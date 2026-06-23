Муниса Ризаевага саҳнада улкан гулдаста совға қилишди (видео)
Ўзбекистонлик таниқли хонанда Муниса Ризаева навбатдаги концерт дастурида мухлислар эътиборида бўлди. Хонанда саҳнада қўшиқ ижро этаётган вақтда унга жуда катта ва ҳашаматли гулдаста тақдим этилди.
Кадрларда бир киши улкан гулдастани саҳнага олиб чиққанини кўриш мумкин. Қизил ва оқ атиргуллардан тузилган совға ҳажми билан ҳам хонандани, ҳам томошабинларни ҳайратда қолдирди.
Муниса Ризаева гулдастани кўргач, ҳайрат ва қувончини яшира олмади. Хонанда совғани қабул қилиб, уни тақдим этган инсонга миннатдорлик билдирди.
Саҳнадаги ушбу самимий лаҳза концерт иштирокчилари томонидан телефонларга тасвирга олинди. Видеода хонанданинг гулдастани кўтаришга уриниши ва унинг ҳажмидан ҳайратга тушгани ҳам акс этган.
Улкан гулдаста концертнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бирига айланди. Муниса Ризаеванинг мухлислари эса ижтимоий тармоқларда хонандага кўрсатилган бундай эътибор ва ҳурматни илиқ қарши олди.
…