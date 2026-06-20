Ўзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилди

·21·Ўзбекистон
Ўзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилди

Дунё мамлакатларидаги хавфсизлик, барқарорлик ва тинчлик даражасини баҳоловчи нуфузли Global Peace Index 2026 (Глобал тинчликпарварлик индекси) ҳисоботи эълон қилинди. Янгиланган рейтингда Ўзбекистон ўзининг ижобий кўрсаткичлари билан халқаро ҳамжамият эътиборини тортди ва сайёрамизнинг энг барқарор давлатлари қаторидан мустаҳкам жой олди.

Мамлакатимиз ўтган йилги кўрсаткичига нисбатан бирданига 10 поғонага юқорилаб, дунё миқёсида энг тез ва юқори ўсиш суръатларини намойиш этган давлатлардан бирига айланди.

Дунё ва минтақа тарозиси: Рейтинг рақамларда

Жорий йилги ҳисоботда жами 163 та мустақил давлат қатнашган бўлиб, ундаги вазият ва ўринлар қуйидагича тақсимланди:

Географик мақоми / Ҳудуд

Давлат

Глобал рейтингдаги ўрни

Аҳамияти ва тавсифи

Дунё етакчиси

Исландия

1-ўрин

Сайёранинг энг хавфсиз ва тинч мамлакати

Минтақа пешқадами

Ўзбекистон

37-ўрин

Марказий Осиёда 1-ўрин, йил давомида +10 позиция ўсиш

Рейтинг якуни

Россия

163-ўрин

Давом этаётган низолар туфайли рўйхатнинг энг охирида

Марказий Осиё ва собиқ иттифоқ ҳудудидаги мавқе

Ўзбекистон нафақат ўз кўрсаткичларини яхшилади, балки геосиёсий ҳудудда ҳам етакчи позицияга чиқиб олди:

  • Марказий Осиёда мутлақ лидер: Республика минтақада хавфсизлик ва ички барқарорлик даражаси энг юқори давлат сифатида расман эътироф этилди.

  • Постсовет ҳудудидаги тартиб: Собиқ иттифоқ маконида Ўзбекистондан юқорироқ кўрсаткични фақат Европа Иттифоқи ва НАТО аъзоси ҳисобланган Болтиқбўйи давлатлари (Латвия, Литва ва Эстония) қайд этган, холос.

Индекс нималарга асосланади?

Global Peace Index рейтингини тузишда экспертлар мамлакатдаги ички ва ташқи низолар, жиноятчилик даражаси, сиёсий барқарорлик, қуролланиш ҳажми ва фуқароларнинг хавфсизлик ҳисси каби 20 дан ортиқ муҳим мезонларни ҳисобга олишади. Ўзбекистоннинг 37-ўринга чиқиши — юртдаги ички хотиржамлик ва тинчлик сиёсатининг халқаро миқёсдаги навбатдаги тан олинишидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қиладиТарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қиладиБугун, 16:39Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинЎзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинБугун, 16:15Ўзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиЎзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиБугун, 11:2720 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатилади20 июн куни Мирзо Улуғбек туманида газ таъминоти тўхтатиладиКеча, 22:58Ўзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришЎзгидрометдан фавқулодда огоҳлантиришКеча, 17:40Ёмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиЁмғирдан сўнг Тошкент осмонида қўшкамалак пайдо бўлдиКеча, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди