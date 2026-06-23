Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати доирасида Ироққа қарши кечган баҳсдаги ноқулай об-ҳаво шароити ва узоқ давом этган танаффус унинг руҳий ҳолатига қандай таъсир қилганини очиқлади. Филадельфияда бўлиб ўтган учрашув кучли бўрон туфайли тўхтатилган эди, бироқ бу қийинчиликларга қарамай, французлар 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида юзага келган кучли бўрон ташкилотчиларни хавфсизлик чораларини кўришга мажбур қилди. Ҳакамлар учрашувни узоқ вақтга тўхтатиб, ҳар икки жамоа футболчиларини кийиниш хонасига юборди. Бу кутилмаган танаффус нафақат мухлислар, балки майдондаги юлдузлар учун ҳам ҳақиқий синовга айланди. ESPN нашри хабарига кўра, танаффус деярли икки соат давом этган.
Руҳий босим ва диққатни жамлаш муаммосиКилиан Мбаппе ўйиндан сўнг берган интервюсида бундай вазиятда профессионал даражадаги концентрацияни сақлаб қолиш ўта қийинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ташқи омиллар сабабли ўйин ритмининг бузилиши футболчиларнинг руҳий мувозанатига салбий таъсир кўрсатади.
"Бу жуда узоқ давом этган тун бўлди. Кўп вақт ўтди, ҳиссий жиҳатдан мен жуда асабийлашдим. Кийиниш хонасида деярли икки соат қолиб кетиш ва диққатни жамлаган ҳолда туриш жуда мураккаб вазифа. Биз бор кучимиз билан ўйинга қайтишга ҳаракат қилдик", — дея тан олди француз ҳужумчиси.
Шунга қарамай, Мбаппе майдонга қайтгач, ўзининг юқори маҳоратини намойиш эта олди. У учрашувда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу натижа Франция терма жамоасига плей-офф босқичига йўлланмани муддатидан аввал нақд қилиш имконини берди.
Ироқ терма жамоаси ҳимояда тартибли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, танаффусдан кейин французларнинг босимига доц. бера олмади. Мбаппенинг голлари ва жамоавий ўйин даражаси Франция турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканлигини яна бир бор исботлади.
Одатда бундай узоқ танаффуслар аутсайдер жамоалар учун фойдали бўлиши мумкин, чунки улар рақибнинг ҳужумкор темпини бузишга эришади. Бироқ, Франция каби тажрибали жамоалар кийиниш хонасидаги стратегик суҳбатлар ва мураббийлар штабининг кўрсатмалари эвазига вазиятни ўз фойдасига ҳал қила олишди.
Ушбу ғалабадан сўнг, Франция терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни мустаҳкамлади. Килиан Мбаппе эса нафақат жисмоний, балки руҳий тайёргарлик ҳам замонавий футболда ғалаба гарови эканлигини амалда кўрсатиб берди.
…