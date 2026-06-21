Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...

·0·Жамият
Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...

Тошкент вилояти божхона бошқармасининг "Навоий" чегара божхона пости ходимлари томонидан дори воситаларини юртимизга ноқонуний тарзда олиб киришга бўлган уриниш муваффақиятсиз якунланди. Шахсий кўрик давомида Ўзбекистонга кириб келаётган фуқаронинг "айёргона" режаси фош этилди.

Қоидабузарлик тафсилотлари ва яшириш усули

Божхоначиларнинг диққатини тортган фуқаро текширилганда, у маҳсулотларни қуйидагича ниқоблагани аниқланди:

  • Яшириш усули: Қоидабузар дори воситаларини божхона назоратидан яшириш мақсадида уларни ўз оёқларига ёпишқоқ тасма (скотч) ёрдамида маҳкамлаб олган.

  • Аниқланган товарлар: Ўтказилган шахсий кўрик натижасида фуқародан жами 277 дона дори воситаси топилди. Ушбу маҳсулотлар оғзаки сўров пайтида маълум қилинмаган ва декларацияда кўрсатилмаган.

  • Тижорий қиймати: Ички бозорда келгусида пуллаш мақсадида олиб кирилаётган ушбу дорилар партиясининг дастлабки қиймати 8 миллион сўмдан ортиқ деб баҳоланмоқда.

Жорий ҳолат ва Божхона қўмитаси эслатмаси

Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда тегишли процессуал чоралар кўрилмоқда ва суриштирув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Муҳим эслатма: Божхона қўмитаси фуқароларга чегара божхона постлари орқали товарларни олиб ўтишда уларни тўғри декларациялаш мажбурий эканлигини эслатиб ўтади. Қонунчиликни айланиб ўтишга бўлган бу каби уринишлар, одатда, мана шундай ноқулай вазият ва жавобгарлик билан якунланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиСтадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашдиБугун, 17:01Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиНавоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиБугун, 16:47Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 14:01Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиТошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиБугун, 11:01Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиҚармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиКеча, 23:13Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиКеча, 20:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда