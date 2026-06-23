Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашди

·24·Техно
Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашди

Жаҳон электроника бозорида оператив хотира (DRAM) нархларининг мисли кўрилмаган даражада кўтарилиши кузатилмоқда. Жорий йилнинг иккинчи чорагида талаб ва таклиф ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши натижасида истеъмол қурилмалари учун мўлжалланган хотира чиплари нархи қарийб икки бараварга ошди. Бу ҳолат яқин ойларда смартфонлар, ноутбуклар ва шахсий компьютерлар нархига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СигмаIntelл тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, LPDDR4X 4 GB хотира модуллари нархи ўтган чоракка нисбатан 75 фоизга ўсган бўлса, замонавий флагман смартфонларда қўлланиладиган LPDDR5X 12 GB чиплари нархи рекорд даражадаги 89 фоизга қимматлашган. Бундай сакраш нафақат корпоратив сегментда, балки оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган техникаларда ҳам яққол сезилмоқда.

Сунъий интеллект ва ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар

Хотира чиплари нархининг бундай кескин ошишига асосий сабаб сифатида ишлаб чиқарувчиларнинг устувор йўналишларни ўзгартиргани кўрсатилмоқда. Ҳозирда Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби гигантлар бор эътиборини юқори фойда келтирувчи ҲБМ (Ҳигҳ Бандвидт Меморй) хотираларига қаратган. Ушбу чиплар NVIDIA ва бошқа компанияларнинг сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлиб, уларга бўлган талаб ҳаддан ташқари юқори.

Натижада, оддий смартфон ва компьютерлар учун мўлжалланган DRAM чипларини ишлаб чиқариш ҳажми камайиб кетди. Ишлаб чиқарувчилар серверлар учун мўлжалланган DRAM ва эSSD хотираларига кўпроқ урғу бераётгани сабабли, истеъмол бозорида сунъий тақчиллик юзага келди. Бу эса ўз навбатида нархларнинг назоратсиз ўсишига йўл очди.

Бозордаги вазият ва келажакдаги прогнозлар

Нархларнинг ошиши сабабли кўплаб смартфон ва компьютер ишлаб чиқарувчи брендлар ўз стратегияларини қайта кўриб чиқмоқда. Баъзи компаниялар хотира чиплари учун буюртмаларни қисқартириб, маҳсулот таннархини ушлаб қолишга уринаётган бўлса, бошқалари янги моделларнинг нархини оширишга мажбур бўлиши мумкин. Ixbt.com хабарига кўра, йилнинг иккинчи ярмида нархларнинг ўсиш суръати бироз секинлашиши мумкин, бироқ пасайиш ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас.

Жеффериес таҳлилчиларининг янги ҳисоботида қайд этилишича, жаҳон бозорида хотира нархлари 2024-йил якунига қадар юқори даражада сақланиб қолади. Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг сезиларли даражада пасайиши фақат 2028-йилга борибгина амалга ошиши мумкин. Ҳозирча булутли технологиялар билан шуғулланувчи йирик компаниялар ўз омборларида хотира захираларини кўпайтиришда давом этмоқда, бу эса бозордаги умумий тақчилликни янада кучайтирмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция яқин вақт ичида ўз аксини топиши муқаррар. Импорт қилинадиган гаджетларнинг таннархи ошиши, айниқса, ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар нархига сезиларли таъсир ўтказади. Шу сабабли, янги қурилма сотиб олишни режалаштирган фойдаланувчиларга харидни кечиктирмаслик тавсия этилмоқда.

ТехнологияСмартфонDRAMLPDDR5XБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиБугун, 11:55SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди