони: Суперлигада рақиблар дарвозасига 22 та гол киритиб, мавсумнинг мутлақ тўпурари (бомбардири) бўлди.

  • Жамоавий натижа: Элдорнинг голлари Нури Шаҳин бошчилигидаги «Истанбул Башакшеҳир»ни турнир жадвалида 5-ўринга олиб чиқди ва жамоага УЕФА Конференциялар лигаси йўлланмасини тақдим этди.

«Фенербаҳче»нинг режаси: Нима учун айнан Шомуродов?

Истанбул гранди спорт бўлими клуб раҳбариятига ўзбекистонлик форвард бўйича тўлиқ ва ижобий ҳисоботни тақдим этган. Клуб Элдорни шунчаки оддий трансфер эмас, балки «алоҳида лойиҳа» сифатида кўрмоқда.

Трансфер ҳисоботидан муҳим нуқталар:

«Фенербаҳче» раҳбарияти жамоа ҳужум чизиғида қандай ўзгаришлар бўлишидан қатъи назар (бошқа ҳужумчиларнинг кетиши ёки қолиши), Шомуродов трансферини якунига етказишни мақсад қилган. Футболчининг универсаллиги — нафақат марказий ҳужумда, балки қанотларда ва ҳужумкор яримҳимоя чизиғида ҳам бирдек самарали ўйнай олиши ушбу трансфернинг асосий сабаби сифатида кўрсатилган.

Оғуз Четин бошчилигидаги амалий ҳаракатлар

Трансфер жараёнини шахсан «Фенербаҳче» спорт директори Оғуз Четин назорат қилмоқда. Унинг бошчилигидаги скаутлар гуруҳи «Башакшеҳир» клубига юбориладиган илк расмий таклиф пакетни шакллантиришни якунламоқда. Тез орада Истанбулнинг икки клуби ўртасида расмий музокаралар бошланиши кутиляпти.

Гранднинг улкан амбициялари: 12 йиллик танаффус ва ЕЧЛ

«Фенербаҳче»нинг Шомуродовга бунчалик жиддий қизиқиш билдираётгани бежиз эмас. Клуб янги мавсум олдидан ўз олдига максимал вазифаларни қўйган:

  1. Чемпионлик қуруқчилигига барҳам бериш: Жамоа ўтган мавсумда ҳам аллақачон анъанага айланган рақобатда чемпионликни «Галатасарой»га бой берди. Клуб нақд 12 йилдан бери Суперлига олтин медалларини соғиниб қолган.

  2. Европа Чемпионлар Лигаси (ЕЧЛ): Янги мавсумда жамоа Европанинг энг нуфузли турнирида иштирок этади. ЕЧЛнинг қаттиқ тақвими ва юқори босимига дош бериш учун таркибда Элдор каби тажрибали ва курашувчан футболчиларнинг бўлиши сув ва ҳаводек зарур.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Элдор Шомуродов фаолиятида янги ва жуда нуфузли саҳифа очилади. Ҳамюртимизга бўлажак трансфер ойнасида ва ЕЧЛ йўлида омад тилаймиз! Футбол оламининг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Бугун, 16:09Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди