Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланади
Intel корпорацияси ўзининг процессорлар қаторини янгилашда давом этмоқда, бироқ навбатдаги Raptor Lake Нехт оиласи кутилганидан кўра торроқ доирада тақдим этилиши маълум бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу авлоднинг мобил версиялари фақат юқори унумдорликка эга ҲХ туркумидаги моделлар кўринишида бўлади. Бу эса Intel мазкур линияни оммавий бозор учун эмас, балки асосан геймерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган ноутбукларга йўналтираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Жайкиҳн берган маълумотларга таяниб ixbt.com сайтининг хабар беришича, янги линияда моделлар сони жуда чекланган бўлади. Хусусан, фойдаланувчиларга Коре 7 туркумида 6+8 ва 8+12 ядроли конфигурациялар, шунингдек, энг юқори қувватли Коре 9 сегментида 8+16 ядроли флагман процессорлар таклиф этилиши кутилмоқда. Бу каби ёндашув компаниянинг ресурсларни энг талабгир сегментларга қаратиш стратегиясига мос келади.
Техник хусусиятлар ва бозор кутилмалариМутахассисларнинг фикрича, Raptor Lake Нехт фақат мобил қурилмаларда эмас, балки стационар компьютерлар учун мўлжалланган десктоп сегментида ҳам шунга ўхшаш чекловлар билан чиқиши мумкин. Масалан, Arrow Lake Рефреш туркуми ҳам фақат мультипликатори очиқ бўлган юқори даражадаги моделлар билан чекланиши эҳтимоли юқори. Бу эса ўрта ва қуйи сегмент фойдаланувчилари учун танлов имкониятини бироз қисқартириши мумкин.
Янги процессорларнинг асосий афзалликларидан бири уларнинг иқтисодий жиҳатдан қулайлигида бўлиши кутилмоқда. ЛГА1700 платформасининг сақлаб қолиниши Intel компаниясига фойдаланувчилар учун ҳамёнбоп ечимларни таклиф қилиш имконини беради. Чунки ушбу платформа нафақат янги CPU нархининг арзонроқ бўлишини, балки ҳозирда анча қиммат ҳисобланган DDR5 хотиралар ўрнига кенг тарқалган ва арзон DDR4 оператив хотираларидан фойдаланиш имкониятини ҳам сақлаб қолади.
Ўзбекистон технология бозорида Intel маҳсулотлари анъанавий равишда етакчилик қилади. Raptor Lake Нехт авлодининг ҲХ сериясида чиқиши маҳаллий бозордаги кучли геймерлик ноутбуклари ва график дизайн билан шуғулланувчилар учун мўлжалланган қурилмалар нархига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. DDR4 хотирасини қўллаб-қувватлаш эса янги тизимга ўтиш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.
Маълумот учун, ушбу янгиликлар расман 2025-йилда сотувга чиқиши режалаштирилган. Жайкиҳн аввалроқ Core Ultra 9 285К тестлари ва Core Ultra 200С линиясининг тўлиқ тавсифини биринчилардан бўлиб эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Шундай экан, Intel ишқибозлари келгуси йилда унумдорлик ва нарх мувозанатига эга янги қурилмаларни кутишлари мумкин.
…