Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"

·41·Спорт
Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим ўйин олдидан жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келган танқидларга муносабат билдирди. Мутахассис 41 ёшли ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрнини ҳимоя қилиб, унинг тажрибаси ва жисмоний ҳолати жамоа учун ҳамон ўта муҳим эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Селексао турнирни кутилганидек бошлай олмади — Конго ДР терма жамоасига қарши кечган илк баҳсдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг жамоатчилик ва ОАВ томонидан кескин танқид қилинди. Айниқса, ижтимоий тармоқларда Криштиано Роналдо жамоанинг ўйинига салбий таъсир ўтказаётгани ҳақидаги баҳслар авж олди. Бироқ Мартинез бу каби гап-сўзларни асоссиз деб ҳисобламоқда.

Бош мураббийнинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ҳақиқий етакчи сифатида намоён бўлмоқда. "Биз ҳозир ҳар қачонгидан ҳам жипслашганмиз. Жаҳон чемпионатида босим бўлиши табиий ҳол, бу ўйиннинг бир қисми. Криштиано ўзини ҳақиқий сардорлардек тутмоқда ва унинг тажрибаси ёш ўйинчилар учун ўрнак бўла олади", — деди мураббий.

Статистика ва жисмоний ҳолат

Кўпчилик Роналдонинг ёшини рўкач қилса-да, Роберто Мартинез эмпирик маълумотлар ва статистик кўрсаткичлар ҳужумчининг фойдасига эканини урғулади. Унинг айтишича, Криштиано майдонда бўш ҳудудлар яратиш ва ҳимоячиларни чалғитиш борасида ҳамон дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлиб қолмоқда.

"У тикланиш ва машғулотларга ёндашиш бўйича энг катта намунадир. Рақамлар унинг асосий таркибда бўлишини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Тўғри, жамоа сифатида биринчи ўйиндан сўнг бироз хафамиз, лекин бу бизни янада кучли қилади", — дея қўшимча қилди Португалия устози.

Шунга қарамай, статистикада бироз хавотирли жиҳат ҳам бор: Криштиано Роналдо саралаш босқичида 5 та гол урган бўлса-да, йирик турнирлардаги охирги 10 та учрашувда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Бу эса мухлисларнинг унга нисбатан талабчанлиги ошишига сабаб бўлмоқда.

Жамоа ҳимоячиси Жоау Канцело ҳам вазиятга муносабат билдириб, хатоларни тузатиш вақти келганини айтди. Унинг фикрича, Португалия каби юксак савияли ижрочиларга эга жамоа кўпроқ голли вазиятлар яратиши шарт. Эндиликда жамоанинг кейинги рақиби Ўзбекистон бўлади ва ушбу баҳс гуруҳдаги вазиятни ҳал қилиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ярим ҳимоячи Жоау Невеснинг Роналдо ҳақидаги гаплари нотўғри талқин қилиниши ортидан жамоа ичида келишмовчилик борлиги ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Мартинез Техасдаги ўйин олдидан ушбу гап-сўзларга чек қўйди.

ПортугалияКриштиано РоналдоРоберто МартинезЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтдиБугун, 13:11Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиЛионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 12:02Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётЭрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётБугун, 12:00Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаХулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди