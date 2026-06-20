Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»

·0·Спорт
Аббосбек: «Чигилёзди машғулотида худди кинога тушиб қолгандек бўлдим»

Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати миллий терма жамоамиз аъзоси ва тарихий гол муаллифи Аббосбек Файзуллаев билан махсус суҳбат уюштирди. Интервью давомида маҳоратли яримҳимоячи Жаҳон чемпионатидаги (ЖЧ-2026) илк ўйин ҳаяжонларини қандай енгиб ўтгани ва уни майдонда нималар руҳлантиргани ҳақида гапириб берди.

«Ўйин бошлангач, барча ҳис-ҳаяжонлар ўчирилади»

Аббосбек майдонга чиқишдан олдинги дастлабки дақиқаларни ва ўз ички кечинмаларини қуйидагича тасвирлади:

«Чигилёзди машғулотига чиққанимиздаги дастлабки 10-15 дақиқа ўзимда бўлмадим, тўғриси. Чунки... Бу қандай ҳис-туйғулар эканлигини тасвирлаб бера олмайман, лекин худди кинога тушиб қолгандек бўлдим. Кейин ўша 10-15 дақиқадан кейин бу нарса ўтиб кетди.

Ўйин бошлангандан кейин эса барча ҳис-ҳаяжонлар ўчирилади. Шу сабабли уёғига майдонда ҳаяжон бўлмади. Ўйинга тайёр эдим. Чунки мен ҳам орзиқиб кутган ўйин. Ўзимни йиғиб олмасам, шунча миллионлаб халқимиз кўз тикиб турибди, стадионда дадам ҳам келган, яхши ўйин кўрсатмасам бўлмасди, бунга тайёр эдим. Айтганимдек, чигилёзди машғулотидаги дастлабки бир неча дақиқадан кейин ҳаммаси ўтиб кетди».

Файзуллаевнинг ҳаяжонни енгишидаги 3 та асосий омил

Ёш бўлишига қарамай, Аббосбек йирик турнирдаги улкан босимни профессионал даражада назорат қила олди. Бунда қуйидаги омиллар асосий ролни ўйнади:

  • Профессионал ёндашув: Машғулот бошидаги «кино саҳналаридек» туюлган кучли ҳаяжон атиги 15 дақиқа давом этган. Ҳакамнинг старт ҳуштаги чалиниши билан футболчи бор эътиборини фақат вазифасига қаратган.

  • Халқнинг ишончи: Миллионлаб ўзбекистонлик мухлисларнинг экран ортидаги нигоҳи ва умиди ёш футболчига масъулият билан бирга катта куч бағишлаган.

  • Оила мадади (Дадасининг стадиондалиги): Аввалроқ ўз Инстаграм саҳифасида отасига эҳтиром кўрсатган Аббосбек учун дадасининг Мехикодаги «Ацтека» стадионида бевосита уни қўллаб-кувватлаб туриши энг олий мотивация манбаи бўлган.

Навбатдаги улкан синов: Португалияга қарши баҳс

Колумбияга қарши кечган тарихий дебют учрашув (1:3) ортда қолди. Энди Ўзбекистон миллий терма жамоасини «С» гуруҳидаги энг жиддий рақиблардан бири кутмоқда:

  • Учрашув: Португалия — Ўзбекистон (ЖЧ-2026, 2-тур)

  • Сана: 23 июнь, сешанба

Колумбия дарвозасига урилган голдан сўнг, барча мухлисларимиз 23 июнь куни бўладиган ўйинда ҳам Аббосбек Файзуллаев ва бутун терма жамоамиздан мазмунли ҳамда жасоратли ўйин кутиб қолишади. Вакилларимизга бўлажак баҳсда улкан зафарлар тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?ЖЧ-2026: Винченцо Монтелла Туркия терма жамоасини тарк этадими?Бугун, 15:52Танташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариТанташевнинг дебюти: Шотландия – Марокаш ўйинидаги ҳакамлик баҳслариБугун, 15:47Рубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасРубен Диас: Криштиано Роналдо атрофидаги шов-шувлар биз учун янгилик эмасБугун, 14:32Арда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиАрда Гулер халқидан узр сўради: Туркия Жаҳон чемпионатини муддатидан аввал тарк этдиБугун, 14:32Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБугун, 14:13ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Шотландия – Марокаш 0:1 (киритилган голни томоша қилинг)Бугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди