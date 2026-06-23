Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)

·18·Маданият
Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)

Ўзбекистонлик таниқли хонанда Муниса Ризаева навбатдаги концерт дастурида мухлислар эътиборида бўлди. Хонанда саҳнада қўшиқ ижро этаётган вақтда унга жуда катта ва ҳашаматли гулдаста тақдим этилди.

Кадрларда бир киши улкан гулдастани саҳнага олиб чиққанини кўриш мумкин. Қизил ва оқ атиргуллардан тузилган совға ҳажми билан ҳам хонандани, ҳам томошабинларни ҳайратда қолдирди.

Муниса Ризаева гулдастани кўргач, ҳайрат ва қувончини яшира олмади. Хонанда совғани қабул қилиб, уни тақдим этган инсонга миннатдорлик билдирди.

Саҳнадаги ушбу самимий лаҳза концерт иштирокчилари томонидан телефонларга тасвирга олинди. Видеода хонанданинг гулдастани кўтаришга уриниши ва унинг ҳажмидан ҳайратга тушгани ҳам акс этган.

Улкан гулдаста концертнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бирига айланди. Муниса Ризаеванинг мухлислари эса ижтимоий тармоқларда хонандага кўрсатилган бундай эътибор ва ҳурматни илиқ қарши олди.

Муниса Ризаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлдиЎзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлдиКеча, 22:51Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”Аҳад Қаюм танқидчиларга жавоб берди: “Билмай туриб гапириш осон”Кеча, 21:53Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)Кеча, 17:52Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 11:27Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)21.06, 20:24Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)21.06, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...