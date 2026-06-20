Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслари
Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳи 2-туридан ўрин олган Шотландия ва Марокаш (0:1) ўртасидаги учрашув нафақат шиддатли ўйини, балки ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташевнинг тарихий дебюти ва майдондаги баҳсли вазиятлари билан ҳам диққат марказида бўлди.
Танташев бошқарувидаги учрашувда африкаликларнинг дастлабки дақиқаларда урган голи ўйин тақдирини ҳал қилди.
Учрашув протоколи ва таркиблар
Шотландия — Марокаш 0:1
Гол: Сайбари, 2 (0:1).
Шотландия: Ганн, Ҳэнли, Ҳендри, Робертсон, Паттерсон (Ралстон, 88), Кристи (Маклин, 71), Фергюсон, Тирни (Доук, 60), Макгинн (Стюарт, 88), Мактоминай, Адамс (Дайкс, 71).
Марокаш: Буну, Диоп, Риёз, Мазравий, Ҳакими, Буадди, Ал-Айнавий, Унаи (Ал-Мурабет, 90), Ал-Ҳаннус (Талби, 83), Диас (Раҳими, 83), Сайбари (Амаймуни-Эшгуяб, 83).
Огоҳлантиришлар: Робертсон, 65 — Диоп, 22.
Сайбаридан кетма-кет иккинчи совға
Марокаш терма жамоаси ўйинни жуда фаол бошлади ва бу тезкор голга замин яратди. Биринчи турда Бразилия дарвозасини ишғол этган Исмоил Сайбари, бу сафар ҳам диққат марказида бўлди. У учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Браим Диаснинг чиройли пасини голга айлантириб, жамоасига ғалаба тақдим этди.
Илгиз Танташев ва учта баҳсли вазият
Учрашув давомида британияликлар ҳакамлик қарорларидан бир неча бор норози бўлишди. Бироқ видеотакрорлар ва экспертлар таҳлили ўзбекистонлик реферининг ҳақ эканини кўрсатди:
Қизил карточка талаби (Диоп эпизоди): Биринчи бўлимда марокашлик Диоп шотландлар ҳужумчиси Адамсни фол билан тўхтатиб қолди. Мухлислар «сўнгги умид фоли» учун қизил карточка талаб қилишди. Аммо Танташев сариқ карточка билан чекланди — сабаби, ўша чизиқда марокашликларнинг бошқа бир ҳимоячиси ҳам вазиятни назорат қилиб турганди.
Макгинннинг йиқилиши: Жарима майдончаси ичида Жон Макгинн йиқилган вазиятда Танташев қоида бузилмаган деб ҳисоблади. Шотландияликлар устози Стив Кларк ўйиндан сўнг бу вазиятни «50 га 50» деб баҳолади ва ҳакамга эътироз билдирмади.
Мактоминайнинг пенальти талаби: Скотт Мактоминайнинг рақиб жарима майдонида йиқилиши эса халқаро экспертлар ўртасида катта баҳсга сабаб бўлди.
ITV экспертларининг фикри иккига бўлинди
Учрашувни Буюк Британияда трансляция қилган «ITV» телеканали студиясида Мактоминай билан боғлиқ вазият қизғин муҳокама қилинди:
Кристина Ункел (собиқ ҳакам):
«Танташев футболчиларга яккакурашларда нисбатан қаттиқроқ ўйнашга, жисмоний курашларга имкон бериши билан танилган. Аммо бу вазиятда пенальти белгилаши учун кўп нарса керак эмасди. Менимча, пенальти бор эди».
Рой Кин (собиқ футболчи):
«Менимча, бу пенальти эмас. У шунчаки йиқилишни истади. Ўйин жуда қаттиқ кечди. Ҳакам эса баъзи ҳолатларда ўйинга ортиқча аралашиб юборди: футболчилар йиқилиши билан фол қайд этди».
Нима бўлган тақдирда ҳам, Илгиз Танташев ўз дебют ўйинини босим остида бўлса-да, ишончли бошқариб чиқди ва Марокашнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини қайд этди. Жаҳон чемпионати баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг!
…