Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашди
Жаҳон электроника бозорида оператив хотира (DRAM) нархларининг мисли кўрилмаган даражада кўтарилиши кузатилмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши натижасида истеъмол қурилмалари учун мўлжалланган хотира чиплари нархи қарийб икки бараварга ошди. Бу ҳолат яқин ойларда смартфонлар, ноутбуклар ва шахсий компьютерлар нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СигмаIntelл тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, LPDDR4X 4 GB хотира модуллари нархи ўтган чоракка нисбатан 75 фоизга ўсган бўлса, замонавий флагман смартфонларда қўлланиладиган LPDDR5X 12 GB чиплари нархи рекорд даражадаги 89 фоизга қимматлашган. Бундай сакраш нафақат корпоратив сегментда, балки оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган техникаларда ҳам яққол сезилмоқда.
Сунъий интеллект ва ишлаб чиқаришдаги ўзгаришларХотира чиплари нархининг бундай кескин ошишига асосий сабаб сифатида ишлаб чиқарувчиларнинг устувор йўналишларни ўзгартиргани кўрсатилмоқда. Ҳозирда Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби гигантлар бор эътиборини юқори фойда келтирувчи ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотираларига қаратган. Ушбу чиплар NVIDIA ва бошқа компанияларнинг сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлиб, уларга бўлган талаб ҳаддан ташқари юқори.
Натижада, оддий смартфон ва компьютерлар учун мўлжалланган DRAM чипларини ишлаб чиқариш ҳажми камайиб кетди. Ишлаб чиқарувчилар серверлар учун мўлжалланган DRAM ва эSSD хотираларига кўпроқ урғу бераётгани сабабли, истеъмол бозорида сунъий тақчиллик юзага келди. Бу эса ўз навбатида нархларнинг назоратсиз ўсишига йўл очди.
Бозордаги вазият ва келажакдаги прогнозларНархларнинг ошиши сабабли кўплаб смартфон ва компьютер ишлаб чиқарувчи брендлар ўз стратегияларини қайта кўриб чиқмоқда. Баъзи компаниялар хотира чиплари учун буюртмаларни қисқартириб, маҳсулот таннархини ушлаб қолишга уринаётган бўлса, бошқалари янги моделларнинг нархини оширишга мажбур бўлиши мумкин. Ixbt.com хабарига кўра, йилнинг иккинчи ярмида нархларнинг ўсиш суръати бироз секинлашиши мумкин, бироқ пасайиш ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас.
Жеффериес таҳлилчиларининг янги ҳисоботида қайд этилишича, жаҳон бозорида хотира нархлари 2024-йил якунига қадар юқори даражада сақланиб қолади. Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг сезиларли даражада пасайиши фақат 2028-йилга борибгина амалга ошиши мумкин. Ҳозирча булутли технологиялар билан шуғулланувчи йирик компаниялар ўз омборларида хотира захираларини кўпайтиришда давом этмоқда, бу эса бозордаги умумий тақчилликни янада кучайтирмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция яқин вақт ичида ўз аксини топиши муқаррар. Импорт қилинадиган гаджетларнинг таннархи ошиши, айниқса, ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар нархига сезиларли таъсир ўтказади. Шу сабабли, янги қурилма сотиб олишни режалаштирган фойдаланувчиларга харидни кечиктирмаслик тавсия этилмоқда.
…