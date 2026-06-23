Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзади

·0·Техно
Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзади

Илон Маскнинг сунъий интеллект соҳасидаги лойиҳалари жадал ривожланишда давом этмоқда. Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги Grok Буилд платформаси янги босқичга кўтарилиб, эндиликда фойдаланувчининг минимал иштироки билан мураккаб муҳандислик вазифаларини бажариш имкониятига эга бўлди. Бу янгиланиш сунъий интеллектни шунчаки суҳбатдошдан тўлақонли автоном дастурчига айлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Grok Буилд тизимида янги /гоал буйруғи жорий этилди. Агар илгари код ёзувчи ёрдамчилар оддий чат-бот каби ишласа, яни фойдаланувчи ҳар бир қадамни назорат қилиб, йўналиш бериб туриши керак бўлса, янги режимда урғу вазифанинг мустақил бажарилишига қаратилган. Бу эса дастурлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва инсон омилига бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Автоном муҳандисликнинг янги имкониятлари

Grok Буилд энди иш режасини мустақил тузиш, катта вазифани кичик қисмларга бўлиш ва махсус назорат рўйхатлари (чек-листлар) орқали жараённи кузатиб бориш қобилиятига эга. Тизим нафақат код ёзади, балки уни таҳлил қилади, хатоларни тузатади, веб-саҳифаларни текширади ва скриптларни ишга тушириб, натижанинг тўғрилигини тасдиқлайди. Энг муҳими, хатолик юз берганда тизим ўзини ўзи тиклаб, фойдаланувчи аралашувисиз ишни давом эттира олади.

Жараённи бошқариш учун бир нечта махсус буйруқлар тўплами тақдим этилган:

  • /гоал статус — жорий иш ҳолатини кўриш;
  • /гоал паусе — жараённи вақтинча тўхтатиш;
  • /гоал ресуме — ишни давом эттириш;
  • /гоал клеар — вазифани бекор қилиш.
Ушбу воситалар фойдаланувчига жараённинг мантиқий қисмига аралашмаган ҳолда, умумий назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Бу янгиланиш Grok Буилд платформасини оддий мулоқот режимидан автоном ижро форматига ўтказди.

Ўйин яратиш ва келажак истиқболлари

Яқинда ижтимоий тармоқларда Grok Буилд ёрдамида яратилган киберпанк услубидаги пойга ўйини катта қизиқиш уйғотган эди. Фойдаланувчи шунчаки ўйин ғоясини ёзган, сунъий интеллект эса мустақил равишда код ёзиб, Grok Имагине орқали машиналар дизайни, трассалар ва меню интерфейсларини яратиб берган. Бу технология ҳатто дастурлашдан хабари йўқ инсонларга ҳам мураккаб рақамли маҳсулотлар яратиш имконини бермоқда.

Илон Маскнинг таъкидлашича, Grok Буилд жамоаси ҳафтада 7 кун дам олмасдан ишламоқда ва восита ҳар куни такомиллашиб бормоқда. SpaceXAI томонидан ишга туширилган ушбу бета-версия яқин келажакда дастурий таъминот ишлаб чиқиш соҳасида инқилоб ясаши кутилмоқда. Ўзбекистонлик дастурчилар ва стартапчилар учун ҳам бу каби воситалар маҳсулотнинг минимал ишчи версиясини (MVP) тезкор тайёрлашда жуда фойдали бўлиши шубҳасиз.

Grok БуилдИлон МаскСунъий IntelлектДастурлашТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиБугун, 11:55SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиАи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиБугун, 09:52James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди