Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтди

·24·Спорт
Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйиндаги икки соатлик танаффус уни асабийлаштирганини айтди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати доирасида Ироққа қарши кечган баҳсдаги ноқулай об-ҳаво шароити ва узоқ давом этган танаффус унинг руҳий ҳолатига қандай таъсир қилганини очиқлади. Филадельфияда бўлиб ўтган учрашув кучли бўрон туфайли тўхтатилган эди, бироқ бу қийинчиликларга қарамай, французлар 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида юзага келган кучли бўрон ташкилотчиларни хавфсизлик чораларини кўришга мажбур қилди. Ҳакамлар учрашувни узоқ вақтга тўхтатиб, ҳар икки жамоа футболчиларини кийиниш хонасига юборди. Бу кутилмаган танаффус нафақат мухлислар, балки майдондаги юлдузлар учун ҳам ҳақиқий синовга айланди. ESPN нашри хабарига кўра, танаффус деярли икки соат давом этган.

Руҳий босим ва диққатни жамлаш муаммоси

Килиан Мбаппе ўйиндан сўнг берган интервюсида бундай вазиятда профессионал даражадаги концентрацияни сақлаб қолиш ўта қийинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ташқи омиллар сабабли ўйин ритмининг бузилиши футболчиларнинг руҳий мувозанатига салбий таъсир кўрсатади.

"Бу жуда узоқ давом этган тун бўлди. Кўп вақт ўтди, ҳиссий жиҳатдан мен жуда асабийлашдим. Кийиниш хонасида деярли икки соат қолиб кетиш ва диққатни жамлаган ҳолда туриш жуда мураккаб вазифа. Биз бор кучимиз билан ўйинга қайтишга ҳаракат қилдик", — дея тан олди француз ҳужумчиси.

Шунга қарамай, Мбаппе майдонга қайтгач, ўзининг юқори маҳоратини намойиш эта олди. У учрашувда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди. Бу натижа Франция терма жамоасига плей-офф босқичига йўлланмани муддатидан аввал нақд қилиш имконини берди.

Ироқ терма жамоаси ҳимояда тартибли ўйин кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, танаффусдан кейин французларнинг босимига доц. бера олмади. Мбаппенинг голлари ва жамоавий ўйин даражаси Франция турнирнинг асосий фаворитларидан бири эканлигини яна бир бор исботлади.

Одатда бундай узоқ танаффуслар аутсайдер жамоалар учун фойдали бўлиши мумкин, чунки улар рақибнинг ҳужумкор темпини бузишга эришади. Бироқ, Франция каби тажрибали жамоалар кийиниш хонасидаги стратегик суҳбатлар ва мураббийлар штабининг кўрсатмалари эвазига вазиятни ўз фойдасига ҳал қила олишди.

Ушбу ғалабадан сўнг, Франция терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни мустаҳкамлади. Килиан Мбаппе эса нафақат жисмоний, балки руҳий тайёргарлик ҳам замонавий футболда ғалаба гарови эканлигини амалда кўрсатиб берди.

Килиан МбаппеФранцияИроқЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ҳимоясига чиқди: "Рақамлар унинг фойдасига гапирмоқда"Бугун, 13:18Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиЛионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатдиБугун, 12:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 12:02Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётЭрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётБугун, 12:00Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаХулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди