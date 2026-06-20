Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»
Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати миллий терма жамоамиз аъзоси ва тарихий гол муаллифи Аббосбек Файзуллаев билан махсус суҳбат уюштирди. Интервью давомида маҳоратли яримҳимоячи Жаҳон чемпионатидаги (ЖЧ-2026) илк ўйин ҳаяжонларини қандай енгиб ўтгани ва уни майдонда нималар руҳлантиргани ҳақида гапириб берди.
«Ўйин бошлангач, барча ҳис-ҳаяжонлар ўчирилади»
Аббосбек майдонга чиқишдан олдинги дастлабки дақиқаларни ва ўз ички кечинмаларини қуйидагича тасвирлади:
«Чигилёзди машғулотига чиққанимиздаги дастлабки 10-15 дақиқа ўзимда бўлмадим, тўғриси. Чунки... Бу қандай ҳис-туйғулар эканлигини тасвирлаб бера олмайман, лекин худди кинога тушиб қолгандек бўлдим. Кейин ўша 10-15 дақиқадан кейин бу нарса ўтиб кетди.
Ўйин бошлангандан кейин эса барча ҳис-ҳаяжонлар ўчирилади. Шу сабабли уёғига майдонда ҳаяжон бўлмади. Ўйинга тайёр эдим. Чунки мен ҳам орзиқиб кутган ўйин. Ўзимни йиғиб олмасам, шунча миллионлаб халқимиз кўз тикиб турибди, стадионда дадам ҳам келган, яхши ўйин кўрсатмасам бўлмасди, бунга тайёр эдим. Айтганимдек, чигилёзди машғулотидаги дастлабки бир неча дақиқадан кейин ҳаммаси ўтиб кетди».
Файзуллаевнинг ҳаяжонни енгишидаги 3 та асосий омил
Ёш бўлишига қарамай, Аббосбек йирик турнирдаги улкан босимни профессионал даражада назорат қила олди. Бунда қуйидаги омиллар асосий ролни ўйнади:
Профессионал ёндашув: Машғулот бошидаги «кино саҳналаридек» туюлган кучли ҳаяжон атиги 15 дақиқа давом этган. Ҳакамнинг старт ҳуштаги чалиниши билан футболчи бор эътиборини фақат вазифасига қаратган.
Халқнинг ишончи: Миллионлаб ўзбекистонлик мухлисларнинг экран ортидаги нигоҳи ва умиди ёш футболчига масъулият билан бирга катта куч бағишлаган.
Оила мадади (Дадасининг стадиондалиги): Аввалроқ ўз Инстаграм саҳифасида отасига эҳтиром кўрсатган Аббосбек учун дадасининг Мехикодаги «Ацтека» стадионида бевосита уни қўллаб-кувватлаб туриши энг олий мотивация манбаи бўлган.
Навбатдаги улкан синов: Португалияга қарши баҳс
Колумбияга қарши кечган тарихий дебют учрашув (1:3) ортда қолди. Энди Ўзбекистон миллий терма жамоасини «С» гуруҳидаги энг жиддий рақиблардан бири кутмоқда:
Учрашув: Португалия — Ўзбекистон (ЖЧ-2026, 2-тур)
Сана: 23 июнь, сешанба
Колумбия дарвозасига урилган голдан сўнг, барча мухлисларимиз 23 июнь куни бўладиган ўйинда ҳам Аббосбек Файзуллаев ва бутун терма жамоамиздан мазмунли ҳамда жасоратли ўйин кутиб қолишади. Вакилларимизга бўлажак баҳсда улкан зафарлар тилаймиз!
…