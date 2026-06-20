Ўзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилди
Дунё мамлакатларидаги хавфсизлик, барқарорлик ва тинчлик даражасини баҳоловчи нуфузли Global Peace Index 2026 (Глобал тинчликпарварлик индекси) ҳисоботи эълон қилинди. Янгиланган рейтингда Ўзбекистон ўзининг ижобий кўрсаткичлари билан халқаро ҳамжамият эътиборини тортди ва сайёрамизнинг энг барқарор давлатлари қаторидан мустаҳкам жой олди.
Мамлакатимиз ўтган йилги кўрсаткичига нисбатан бирданига 10 поғонага юқорилаб, дунё миқёсида энг тез ва юқори ўсиш суръатларини намойиш этган давлатлардан бирига айланди.
Дунё ва минтақа тарозиси: Рейтинг рақамларда
Жорий йилги ҳисоботда жами 163 та мустақил давлат қатнашган бўлиб, ундаги вазият ва ўринлар қуйидагича тақсимланди:
Географик мақоми / Ҳудуд
Давлат
Глобал рейтингдаги ўрни
Аҳамияти ва тавсифи
Дунё етакчиси
Исландия
1-ўрин
Сайёранинг энг хавфсиз ва тинч мамлакати
Минтақа пешқадами
Ўзбекистон
37-ўрин
Марказий Осиёда 1-ўрин, йил давомида +10 позиция ўсиш
Рейтинг якуни
Россия
163-ўрин
Давом этаётган низолар туфайли рўйхатнинг энг охирида
Марказий Осиё ва собиқ иттифоқ ҳудудидаги мавқе
Ўзбекистон нафақат ўз кўрсаткичларини яхшилади, балки геосиёсий ҳудудда ҳам етакчи позицияга чиқиб олди:
Марказий Осиёда мутлақ лидер: Республика минтақада хавфсизлик ва ички барқарорлик даражаси энг юқори давлат сифатида расман эътироф этилди.
Постсовет ҳудудидаги тартиб: Собиқ иттифоқ маконида Ўзбекистондан юқорироқ кўрсаткични фақат Европа Иттифоқи ва НАТО аъзоси ҳисобланган Болтиқбўйи давлатлари (Латвия, Литва ва Эстония) қайд этган, холос.
Индекс нималарга асосланади?
Global Peace Index рейтингини тузишда экспертлар мамлакатдаги ички ва ташқи низолар, жиноятчилик даражаси, сиёсий барқарорлик, қуролланиш ҳажми ва фуқароларнинг хавфсизлик ҳисси каби 20 дан ортиқ муҳим мезонларни ҳисобга олишади. Ўзбекистоннинг 37-ўринга чиқиши — юртдаги ички хотиржамлик ва тинчлик сиёсатининг халқаро миқёсдаги навбатдаги тан олинишидир.
…