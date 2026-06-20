Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилинди

·0·Жамият
Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилинди

Жиззах вилоятининг Бахмал туманида юз берган сел оқибатида 32 нафар фуқаро хавфсиз ҳудудга эвакуация қилинди. Бу ҳақда ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти маълум қилди.

Қайд этилишича, эвакуация ишлари «Жўм-Жўмсой» дам олиш маскани ҳамда Нушкент МФЙ ҳудудида амалга оширилган.

Маълумотларга кўра, сел оқибатида ҳалок бўлганлар ва жабрланганлар қайд этилмаган.

Harbiylar va fuqarolar toshqin paytida chaqaloqni xavfli hududdan qutqarmoqda.

Бироқ кучли оқим туфайли «Жўм-Жўмсой» дам олиш масканига олиб борувчи кўприк қисман шикастланган. Шунингдек, йўлда қолган «Дамас» ва «Гентра» русумли автомобилларга ҳам зарар етган.

Ҳозирги вақтда мутасаддилар томонидан сел оқибатларини бартараф этиш ишлари тўлиқ якунлангани билдирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиҚорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиБугун, 15:59Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиБугун, 15:40Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда