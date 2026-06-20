Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этди

·0·Техно
Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этди

Технология гиганти Google ҳамда таниқли медиа-рассом Рефик Анадол ҳамкорликда дунёдаги биринчи тўлиқ сунъий интеллект (СИ) асосида ишловчи Даталанд музейини яратишганини эълон қилди. Лос-Анжелесдаги машҳур Те Гранд ЛА мажмуасида жойлашган ушбу санъат маскани анъанавий музей тушунчасини бутунлай ўзгартириб, ташриф буюрувчиларнинг ҳис-туйғулари ва ҳаракатларига мослашувчи динамик экотизимга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Музейнинг дебют кўргазмаси “Машина орзулари: Тропик ўрмон” деб номланиб, у табиат ҳақидаги улкан маълумотлар тўпламида ўқитилган Ларге Натуре Модел (ЛНМ) тизимига асосланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа 2500 квадрат метр майдонни эгаллаган бўлиб, у ерда мураккаб рақамли маълумотлар 1,2 миллиард пикселли юқори аниқликдаги генератив реалликка айлантирилади. Бу жараённи амалга оширишда Google Cloud инфратузилмаси, жумладан, Gemini Энтерприсе Агент Платформ ва Компуте Энгине воситаларидан фойдаланилган.

Инсон ва технология ўртасидаги фаол мулоқот

Даталанд музейининг ўзига хослиги шундаки, у ташриф буюрувчилар билан “фаол мулоқот”га киришади. Махсус датчиклар ёрдамида тизим одамларнинг ҳаракатларини, юрак уриш тезлигини ва ҳатто тери ҳароратини кузатиб боради. Google алгоритмлари ушбу маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлаб, галереядаги товушлар, визуал тасвирлар ва ҳатто хонадаги ҳидларни ўзгартиради. Масалан, ташриф буюрувчининг ҳаяжони ёки хотиржамлигига қараб, тропик ўрмон манзараси ва ундаги қушлар сайраши турлича намоён бўлади.

Кўргазма давомида меҳмонлар Amazonка тропик ўрмонларининг СИ томонидан яратилган талқинига тушиб қолишади. Унда тўтиқушларнинг қичқириғи, ёмғирдан кейинги нам тупроқ ҳиди ва рангларнинг жозибадор уйғунлиги инсонни бутунлай бошқа оламга олиб киради. Бу шунчаки томоша эмас, балки барча сезги аъзоларига таъсир қилувчи мультисенсорли тажрибадир.

Экологик ёндашув ва интерактив якун

Лойиҳа нафақат технологик, балки экологик жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир. Музейнинг барча ҳисоблаш ишлари ва СИ моделлари Google Cloud платформасида ишлайди ва сарфланадиган энергиянинг 87 фоизи қайта тикланувчи, углеродсиз манбалардан олинади. Бу замонавий санъат ва юқори технологияларнинг атроф-муҳитга зарар етказмасдан ривожланиши мумкинлигига мисол бўла олади.

Ташриф якунида меҳмонларни кутилмаган совғалар кутмоқда. Улар қуйидаги имкониятларга эга бўлишади:

  • Сунъий интеллект модели томонидан инсон эмоцияларига мослаб яратилган махсус ҳидли шоколадларни татиб кўриш;
  • Музейдаги интерактив мулоқот натижасида ҳосил бўлган ноёб тасвирлар туширилган футболкаларни чоп эттириш;
  • Ўз ташрифига асосланган эксклюзив рақамли ёки босма санъат асарларини харид қилиш.
Даталанд музейи расман 20-июн куни ўз эшикларини очади. Ушбу лойиҳа санъатнинг келажаги қандай бўлишини кўрсатиб берувчи муҳим қадам бўлиб, унда инсон ва машина ўртасидаги чегара деярли йўқолади.

GoogleДаталандСунъий IntelлектСанъатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33Ер Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларЕр Қуёшдан максимал масофага узоқлашади: Афелий ҳодисаси ҳақида тафсилотларБугун, 16:28Космик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиКосмик пойгада мутлақ устунлик: SpaceX дунё бозорининг қарийб 90 фоизини эгалладиБугун, 15:59Саппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиСаппҳире Radeon RX 9070 ХТ қувват кабели эриб кетди: Муаммо фақат адаптердамиБугун, 15:27Computex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиComputex 2026: МСИ компанияси 6,67 дюймли экранли совутиш тизими ва янги RTX 5090 ни тақдим этдиБугун, 14:55Доналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиДоналд Трумп ва Anthropic: Сунъий интеллект атрофидаги зиддият юmsҳадиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди