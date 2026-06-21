Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олди
Англия терма жамоаси ва Арсенал клубининг асосий таянч ярим ҳимоячиси Деклан Рисе узоқ вақтдан буён жиддий оғриқлар билан майдонга тушаётганини маълум қилди. Футболчининг сўзларига кўра, у ўтган йилнинг декабрь ойидан бери асаб тизими билан боғлиқ жароҳатни (неурал паин) яширинча даволаб келмоқда. Бу маълумот футбол жамоатчилиги учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки Рисе ўтган давр мобайнида ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида барқарор ўйин намойиш этиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хорватияга қарши кечган ва инглизларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Деклан Рисе ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганда майдонни тарк этган эди. Унинг оқсаб юриши ва сон қисмидаги ноқулайлик мухлисларда хавотир уйғотди. Бироқ футболчининг ўзи бу ҳолатга ойдинлик киритиб, барчаси назорат остида эканини ва Гана билан бўладиган навбатдаги учрашувга тайёрлигини билдирди.
Томас Тухельнинг ақлли қарориGoal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель Рисени майдондан олиш орқали уни ортиқча юкламадан ҳимоя қилган. Футболчи мураббийнинг бу қарорини юқори баҳолади. "Охирги 20 дақиқа — жароҳат олиш эҳтимоли энг юқори бўлган палладир. Мураббий мени алмаштириб жуда тўғри иш қилди, чунки мен сонимда ўша эски асабий оғриқни ҳис қила бошлаган эдим", — дейди ярим ҳимоячи.
Рисе декабрь ойидан бери Арсенал сафида ҳам шундай режимда тўп сурганини тан олди. Унинг айтишича, бу муаммо ҳақида жамоа ичидагилардан бошқа ҳеч ким билмаган. Футболчи Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирда узоқроқ масофага етиб бориш учун ўз танасини эҳтиёт қилиши зарурлигини яхши тушуниб турибди.
Букайо Сака ва жамоадаги умумий ҳолатАнглия лагерида фақат Деклан Рисе эмас, балки Арсеналнинг яна бир юлдузи Букайо Сака ҳам шифокорлар назоратида бўлиб турибди. Саканинг ахилл пайидаги сурункали муаммо унинг турнирни захира ўриндиғида бошлашига сабаб бўлди. Рисе жамоадошининг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг жисмоний ҳолатини бошқаришда эҳтиёткорлик муҳимлигини таъкидлади.
"Букайонинг Арсеналда қанчалик кўп ўйин ўтказганини ва бу жароҳат билан қандай курашганини ўз кўзим билан кўрганман. Уни бирданига катта юклама остига қўйиш хавфли, шунинг учун мураббийлар штаби уни тўғри бошқармоқда. Ишончим комилки, у ҳали турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида ўз сўзини айтади", — дея қўшимча қилди Рисе.
Ҳозирда Англия терма жамоаси тиббий штаби ҳар икки футболчининг тикланиш жараёнини алоҳида назоратга олган. Томас Тухель жамоанинг етакчи ўйинчиларини плей-офф босқичига қадар энг яхши спорт формасида олиб чиқишни мақсад қилган. Гана билан бўладиган ўйинда Рисе асосий таркибда кўриниш бериши кутилмоқда, бироқ унинг ўйин вақти яна чекланиши эҳтимолдан холи эмас.
…