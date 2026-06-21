Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олди

·0·Спорт
Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олди

Англия терма жамоаси ва Арсенал клубининг асосий таянч ярим ҳимоячиси Деклан Рисе узоқ вақтдан буён жиддий оғриқлар билан майдонга тушаётганини маълум қилди. Футболчининг сўзларига кўра, у ўтган йилнинг декабрь ойидан бери асаб тизими билан боғлиқ жароҳатни (неурал паин) яширинча даволаб келмоқда. Бу маълумот футбол жамоатчилиги учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки Рисе ўтган давр мобайнида ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида барқарор ўйин намойиш этиб келаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хорватияга қарши кечган ва инглизларнинг 4:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Деклан Рисе ўйин якунланишига 20 дақиқа қолганда майдонни тарк этган эди. Унинг оқсаб юриши ва сон қисмидаги ноқулайлик мухлисларда хавотир уйғотди. Бироқ футболчининг ўзи бу ҳолатга ойдинлик киритиб, барчаси назорат остида эканини ва Гана билан бўладиган навбатдаги учрашувга тайёрлигини билдирди.

Томас Тухельнинг ақлли қарори

Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель Рисени майдондан олиш орқали уни ортиқча юкламадан ҳимоя қилган. Футболчи мураббийнинг бу қарорини юқори баҳолади. "Охирги 20 дақиқа — жароҳат олиш эҳтимоли энг юқори бўлган палладир. Мураббий мени алмаштириб жуда тўғри иш қилди, чунки мен сонимда ўша эски асабий оғриқни ҳис қила бошлаган эдим", — дейди ярим ҳимоячи.

Рисе декабрь ойидан бери Арсенал сафида ҳам шундай режимда тўп сурганини тан олди. Унинг айтишича, бу муаммо ҳақида жамоа ичидагилардан бошқа ҳеч ким билмаган. Футболчи Шимолий Америкада ўтаётган жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирда узоқроқ масофага етиб бориш учун ўз танасини эҳтиёт қилиши зарурлигини яхши тушуниб турибди.

Букайо Сака ва жамоадаги умумий ҳолат

Англия лагерида фақат Деклан Рисе эмас, балки Арсеналнинг яна бир юлдузи Букайо Сака ҳам шифокорлар назоратида бўлиб турибди. Саканинг ахилл пайидаги сурункали муаммо унинг турнирни захира ўриндиғида бошлашига сабаб бўлди. Рисе жамоадошининг ҳолати ҳақида гапирар экан, унинг жисмоний ҳолатини бошқаришда эҳтиёткорлик муҳимлигини таъкидлади.

"Букайонинг Арсеналда қанчалик кўп ўйин ўтказганини ва бу жароҳат билан қандай курашганини ўз кўзим билан кўрганман. Уни бирданига катта юклама остига қўйиш хавфли, шунинг учун мураббийлар штаби уни тўғри бошқармоқда. Ишончим комилки, у ҳали турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида ўз сўзини айтади", — дея қўшимча қилди Рисе.

Ҳозирда Англия терма жамоаси тиббий штаби ҳар икки футболчининг тикланиш жараёнини алоҳида назоратга олган. Томас Тухель жамоанинг етакчи ўйинчиларини плей-офф босқичига қадар энг яхши спорт формасида олиб чиқишни мақсад қилган. Гана билан бўладиган ўйинда Рисе асосий таркибда кўриниш бериши кутилмоқда, бироқ унинг ўйин вақти яна чекланиши эҳтимолдан холи эмас.

Деклан РисеАрсеналАнглияТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиКриштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиБугун, 15:18Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Бугун, 14:55Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиБугун, 14:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБеҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБугун, 14:13Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди