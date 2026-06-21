Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирди
Эрон миллий терма жамоаси бош мураббийи Амир Галенои АҚШга киришдаги чекловлар, икки давлат ўртасидаги ҳарбий-сиёсий таранглик ва жаҳон чемпионати ташкилотчилари томонидан яратилган нотенг шароитлар ҳақида кескин баёнот берди. Мутахассис жамоа дуч келаётган майдондан ташқаридаги муаммолар футбол руҳини синдираётганини таъкидлади.
Майдондан ташқаридаги муаммолар ва виза чекловлари
Мураббийнинг сўзларига кўра, ташкилий масалалардаги тўсиқлар жамоанинг мусобақага кўникиш жараёнига жиддий салбий таъсир кўрсатган:
Кеч етиб келиш: Эрон терма жамоаси мусобақага жуда кеч етиб келгани сабабли янги шароитга мослашиш учун камида икки ҳафта вақт йўқотилган.
Делегация таркибининг чекланиши: Энг аламли жиҳатлардан бири — Эрон футбол раҳбарлари ва оммавий ахборот воситалари вакилларига жамоани кузатиб бориш учун виза берилмаган.
"Бизда муаммолар жуда кўп, айниқса майдондан ташқарида. Мен жаҳон чемпионатида иштирок этаётган қолган 47 та терма жамоа мураббийларига мурожаат қилдим, аммо ҳеч бири жавоб қайтармади... Бундай муносабат жаҳон чемпионати мақомига мутлақо тўғри келмайди. Сиз терма жамоани таклиф қиласиз, лекин унинг ходимларини қабул қилмайсизми?" — деди мураббий.
Бельгия билан ўйин олдидан вақт танқислиги
Бугун бўлиб ўтадиган Бельгияга қарши муҳим баҳс олдидан ҳам ташкилотчилар томонидан Эрон терма жамоасига етарлича шароит яратилмагани маълум қилинди. Галенои тайёргарлик жараёнидаги қуйидаги муаммоларни санаб ўтди:
Мураббий режасига кўра, ўйин арафасида жамоага камида 24 соатлик танаффус ва тайёргарлик вақти керак бўлган.
Бироқ ташкилотчилар Эрон жамоасига атиги 16 соат вақт ажратишган.
Ушбу вақт танқислиги сабабли футболчилар расмий машғулотни ярим йўлда тўхтатишга мажбур бўлишган. Мураббий бу ҳолатни мутлақо адолатсизлик деб атади.
Эрон халқига мурожаат ва тинчлик истаги
Амир Галенои юзага келган сиёсий ва ташкилий тўсиқларга қарамай, футболчилар майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилишларини ва фақат мухлислар учун тўп суришларини билдирди:
Мухлислар учун миннатдорчилик: Жамоа айнан ўз ватандошларини хурсанд қилиш ва уларнинг руҳини кўтариш учун майдонга тушади.
Мамлакат мақоми: Мураббий миллиардлаб доллар сарфланганда ҳам бундай шароитда адолатни тўлиқ тиклаш қийинлигини, ушбу ҳолат Эроннинг зулм кўраётган мамлакат эканидан далолат беришини айтди.
Барқарор тинчлик умиди: Мутахассис сунъий равишда яратилган вақтинчалик ҳолатлар эмас, балки келажакда дунёда ҳақиқий ва барқарор тинчлик ўрнатилишига умид билдиришини таъкидлади.
…