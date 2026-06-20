Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этди
Технология гиганти Google ҳамда таниқли медиа-рассом Рефик Анадол ҳамкорликда дунёдаги биринчи тўлиқ сунъий интеллект (СИ) асосида ишловчи Даталанд музейини яратишганини эълон қилди. Лос-Анжелесдаги машҳур Те Гранд ЛА мажмуасида жойлашган ушбу санъат маскани анъанавий музей тушунчасини бутунлай ўзгартириб, ташриф буюрувчиларнинг ҳис-туйғулари ва ҳаракатларига мослашувчи динамик экотизимга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Музейнинг дебют кўргазмаси “Машина орзулари: Тропик ўрмон” деб номланиб, у табиат ҳақидаги улкан маълумотлар тўпламида ўқитилган Ларге Натуре Модел (ЛНМ) тизимига асосланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа 2500 квадрат метр майдонни эгаллаган бўлиб, у ерда мураккаб рақамли маълумотлар 1,2 миллиард пикселли юқори аниқликдаги генератив реалликка айлантирилади. Бу жараённи амалга оширишда Google Cloud инфратузилмаси, жумладан, Gemini Энтерприсе Агент Платформ ва Компуте Энгине воситаларидан фойдаланилган.
Инсон ва технология ўртасидаги фаол мулоқотДаталанд музейининг ўзига хослиги шундаки, у ташриф буюрувчилар билан “фаол мулоқот”га киришади. Махсус датчиклар ёрдамида тизим одамларнинг ҳаракатларини, юрак уриш тезлигини ва ҳатто тери ҳароратини кузатиб боради. Google алгоритмлари ушбу маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаб, галереядаги товушлар, визуал тасвирлар ва ҳатто хонадаги ҳидларни ўзгартиради. Масалан, ташриф буюрувчининг ҳаяжони ёки хотиржамлигига қараб, тропик ўрмон манзараси ва ундаги қушлар сайраши турлича намоён бўлади.
Кўргазма давомида меҳмонлар Amazonка тропик ўрмонларининг СИ томонидан яратилган талқинига тушиб қолишади. Унда тўтиқушларнинг қичқириғи, ёмғирдан кейинги нам тупроқ ҳиди ва рангларнинг жозибадор уйғунлиги инсонни бутунлай бошқа оламга олиб киради. Бу шунчаки томоша эмас, балки барча сезги аъзоларига таъсир қилувчи мультисенсорли тажрибадир.
Экологик ёндашув ва интерактив якунЛойиҳа нафақат технологик, балки экологик жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир. Музейнинг барча ҳисоблаш ишлари ва СИ моделлари Google Cloud платформасида ишлайди ва сарфланадиган энергиянинг 87 фоизи қайта тикланувчи, углеродсиз манбалардан олинади. Бу замонавий санъат ва юқори технологияларнинг атроф-муҳитга зарар етказмасдан ривожланиши мумкинлигига мисол бўла олади.
Ташриф якунида меҳмонларни кутилмаган совғалар кутмоқда. Улар қуйидаги имкониятларга эга бўлишади:
- Сунъий интеллект модели томонидан инсон эмоцияларига мослаб яратилган махсус ҳидли шоколадларни татиб кўриш;
- Музейдаги интерактив мулоқот натижасида ҳосил бўлган ноёб тасвирлар туширилган футболкаларни чоп эттириш;
- Ўз ташрифига асосланган эксклюзив рақамли ёки босма санъат асарларини харид қилиш.
…