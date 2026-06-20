Машҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этди

·17·Маданият
Машҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этди

Машҳур британиялик актёр Энтони Хэд 72 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Унинг вафоти ҳақидаги хабар бутун дунё мухлислари ва кино ихлосмандларини чуқур қайғуга солди.

Актёр томошабинларга асосан "Мерлин" сериалидаги Қирол образи орқали яхши танилган эди. У ушбу рол орқали миллионлаб томошабинларнинг қалбидан жой олиб, ўзининг кучли актёрлик маҳоратини намойиш этган.

Ижтимоий тармоқларда актёрнинг ижоди, истеъдоди ва инсоний фазилатларини акс эттирувчи кўплаб таъсирли видеолар ва хотира лавҳалари тарқалмоқда. Унинг мухлислари санъаткорни илиқ сўзлар билан эслаб, унинг кино оламига қўшган ҳиссасини алоҳида эътироф этишмоқда.

Сериалдаги ҳамкасби Брадлей Жамес ҳам актёр хотирасига бағишлаб пост қолдирди. У Энтони Хэддан фаолияти давомида жуда кўп сабоқлар олганини, унинг маслаҳатлари ва инсоний фазилатлари ҳеч қачон ёдидан чиқмаслигини таъкидлади.

Энтони Хэд йиллар давомида яратган унутилмас образлари, саҳнадаги бетакрор ижроси ва санъатга қўшган улкан ҳиссаси билан кино тарихида ўчмас из қолдирди. Унинг номи ва ижоди мухлислар қалбида узоқ йиллар давомида яшаб қолади.

Энтони ХэдМерлинБрадлей Жамес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)Бугун, 17:31Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Кеча, 23:082004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган эканКеча, 16:41Ёрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоЁрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоКеча, 16:05Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Кеча, 15:52Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Кеча, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...