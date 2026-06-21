Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...
Тошкент вилояти божхона бошқармасининг "Навоий" чегара божхона пости ходимлари томонидан дори воситаларини юртимизга ноқонуний тарзда олиб киришга бўлган уриниш муваффақиятсиз якунланди. Шахсий кўрик давомида Ўзбекистонга кириб келаётган фуқаронинг "айёргона" режаси фош этилди.
Қоидабузарлик тафсилотлари ва яшириш усули
Божхоначиларнинг диққатини тортган фуқаро текширилганда, у маҳсулотларни қуйидагича ниқоблагани аниқланди:
Яшириш усули: Қоидабузар дори воситаларини божхона назоратидан яшириш мақсадида уларни ўз оёқларига ёпишқоқ тасма (скотч) ёрдамида маҳкамлаб олган.
Аниқланган товарлар: Ўтказилган шахсий кўрик натижасида фуқародан жами 277 дона дори воситаси топилди. Ушбу маҳсулотлар оғзаки сўров пайтида маълум қилинмаган ва декларацияда кўрсатилмаган.
Тижорий қиймати: Ички бозорда келгусида пуллаш мақсадида олиб кирилаётган ушбу дорилар партиясининг дастлабки қиймати 8 миллион сўмдан ортиқ деб баҳоланмоқда.
Жорий ҳолат ва Божхона қўмитаси эслатмаси
Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда тегишли процессуал чоралар кўрилмоқда ва суриштирув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Муҳим эслатма: Божхона қўмитаси фуқароларга чегара божхона постлари орқали товарларни олиб ўтишда уларни тўғри декларациялаш мажбурий эканлигини эслатиб ўтади. Қонунчиликни айланиб ўтишга бўлган бу каби уринишлар, одатда, мана шундай ноқулай вазият ва жавобгарлик билан якунланади.
…