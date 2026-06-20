“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)

·0·Маданият
“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)

ВИА Мароканд жамоасининг “Аладдин” номли янги қўшиғи ва унга ишланган клип 19 июн куни YouTube платформасида тақдим этилди. Премьера қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини тортиб, ижобий фикрларга сабаб бўлмоқда.

“Аладдин” таронаси ўзининг сеҳрли оҳанги билан тингловчини гўё эртаклар оламига олиб киради. Ҳар бир нота худди учувчи гиламда юлдузли осмон узра саёҳат қилаётгандек таассурот уйғотади. Бу қўшиқ нафақат мусиқий асар, балки орзулар ушалиши, севги мўъжизаларга қодирлиги ва ҳар бир инсон қалбида ўз “Аладдини” яшаши ҳақидаги гўзал ҳикояни ифодалайди.

Қўшиқнинг сўз ва мусиқаси Элдор Қаюмовга тегишли бўлиб, у ўзига хос услуб ва мазмун билан ажралиб туради.

Ижтимоий тармоқларда ҳам ушбу тарона илиқ кутиб олинмоқда. Изоҳларда мухлислар жамоага омад тилаб, уларнинг ижодини юқори баҳолашмоқда ва янги қўшиқни қайта-қайта тинглаётганини ёзиб қолдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этдиМашҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этдиБугун, 17:14Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Кеча, 23:082004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган эканКеча, 16:41Ёрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоЁрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоКеча, 16:05Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Кеча, 15:52Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Кеча, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...