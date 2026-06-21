Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланади

·0·Техно
Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланади

Intel корпорацияси ўзининг процессорлар қаторини янгилашда давом этмоқда, бироқ навбатдаги Raptor Lake Нехт оиласи кутилганидан кўра торроқ доирада тақдим этилиши маълум бўлди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу авлоднинг мобил версиялари фақат юқори унумдорликка эга ҲХ туркумидаги моделлар кўринишида бўлади. Бу эса Intel мазкур линияни оммавий бозор учун эмас, балки асосан геймерлар ва профессионал фойдаланувчилар учун мўлжалланган ноутбукларга йўналтираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Жайкиҳн берган маълумотларга таяниб ixbt.com сайтининг хабар беришича, янги линияда моделлар сони жуда чекланган бўлади. Хусусан, фойдаланувчиларга Коре 7 туркумида 6+8 ва 8+12 ядроли конфигурациялар, шунингдек, энг юқори қувватли Коре 9 сегментида 8+16 ядроли флагман процессорлар таклиф этилиши кутилмоқда. Бу каби ёндашув компаниянинг ресурсларни энг талабгир сегментларга қаратиш стратегиясига мос келади.

Техник хусусиятлар ва бозор кутилмалари

Мутахассисларнинг фикрича, Raptor Lake Нехт фақат мобил қурилмаларда эмас, балки стационар компьютерлар учун мўлжалланган десктоп сегментида ҳам шунга ўхшаш чекловлар билан чиқиши мумкин. Масалан, Arrow Lake Рефреш туркуми ҳам фақат мультипликатори очиқ бўлган юқори даражадаги моделлар билан чекланиши эҳтимоли юқори. Бу эса ўрта ва қуйи сегмент фойдаланувчилари учун танлов имкониятини бироз қисқартириши мумкин.

Янги процессорларнинг асосий афзалликларидан бири уларнинг иқтисодий жиҳатдан қулайлигида бўлиши кутилмоқда. ЛГА1700 платформасининг сақлаб қолиниши Intel компаниясига фойдаланувчилар учун ҳамёнбоп ечимларни таклиф қилиш имконини беради. Чунки ушбу платформа нафақат янги CPU нархининг арзонроқ бўлишини, балки ҳозирда анча қиммат ҳисобланган DDR5 хотиралар ўрнига кенг тарқалган ва арзон DDR4 оператив хотираларидан фойдаланиш имкониятини ҳам сақлаб қолади.

Ўзбекистон технология бозорида Intel маҳсулотлари анъанавий равишда етакчилик қилади. Raptor Lake Нехт авлодининг ҲХ сериясида чиқиши маҳаллий бозордаги кучли геймерлик ноутбуклари ва график дизайн билан шуғулланувчилар учун мўлжалланган қурилмалар нархига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. DDR4 хотирасини қўллаб-қувватлаш эса янги тизимга ўтиш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Маълумот учун, ушбу янгиликлар расман 2025-йилда сотувга чиқиши режалаштирилган. Жайкиҳн аввалроқ Core Ultra 9 285К тестлари ва Core Ultra 200С линиясининг тўлиқ тавсифини биринчилардан бўлиб эълон қилган ишончли манба ҳисобланади. Шундай экан, Intel ишқибозлари келгуси йилда унумдорлик ва нарх мувозанатига эга янги қурилмаларни кутишлари мумкин.

IntelПроцессорRaptor LakeТехнологияНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиИюль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқадиБугун, 15:54Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиБугун, 14:30Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди