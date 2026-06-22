SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди

·38·Техно
SpaceX ва Рефлектион AI ўртасида 6,3 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси сунъий идрок соҳасида ўз мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. TechCrunch нашри хабарига кўра, очиқ кодли сунъий идрок технологиялари билан шуғулланувчи Рефлектион AI стартапи SpaceX билан ҳисоблаш қувватларидан фойдаланиш бўйича йирик шартнома имзолади. Ушбу келишув доирасида стартап NVIDIA компаниясининг энг сўнгги чипларига эга бўлган маълумотлар марказидан фойдаланиш имкониятини қўлга киритади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шартнома шартларига кўра, Рефлектион AI 2026-йилнинг 1-июльидан бошлаб 2029-йилга қадар ҳар ойда 150 миллион доллар миқдорида ҳақ тўлайди. Келишувнинг умумий қиймати 6,3 миллиард долларни ташкил этади. Бу маблағ эвазига стартап Теннесси штатининг Мемфис шаҳри яқинида жойлашган Колоссус 2 маълумотлар марказидаги NVIDIA GB300 AI чиплари ва бошқа ёрдамчи аппарат воситаларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлади.

Таъкидлаш жоизки, SpaceX аввалроқ Anthropic ва Google каби технологик гигантлар билан ҳам шунга ўхшаш битимлар тузган эди. Масалан, Anthropic ҳар ойда 1,25 миллиард доллар, Google эса 920 миллион доллар тўлаш мажбуриятини олган. Рефлектион AI билан тузилган шартнома ҳажми нисбатан кичикроқ бўлса-да, у очиқ кодли (опен-соурсе) AI тизимларини ривожлантириш йўлидаги энг йирик инфратузилмавий сармоялардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Очиқ кодли моделлар даври бошланмоқда

Рефлектион AI компанияси 2024-йилда Google DeepMind бўлинмасининг собиқ тадқиқотчилари томонидан ташкил этилган. Стартап ўзининг "опен-веигҳт" стратегияси орқали OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ лабораторияларга муқобил яратишни мақсад қилган. Очиқ моделлар фойдаланувчиларга ўқитилган параметрларни эркин кўриш ва таҳлил қилиш имконини беради, бу эса шаффофликни оширади.

АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic компаниясининг Fable ва Mythos каби ёпиқ моделларига нисбатан чекловлар ўрнатилгани фонида, Рефлектион AI каби очиқ тизимларга қизиқиш сезиларли даражада ортди. Компания вакилларининг сўзларига кўра, SpaceX билан ҳамкорлик уларга дунёдаги энг илғор очиқ моделларни кенг миқёсда яратиш учун зарур бўлган "учиш майдони"ни тақдим этади.

Колоссус маълумотлар маркази дастлаб Илон Маскнинг xAI компанияси учун қурилган эди. Бироқ, SpaceX ўзининг ички лойиҳалари ўрнига, қўлидаги қимматбаҳо AI чипларини дунёнинг етакчи лабораторияларига ижарага бериш орқали даромад олиш стратегиясини танлади. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам муҳим сигнал — глобал технологик пойгада ҳисоблаш қувватлари асосий валютага айланиб бормоқда.

Шартнома шартларига кўра, ҳар икки томон ҳам дастлабки уч ойлик муддат ўтгач, 90 кунлик огоҳлантириш билан келишувни бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бу Илон Маскнинг сунъий идрок бозоридаги ўзгарувчан вазиятга мослашувчан ёндашувидан далолат беради.

SpaceXРефлектион AINVIDIAСунъий ИдрокИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаБугун, 22:55Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаБугун, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиБугун, 22:23Туркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиТуркия ядро энергетикаси остонасида: «Аккую» AESнинг биринчи блоки якунландиБугун, 21:56AMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиAMD фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Ryzen 9000 процессорларига муҳим функцияни қайтардиБугун, 21:20Жанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиЖанубий Кореяда сувни қувватсиз тозалайдиган ноёб капсула яратилдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди