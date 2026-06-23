Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошланди

·0·Техно
Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошланди

Жанубий Кореянинг Samsung техногиганти ўзининг флагман қурилмалари учун дастурий таъминот янгиланишларини тақдим этишда давом этмоқда. Европадаги Galaxy S24 смартфонлари эгалари Android 16 операцион тизимига асосланган янги One UI 8.5 интерфейсини қабул қила бошладилар. Ушбу янгиланиш нафақат тизим барқарорлигини оширади, балки хавфсизлик масалаларига ҳам жиддий эътибор қаратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тарун Ватс томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, янги прошивка С928БХХС6ДЗФ2, С928БОХМ6ДЗФ2 ва С928БХХС6ДЗF1 рақамлари остида тарқатилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, тармоқларда тарқалган скриншотлар ушбу янгиланиш айнан Android 16 платформасига таяниб яратилганини тасдиқламоқда. Бу эса Samsung компаниясининг Google томонидан тақдим этиладиган янги функцияларни ўз фойдаланувчиларига тезкорлик билан етказиб бериш стратегиясини кўрсатади.

Янгиланиш пакетининг ҳажми тахминан 484 МБни ташкил этади. Мазкур пакет таркибига 2026-йил 5-июн санаси билан белгиланган хавфсизлик ямоқлари ҳам киритилган. Бу каби хавфсизлик чоралари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ва тизимдаги заиф нуқталарни бартараф этишда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонлик Samsung фойдаланувчилари учун ҳам ушбу янгиланиш яқин ҳафталар ичида босқичма-босқич тақдим этилиши кутилмоқда.

Глобал тарқатиш босқичлари

Мазкур прошивка бир ҳафта олдин компаниянинг ватани — Жанубий Кореяда муваффақиятли синовдан ўтиб, оммавий тарқатила бошланган эди. Эндиликда навбат Европа бозорига келди. Мутахассисларнинг фикрича, One UI 8.5 интерфейсининг глобал миқёсда ёйилиши Samsung компаниясининг дастурий таъминотни қўллаб-қувватлаш борасидаги етакчилигини яна бир бор исботламоқда.

Шунингдек, хабарда айтилишича, ўтган йилги Galaxy S23 серияси учун ҳам янгиланиш жараёнлари бошланиш арафасида. Ушбу ҳафтадан эътиборан Жанубий Кореяда Galaxy S23 эгалари ҳам One UI 8.5 версиясини юклаб олиш имкониятига эга бўладилар. Бу эса Samsung ўзининг эскироқ флагманларини ҳам эътибордан четда қолдирмаслигидан далолат беради.

Инсайдер Тарун Ватс аввал ҳам Samsung маҳсулотлари бўйича аниқ маълумотларни тақдим этган эди. Хусусан, у One UI 8.0 бета-версиясининг чиқиш санаси ҳамда Galaxy S24 ва Galaxy S25 моделларининг тақдимот вақтларини тўғри башорат қилган. Унинг навбатдаги маълумотлари ҳам Samsung экотизими фойдаланувчилари учун кутилган янгилик бўлди.

Ҳозирда Galaxy S24 эгалари ўз қурилмаларининг созламалар бўлимига кириб, "Дастурий таъминот янгиланиши" менюси орқали янги версияни текшириб кўришлари мумкин. Янгиланишни юклаб олишда Wi-Fi тармоғидан фойдаланиш ва смартфон қуввати етарли эканлигига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.

SamsungGalaxy S24Android 16One UI 8.5Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиБугун, 11:55SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиАи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиБугун, 09:52James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди