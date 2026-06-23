Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошланди
Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг флагман қурилмалари учун дастурий таъминот янгиланишларини тақдим этишда давом этмоқда. Европадаги Galaxy S24 смартфонлари эгалари Android 16 операцион тизимига асосланган янги One UI 8.5 интерфейсини қабул қила бошладилар. Ушбу янгиланиш нафақат тизим барқарорлигини оширади, балки хавфсизлик масалаларига ҳам жиддий эътибор қаратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, янги прошивка С928БХХС6ДЗФ2, С928БОХМ6ДЗФ2 ва С928БХХС6ДЗF1 рақамлари остида тарқатилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, тармоқларда тарқалган скриншотлар ушбу янгиланиш айнан Android 16 платформасига таяниб яратилганини тасдиқламоқда. Бу эса Samsung компаниясининг Google томонидан тақдим этиладиган янги функцияларни ўз фойдаланувчиларига тезкорлик билан етказиб бериш стратегиясини кўрсатади.
Янгиланиш пакетининг ҳажми тахминан 484 МБни ташкил этади. Мазкур пакет таркибига 2026-йил 5-июн санаси билан белгиланган хавфсизлик ямоқлари ҳам киритилган. Бу каби хавфсизлик чоралари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ва тизимдаги заиф нуқталарни бартараф этишда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонлик Samsung фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланиш яқин ҳафталар ичида босқичма-босқич тақдим этилиши кутилмоқда.
Глобал тарқатиш босқичлариМазкур прошивка бир ҳафта олдин компаниянинг ватани — Жанубий Кореяда муваффақиятли синовдан ўтиб, оммавий тарқатила бошланган эди. Эндиликда навбат Европа бозорига келди. Мутахассисларнинг фикрича, One UI 8.5 интерфейсининг глобал миқёсда ёйилиши Samsung компаниясининг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги етакчилигини яна бир бор исботламоқда.
Шунингдек, хабарда айтилишича, ўтган йилги Galaxy S23 серияси учун ҳам янгиланиш жараёнлари бошланиш арафасида. Ушбу ҳафтадан эътиборан Жанубий Кореяда Galaxy S23 эгалари ҳам One UI 8.5 версиясини юклаб олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса Samsung ўзининг эскироқ флагманларини ҳам эътибордан четда қолдирмаслигидан далолат беради.
Инсайдер Тарун Ватс аввал ҳам Samsung маҳсулотлари бўйича аниқ маълумотларни тақдим этган эди. Хусусан, у One UI 8.0 бета-версиясининг чиқиш санаси ҳамда Galaxy S24 ва Galaxy S25 моделларининг тақдимот вақтларини тўғри башорат қилган. Унинг навбатдаги маълумотлари ҳам Samsung экотизими фойдаланувчилари учун кутилган янгилик бўлди.
Ҳозирда Galaxy S24 эгалари ўз қурилмаларининг созламалар бўлимига кириб, "Дастурий таъминот янгиланиши" менюси орқали янги версияни текшириб кўришлари мумкин. Янгиланишни юклаб олишда Wi-Fi тармоғидан фойдаланиш ва смартфон қуввати етарли эканлигига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.
…