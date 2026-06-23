Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқда
Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Алварес кутилмаган баёнот билан чиқди. Иқтидорли футболчи Мадрид клубини тарк этиш истагини очиқчасига маълум қилиб, фаолиятини бошқа жамоада давом эттирмоқчи эканини билдирди. Бу ҳолат ёзги трансфер ойнаси арафасида Европа футбол бозорида катта шов-шувга сабаб бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашрининг хабар беришича, 26 ёшли ҳужумчи Аргентина терма жамоаси сафида Австрия устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз келажаги борасида тўхталиб ўтган. Алвареснинг таъкидлашича, у аллақачон клуб раҳбарияти билан гаплашган ва кетиш барча томонлар учун энг мақбул йўл деб ҳисоблайди. Футболчи ўзининг азалий орзусини амалга ошириш вақти келганига шама қилган.
Ҳозирда Алварес учун асосий даъвогар сифатида Каталониянинг Барселона клуби тилга олинмоқда. Жамоани тарк этган Роберт Левандовски ўрнига муносиб номзод қидираётган "кўк-анорранглилар" учун аргентиналик форвард биринчи рақамли мақсадга айланган. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам айнан Камп Ноуда тўп суришни хоҳламоқда.
Трансфер бозоридаги кураш ва молиявий тўсиқларХулиан Алварес 2024-йилда Манчестер Сити жамоасидан 95 миллион евро эвазига Атлетико Мадрид сафига келиб қўшилган эди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2030-йилгача давом этади. Бу эса Мадрид клубига музокараларда устунлик беради. Шунга қарамай, футболчининг кетиш истаги раҳбарият ва мураббийлар штаби ўртасида жиддий норозиликларни келтириб чиқарган.
Атлетико Мадрид раҳбарияти Барселона клубининг ҳаракатларидан ғазабда. Клуб расмийлари каталонияликларни ОАВ орқали босим ўтказишда ва футболчининг фикрини ўзгартиришга уринишда айбламоқда. Мадридликлар ўзларининг ички рақибларига футболчи сотишни исташмаётгани вазиятни янада мураккаблаштиради.
Ҳужумчи учун курашга фақатгина Барселона эмас, балки бошқа грандлар ҳам қўшилган. PSJ ва Арсенал вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Реал Мадрид ҳам Алварес учун 150 миллион евролик таклиф тайёрлагани, бироқ бу рад этилгани ҳақида хабарлар тарқалган. Алвареснинг трансфер қиймати унинг кўп қирралилиги ва ёшини ҳисобга олган ҳолда жуда юқори баҳоланмоқда.
Агар Барселона ушбу трансферни амалга оширмоқчи бўлса, тезкорлик билан ҳаракат қилиши лозим. Чунки бошқа бой клубларнинг аралашуви нархнинг янада кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирча Диего Симеоне жамоаси ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас, бироқ футболчининг очиқ қаршилиги вазиятни ўзгартириб юбориши тайин.
…