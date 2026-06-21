Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашди

·1·Жамият
Стадион қаҳрамони: Исфандиёр миллий терма жамоа билан учрашди

Ўзбекистон терма жамоасининг ашаддий кичик мухлиси Исфандиёр яна бир бор эътибор марказида бўлди. У Колумбияга қарши учрашувда стадиондан туриб жамоани фаол қўллаб-қувватлаб, кўплаб мухлислар қалбидан жой олган эди.

Айнан ўша самимий ва чин дилдан қўллаб-қувватлови уни мухлислар орасида машҳур қилди. Бугун эса Исфандиёр унутилмас лаҳзаларни бошдан кечирмоқда.

Кичик мухлис Исфандиёр Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Атлантадаги базасига таклиф қилинди. У ерда ёш мухлисни футболчилар ва бош мураббий Фабио Каннаваро илиқ кутиб олди. Исфандиёрга Аббосбек Файзуллаевнинг 22-рақамли футболкаси совға қилинди. Футболкага “Миллий терма жамоанинг бош мухлисига” деган эсдалик ёзуви ва футболчининг имзоси туширилган. Шундан сўнг, болакай терма жамоа футболчилари билан бирга эсдалик суратларига тушди.

Bolalar va futbolchi signed futbolka hamda oltin kubok bilan suratga tushmoqda.

Мазкур учрашув нафақат Исфандиёр, балки барча мухлислар учун ҳам қувончли воқеа бўлди. Бу каби эътибор ёш авлодни спортга янада яқинлаштириб, уларни янги марралар сари руҳлантириши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиНавоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушландиБугун, 16:47Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 14:01Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиТошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиБугун, 11:01Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиҚармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиКеча, 23:13Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиКеча, 20:44Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиКеча, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда