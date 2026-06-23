Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим ўйин олдидан жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келган танқидларга муносабат билдирди. Мутахассис 41 ёшли ҳужумчининг асосий таркибдаги ўрнини ҳимоя қилиб, унинг тажрибаси ва жисмоний ҳолати жамоа учун ҳамон ўта муҳим эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Селексао турнирни кутилганидек бошлай олмади — Конго ДР терма жамоасига қарши кечган илк баҳсдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг жамоатчилик ва ОАВ томонидан кескин танқид қилинди. Айниқса, ижтимоий тармоқларда Криштиано Роналдо жамоанинг ўйинига салбий таъсир ўтказаётгани ҳақидаги баҳслар авж олди. Бироқ Мартинез бу каби гап-сўзларни асоссиз деб ҳисобламоқда.
Бош мураббийнинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдо нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ҳақиқий етакчи сифатида намоён бўлмоқда. "Биз ҳозир ҳар қачонгидан ҳам жипслашганмиз. Жаҳон чемпионатида босим бўлиши табиий ҳол, бу ўйиннинг бир қисми. Криштиано ўзини ҳақиқий сардорлардек тутмоқда ва унинг тажрибаси ёш ўйинчилар учун ўрнак бўла олади", — деди мураббий.
Статистика ва жисмоний ҳолатКўпчилик Роналдонинг ёшини рўкач қилса-да, Роберто Мартинез эмпирик маълумотлар ва статистик кўрсаткичлар ҳужумчининг фойдасига эканини урғулади. Унинг айтишича, Криштиано майдонда бўш ҳудудлар яратиш ва ҳимоячиларни чалғитиш борасида ҳамон дунёнинг энг яхшиларидан бири бўлиб қолмоқда.
"У тикланиш ва машғулотларга ёндашиш бўйича энг катта намунадир. Рақамлар унинг асосий таркибда бўлишини тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Тўғри, жамоа сифатида биринчи ўйиндан сўнг бироз хафамиз, лекин бу бизни янада кучли қилади", — дея қўшимча қилди Португалия устози.
Шунга қарамай, статистикада бироз хавотирли жиҳат ҳам бор: Криштиано Роналдо саралаш босқичида 5 та гол урган бўлса-да, йирик турнирлардаги охирги 10 та учрашувда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади. Бу эса мухлисларнинг унга нисбатан талабчанлиги ошишига сабаб бўлмоқда.
Жамоа ҳимоячиси Жоау Канцело ҳам вазиятга муносабат билдириб, хатоларни тузатиш вақти келганини айтди. Унинг фикрича, Португалия каби юксак савияли ижрочиларга эга жамоа кўпроқ голли вазиятлар яратиши шарт. Эндиликда жамоанинг кейинги рақиби Ўзбекистон бўлади ва ушбу баҳс гуруҳдаги вазиятни ҳал қилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ярим ҳимоячи Жоау Невеснинг Роналдо ҳақидаги гаплари нотўғри талқин қилиниши ортидан жамоа ичида келишмовчилик борлиги ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Мартинез Техасдаги ўйин олдидан ушбу гап-сўзларга чек қўйди.
…