ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқди

·0·Спорт
ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқди

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Франция терма жамоаси навбатдаги ғалабасини қўлга киритди. Ироқ термасига қарши кечган баҳсда Дидиер Десчампс шогирдлари 3:0 ҳисобида устун келиб, муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини нақд қилишди. Учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланган Килиан Мбаппе кетма-кет иккинчи ўйинда дубл қайд этиб, тўпурарлар пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Филадельфия шаҳридаги стадионда ўтган мазкур баҳс ноқулай об-ҳаво шароити туфайли икки соатга кечикиб бошланди. Кучли бўрон сабабли юзага келган танаффус ўйин суръатига бироз таъсир қилган бўлса-да, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе учрашувнинг дастлабки қисмидаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлди. У жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси билан ироқликлар дарвозасини ишғол қилди.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голлар Мбаппени турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун курашда Лионель Месси билан рақобатини янада қизитди. Австрияга қарши ўйинда дублга эришган Лионель Месси айни дамда Мбаппедан битта гол олдинда бормоқда. Шунингдек, аргентиналик афсона жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлари сони бўйича ҳам (18 та) франциялик юлдуздан икки тўп фарқи билан ўзиб кетган.

Мбаппе ва Дембеле ҳамкорлиги

Учрашувнинг иккинчи бўлими французлар учун бироз оғирроқ бошланди, бироқ Ироқ ҳимоясидаги хато ўйин тақдирини ҳал қилди. Дарвозадан тўпни ўйинга киритишда йўл қўйилган қўпол хатоликдан сўнг Усман Дембеле тўпни эгаллаб олди ва уни Мбаппега етказиб берди. Ҳужумчи эса бўш қолган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Ўйиннинг 66-дақиқасида эса Усман Дембеле ўзи ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Майкл Олисе томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Дембеле голга айлантириб, ўзининг жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади. Таъкидлаш жоизки, ушбу гол Франция ҳужум чизиғининг ўзаро тушуниши юқори даражада эканлигини яна бир бор исботлади.

Ўйин давомида Франция ҳимояси деярли қийинчиликка дуч келмади. Милан дарвозабони Мике Маигнан бутун баҳс давомида деярли ишсиз қолди. Бавария марказий ҳимоячиси Дайо Упамекано эса ўйинни ишончли ўтказди, фақатгина бир вазиятда Али Ал-Ҳамадини ўтказиб юборгани бироз хавфли тус олди. Бироқ ироқлик ҳужумчи бу имкониятдан фойдалана олмади.

Ушбу ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси гуруҳдаги сўнгги тур олдидан 32 та энг кучли жамоа қаторидан жой олиш масаласини ҳал қилди. Энди Дидиер Десчампс жамоаси асосий эътиборни плей-офф босқичига қаратиши мумкин. Килиан Мбаппе эса Лионель Месси ўрнатган рекордларни янгилаш ва навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида ҳаракат қилишда давом этади.

ФранцияКилиан МбаппеЖЧ-2026Лионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиИталия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиБугун, 04:08Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келдиБугун, 03:28Хулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаХулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаБугун, 03:23Туркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиТуркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиБугун, 03:19Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиМейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиБугун, 02:55Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди