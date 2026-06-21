Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирди

·22·Спорт
Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирди

Эрон миллий терма жамоаси бош мураббийи Амир Галенои АҚШга киришдаги чекловлар, икки давлат ўртасидаги ҳарбий-сиёсий таранглик ва жаҳон чемпионати ташкилотчилари томонидан яратилган нотенг шароитлар ҳақида кескин баёнот берди. Мутахассис жамоа дуч келаётган майдондан ташқаридаги муаммолар футбол руҳини синдираётганини таъкидлади.

Майдондан ташқаридаги муаммолар ва виза чекловлари

Мураббийнинг сўзларига кўра, ташкилий масалалардаги тўсиқлар жамоанинг мусобақага кўникиш жараёнига жиддий салбий таъсир кўрсатган:

  • Кеч етиб келиш: Эрон терма жамоаси мусобақага жуда кеч етиб келгани сабабли янги шароитга мослашиш учун камида икки ҳафта вақт йўқотилган.

  • Делегация таркибининг чекланиши: Энг аламли жиҳатлардан бири — Эрон футбол раҳбарлари ва оммавий ахборот воситалари вакилларига жамоани кузатиб бориш учун виза берилмаган.

"Бизда муаммолар жуда кўп, айниқса майдондан ташқарида. Мен жаҳон чемпионатида иштирок этаётган қолган 47 та терма жамоа мураббийларига мурожаат қилдим, аммо ҳеч бири жавоб қайтармади... Бундай муносабат жаҳон чемпионати мақомига мутлақо тўғри келмайди. Сиз терма жамоани таклиф қиласиз, лекин унинг ходимларини қабул қилмайсизми?" — деди мураббий.

Бельгия билан ўйин олдидан вақт танқислиги

Бугун бўлиб ўтадиган Бельгияга қарши муҳим баҳс олдидан ҳам ташкилотчилар томонидан Эрон терма жамоасига етарлича шароит яратилмагани маълум қилинди. Галенои тайёргарлик жараёнидаги қуйидаги муаммоларни санаб ўтди:

  • Мураббий режасига кўра, ўйин арафасида жамоага камида 24 соатлик танаффус ва тайёргарлик вақти керак бўлган.

  • Бироқ ташкилотчилар Эрон жамоасига атиги 16 соат вақт ажратишган.

  • Ушбу вақт танқислиги сабабли футболчилар расмий машғулотни ярим йўлда тўхтатишга мажбур бўлишган. Мураббий бу ҳолатни мутлақо адолатсизлик деб атади.

Эрон халқига мурожаат ва тинчлик истаги

Амир Галенои юзага келган сиёсий ва ташкилий тўсиқларга қарамай, футболчилар майдонда бор кучлари билан ҳаракат қилишларини ва фақат мухлислар учун тўп суришларини билдирди:

  • Мухлислар учун миннатдорчилик: Жамоа айнан ўз ватандошларини хурсанд қилиш ва уларнинг руҳини кўтариш учун майдонга тушади.

  • Мамлакат мақоми: Мураббий миллиардлаб доллар сарфланганда ҳам бундай шароитда адолатни тўлиқ тиклаш қийинлигини, ушбу ҳолат Эроннинг зулм кўраётган мамлакат эканидан далолат беришини айтди.

  • Барқарор тинчлик умиди: Мутахассис сунъий равишда яратилган вақтинчалик ҳолатлар эмас, балки келажакда дунёда ҳақиқий ва барқарор тинчлик ўрнатилишига умид билдиришини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиАрсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиБугун, 16:54Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиКолосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиБугун, 16:40Эндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиЭндрик ва Карло Анчелотти ўртасида низо борми? Бразилиялик иқтидор миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 16:19Деклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиДеклан Рисе ярим йилдан буён жароҳат билан ўйнаётганини тан олдиБугун, 15:52Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди