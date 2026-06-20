Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табриклади

·30·Спорт
Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табриклади

Жаҳон чемпионати дебют учрашувида Колумбия дарвозасига Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиаллар тарихидаги илк голини урган Аббосбек Файзуллаевнинг маҳорати унинг собиқ жамоадошлари эътиборидан четда қолмади. Москванинг ЦСКА клуби афсонавий дарвозабони ва сардори Игорь Акинфеев ўзбек футболчисини ушбу улкан ютуқ билан қутлади.

Акинфеев ЦСКА стадионида ўтказилган «Биринчи рақамлар билан зарядка» оммавий тадбирида журналистлар билан суҳбатлашар экан, Аббосбекнинг голига алоҳида тўхталиб ўтди.

Игорь Акинфеевнинг табрик сўзлари:

«Албатта, унинг голини кўрдим. Бу унинг карьерасидаги энг зўр ва энг қийин голларидан бири, десам адашмайман. Ўқишимча, у чемпионатдаги энг паст бўйли ўйинчилардан бири экан, лекин шунга қарамай бош билан гол урди! Уни чин дилдан табриклайман».

Файзуллаев ва ушбу тарихий лаҳза ҳақида қисқача

  • Мундиалдаги илк қадам: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, Мехико шаҳрида дебют қилди. Гарчи «К» гуруҳидаги илк баҳс Колумбия фойдасига (1:3) ҳал бўлган бўлса-да, Аббосбекнинг голи тарих саҳифаларига муҳрланди.

  • Бўй омили ва маҳорат: 22 ёшли футболчи ушбу Жаҳон чемпионатининг энг паст бўйли иштирокчиларидан бири бўлишига қарамай, рақибнинг баҳайбат ҳимоячилари қуршовида бош билан ажойиб гол уришга муваффақ бўлди.

  • «Армиячилар» хотираси: Аббосбек ЦСКА таркибида 72 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол урган ва Россия пойтахтида ёрқин из қолдирган. У 2025 йилнинг июль ойида Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клубига трансфер қилинган эди.

Миллий терма жамоамизнинг навбатдаги ўйинлари жадвали

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида мезбонлик қилаётган ЖЧ-2026 баҳсларида вакилларимизни гуруҳдан чиқиш йўлида яна иккита ҳал қилувчи баҳс кутиб турибди:

Рақиб жамоа

Сана

Мусобақа босқичи

Португалия

23 июнь

Гуруҳ босқичи, 2-тур

Конго ДР

27 июнь

Гуруҳ босқичи, 3-тур

Терма жамоамиз ва Аббосбек Файзуллаевга бўлажак шиддатли баҳсларда улкан зафарлар тилаб қоламиз!

Аббосбек ФайзуллаевИгорь АкинфеевCСКА МоскваЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17Тоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилдиТоттенхем Адам Уортон учун курашга қўшилди: Гринвуд трансфери рад этилдиБугун, 16:13Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Андерсон «шаҳарликлар» сафида: «Сити» тарихидаги энг қиммат трансфер?!Бугун, 16:09Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»Бугун, 15:58ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди