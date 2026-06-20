Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табриклади
Жаҳон чемпионати дебют учрашувида Колумбия дарвозасига Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиаллар тарихидаги илк голини урган Аббосбек Файзуллаевнинг маҳорати унинг собиқ жамоадошлари эътиборидан четда қолмади. Москванинг ЦСКА клуби афсонавий дарвозабони ва сардори Игорь Акинфеев ўзбек футболчисини ушбу улкан ютуқ билан қутлади.
Акинфеев ЦСКА стадионида ўтказилган «Биринчи рақамлар билан зарядка» оммавий тадбирида журналистлар билан суҳбатлашар экан, Аббосбекнинг голига алоҳида тўхталиб ўтди.
Игорь Акинфеевнинг табрик сўзлари:
«Албатта, унинг голини кўрдим. Бу унинг карьерасидаги энг зўр ва энг қийин голларидан бири, десам адашмайман. Ўқишимча, у чемпионатдаги энг паст бўйли ўйинчилардан бири экан, лекин шунга қарамай бош билан гол урди! Уни чин дилдан табриклайман».
Файзуллаев ва ушбу тарихий лаҳза ҳақида қисқача
Мундиалдаги илк қадам: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, Мехико шаҳрида дебют қилди. Гарчи «К» гуруҳидаги илк баҳс Колумбия фойдасига (1:3) ҳал бўлган бўлса-да, Аббосбекнинг голи тарих саҳифаларига муҳрланди.
Бўй омили ва маҳорат: 22 ёшли футболчи ушбу Жаҳон чемпионатининг энг паст бўйли иштирокчиларидан бири бўлишига қарамай, рақибнинг баҳайбат ҳимоячилари қуршовида бош билан ажойиб гол уришга муваффақ бўлди.
«Армиячилар» хотираси: Аббосбек ЦСКА таркибида 72 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол урган ва Россия пойтахтида ёрқин из қолдирган. У 2025 йилнинг июль ойида Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубига трансфер қилинган эди.
Миллий терма жамоамизнинг навбатдаги ўйинлари жадвали
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 баҳсларида вакилларимизни гуруҳдан чиқиш йўлида яна иккита ҳал қилувчи баҳс кутиб турибди:
Рақиб жамоа
Сана
Мусобақа босқичи
Португалия
23 июнь
Гуруҳ босқичи, 2-тур
Конго ДР
27 июнь
Гуруҳ босқичи, 3-тур
Терма жамоамиз ва Аббосбек Файзуллаевга бўлажак шиддатли баҳсларда улкан зафарлар тилаб қоламиз!
…