ЖЧ-2026: Килиан Мбаппе дубл қайд этди, Франция Ироқни мағлуб этиб плей-оффга чиқди
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида Франция терма жамоаси навбатдаги ғалабасини қўлга киритди. Ироқ термасига қарши кечган баҳсда Дидиер Десчампс шогирдлари 3:0 ҳисобида устун келиб, муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини нақд қилишди. Учрашувнинг асосий қаҳрамонига айланган Килиан Мбаппе кетма-кет иккинчи ўйинда дубл қайд этиб, тўпурарлар пойгасида ўз мавқеини мустаҳкамлаб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Филадельфия шаҳридаги стадионда ўтган мазкур баҳс ноқулай об-ҳаво шароити туфайли икки соатга кечикиб бошланди. Кучли бўрон сабабли юзага келган танаффус ўйин суръатига бироз таъсир қилган бўлса-да, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе учрашувнинг дастлабки қисмидаёқ ҳисобни очишга муваффақ бўлди. У жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси билан ироқликлар дарвозасини ишғол қилди.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу голлар Мбаппени турнирнинг "Олтин бутса" соврини учун курашда Лионель Месси билан рақобатини янада қизитди. Австрияга қарши ўйинда дублга эришган Лионель Месси айни дамда Мбаппедан битта гол олдинда бормоқда. Шунингдек, аргентиналик афсона жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлари сони бўйича ҳам (18 та) франциялик юлдуздан икки тўп фарқи билан ўзиб кетган.
Мбаппе ва Дембеле ҳамкорлигиУчрашувнинг иккинчи бўлими французлар учун бироз оғирроқ бошланди, бироқ Ироқ ҳимоясидаги хато ўйин тақдирини ҳал қилди. Дарвозадан тўпни ўйинга киритишда йўл қўйилган қўпол хатоликдан сўнг Усман Дембеле тўпни эгаллаб олди ва уни Мбаппега етказиб берди. Ҳужумчи эса бўш қолган дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Ўйиннинг 66-дақиқасида эса Усман Дембеле ўзи ҳам гол уришга муваффақ бўлди. Майкл Олисе томонидан етказиб берилган ажойиб узатмани Дембеле голга айлантириб, ўзининг жаҳон чемпионатларидаги дебют голини нишонлади. Таъкидлаш жоизки, ушбу гол Франция ҳужум чизиғининг ўзаро тушуниши юқори даражада эканлигини яна бир бор исботлади.
Ўйин давомида Франция ҳимояси деярли қийинчиликка дуч келмади. Милан дарвозабони Мике Маигнан бутун баҳс давомида деярли ишсиз қолди. Бавария марказий ҳимоячиси Дайо Упамекано эса ўйинни ишончли ўтказди, фақатгина бир вазиятда Али Ал-Ҳамадини ўтказиб юборгани бироз хавфли тус олди. Бироқ ироқлик ҳужумчи бу имкониятдан фойдалана олмади.
Ушбу ғалабадан сўнг Франция терма жамоаси гуруҳдаги сўнгги тур олдидан 32 та энг кучли жамоа қаторидан жой олиш масаласини ҳал қилди. Энди Дидиер Десчампс жамоаси асосий эътиборни плей-офф босқичига қаратиши мумкин. Килиан Мбаппе эса Лионель Месси ўрнатган рекордларни янгилаш ва навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида ҳаракат қилишда давом этади.
…