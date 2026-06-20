Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслари

·36·Спорт
Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслари

Жаҳон чемпионатининг «С» гуруҳи 2-туридан ўрин олган Шотландия ва Марокаш (0:1) ўртасидаги учрашув нафақат шиддатли ўйини, балки ўзбекистонлик ҳакам Илгиз Танташевнинг тарихий дебюти ва майдондаги баҳсли вазиятлари билан ҳам диққат марказида бўлди.

Танташев бошқарувидаги учрашувда африкаликларнинг дастлабки дақиқаларда урган голи ўйин тақдирини ҳал қилди.

Учрашув протоколи ва таркиблар

Шотландия — Марокаш 0:1

Гол: Сайбари, 2 (0:1).

  • Шотландия: Ганн, Ҳэнли, Ҳендри, Робертсон, Паттерсон (Ралстон, 88), Кристи (Маклин, 71), Фергюсон, Тирни (Доук, 60), Макгинн (Стюарт, 88), Мактоминай, Адамс (Дайкс, 71).

  • Марокаш: Буну, Диоп, Риёз, Мазравий, Ҳакими, Буадди, Ал-Айнавий, Унаи (Ал-Мурабет, 90), Ал-Ҳаннус (Талби, 83), Диас (Раҳими, 83), Сайбари (Амаймуни-Эшгуяб, 83).

  • Огоҳлантиришлар: Робертсон, 65 — Диоп, 22.

Сайбаридан кетма-кет иккинчи совға

Марокаш терма жамоаси ўйинни жуда фаол бошлади ва бу тезкор голга замин яратди. Биринчи турда Бразилия дарвозасини ишғол этган Исмоил Сайбари, бу сафар ҳам диққат марказида бўлди. У учрашувнинг 2-дақиқасидаёқ Браим Диаснинг чиройли пасини голга айлантириб, жамоасига ғалаба тақдим этди.

Илгиз Танташев ва учта баҳсли вазият

Учрашув давомида британияликлар ҳакамлик қарорларидан бир неча бор норози бўлишди. Бироқ видеотакрорлар ва экспертлар таҳлили ўзбекистонлик реферининг ҳақ эканини кўрсатди:

  1. Қизил карточка талаби (Диоп эпизоди): Биринчи бўлимда марокашлик Диоп шотландлар ҳужумчиси Адамсни фол билан тўхтатиб қолди. Мухлислар «сўнгги умид фоли» учун қизил карточка талаб қилишди. Аммо Танташев сариқ карточка билан чекланди — сабаби, ўша чизиқда марокашликларнинг бошқа бир ҳимоячиси ҳам вазиятни назорат қилиб турганди.

  2. Макгинннинг йиқилиши: Жарима майдончаси ичида Жон Макгинн йиқилган вазиятда Танташев қоида бузилмаган деб ҳисоблади. Шотландияликлар устози Стив Кларк ўйиндан сўнг бу вазиятни «50 га 50» деб баҳолади ва ҳакамга эътироз билдирмади.

  3. Мактоминайнинг пенальти талаби: Скотт Мактоминайнинг рақиб жарима майдонида йиқилиши эса халқаро экспертлар ўртасида катта баҳсга сабаб бўлди.

ITV экспертларининг фикри иккига бўлинди

Учрашувни Буюк Британияда трансляция қилган «ITV» телеканали студиясида Мактоминай билан боғлиқ вазият қизғин муҳокама қилинди:

Кристина Ункел (собиқ ҳакам):

«Танташев футболчиларга яккакурашларда нисбатан қаттиқроқ ўйнашга, жисмоний курашларга имкон бериши билан танилган. Аммо бу вазиятда пенальти белгилаши учун кўп нарса керак эмасди. Менимча, пенальти бор эди».

Рой Кин (собиқ футболчи):

«Менимча, бу пенальти эмас. У шунчаки йиқилишни истади. Ўйин жуда қаттиқ кечди. Ҳакам эса баъзи ҳолатларда ўйинга ортиқча аралашиб юборди: футболчилар йиқилиши билан фол қайд этди».

Нима бўлган тақдирда ҳам, Илгиз Танташев ўз дебют ўйинини босим остида бўлса-да, ишончли бошқариб чиқди ва Марокашнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабасини қайд этди. Жаҳон чемпионати баҳсларини биз билан кузатишда давом этинг!

ШотландияМароккоIlgiz TantashevIsmael SaibariBraim Dias
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Бугун, 16:09Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди