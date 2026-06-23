Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзади
Илон Маскнинг сунъий интеллект соҳасидаги лойиҳалари жадал ривожланишда давом этмоқда. Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги Grok Буилд платформаси янги босқичга кўтарилиб, эндиликда фойдаланувчининг минимал иштироки билан мураккаб муҳандислик вазифаларини бажариш имкониятига эга бўлди. Бу янгиланиш сунъий интеллектни шунчаки суҳбатдошдан тўлақонли автоном дастурчига айлантирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Grok Буилд тизимида янги /гоал буйруғи жорий этилди. Агар илгари код ёзувчи ёрдамчилар оддий чат-бот каби ишласа, яни фойдаланувчи ҳар бир қадамни назорат қилиб, йўналиш бериб туриши керак бўлса, янги режимда урғу вазифанинг мустақил бажарилишига қаратилган. Бу эса дастурлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва инсон омилига бўлган эҳтиёжни камайтиради.
Автоном муҳандисликнинг янги имкониятлариGrok Буилд энди иш режасини мустақил тузиш, катта вазифани кичик қисмларга бўлиш ва махсус назорат рўйхатлари (чек-листлар) орқали жараённи кузатиб бориш қобилиятига эга. Тизим нафақат код ёзади, балки уни таҳлил қилади, хатоларни тузатади, веб-саҳифаларни текширади ва скриптларни ишга тушириб, натижанинг тўғрилигини тасдиқлайди. Энг муҳими, хатолик юз берганда тизим ўзини ўзи тиклаб, фойдаланувчи аралашувисиз ишни давом эттира олади.
Жараённи бошқариш учун бир нечта махсус буйруқлар тўплами тақдим этилган:
- /гоал статус — жорий иш ҳолатини кўриш;
- /гоал паусе — жараённи вақтинча тўхтатиш;
- /гоал ресуме — ишни давом эттириш;
- /гоал клеар — вазифани бекор қилиш.
Ўйин яратиш ва келажак истиқболлариЯқинда ижтимоий тармоқларда Grok Буилд ёрдамида яратилган киберпанк услубидаги пойга ўйини катта қизиқиш уйғотган эди. Фойдаланувчи шунчаки ўйин ғоясини ёзган, сунъий интеллект эса мустақил равишда код ёзиб, Grok Имагине орқали машиналар дизайни, трассалар ва меню интерфейсларини яратиб берган. Бу технология ҳатто дастурлашдан хабари йўқ инсонларга ҳам мураккаб рақамли маҳсулотлар яратиш имконини бермоқда.
Илон Маскнинг таъкидлашича, Grok Буилд жамоаси ҳафтада 7 кун дам олмасдан ишламоқда ва восита ҳар куни такомиллашиб бормоқда. SpaceXAI томонидан ишга туширилган ушбу бета-версия яқин келажакда дастурий таъминот ишлаб чиқиш соҳасида инқилоб ясаши кутилмоқда. Ўзбекистонлик дастурчилар ва стартапчилар учун ҳам бу каби воситалар маҳсулотнинг минимал ишчи версиясини (MVP) тезкор тайёрлашда жуда фойдали бўлиши шубҳасиз.
…