Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатди

·45·Спорт
Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати доирасида Австрияга қарши кечган баҳсда (2:0) юзага келган вазият юзасидан ўз фикрларини билдирди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида пеналтини аниқ амалга ошира олмаган афсонавий ҳужумчи бу ҳолатдан қаттиқ ранжиганини яширмади. Шунга қарамай, тажрибали футболчи ўйин давомида ўзини қўлга олиб, дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даллада бўлиб ўтган учрашувнинг 8-дақиқасида Лионель Месси 11 метрлик жарима зарбасини ноаниқ ижро этди. Бу унинг фаолиятидаги кам кузатиладиган ҳолатлардан бири бўлиб, копток дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Goal.com нашри хабарига кўра, бу Мессининг турнирлар тарихидаги (пеналтилар сериясидан ташқари) учинчи муваффақиятсиз уриниши сифатида қайд этилди. Бироқ, бу хато ҳужумчини руҳан синдира олмади.

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Лионель Месси ўз ғазабини қуйидагича изоҳлади: "Бугун пеналтини ура олмаганим учун ўзимдан жуда қаттиқ ғазабландим. Зарба жуда ёмон чиқди. Бахтимизга, биз вазиятни ўзгартира олдик, ҳисобда олдинга чиқиб, муҳим уч очкони қўлга киритдик. Энг асосийси ҳам шу эди". Унинг сўзларига кўра, жамоа ғалаба қозонишни режалаштирган бўлса-да, рақиб қаршилиги кутилганидан кучлироқ бўлган.

Тарихий рекорд ва гуруҳдаги пешқадамлик

Лионель Месси ўйин давомида иккита гол уриб, нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки футбол оламида янги саҳифа очди. У Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 18 тага етказиб, германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосенинг рекордини янгилади. Эндиликда Месси турнир тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини якка ўзи эгаллаб турибди.

Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба орқали "Ж" гуруҳида биринчи ўринни мустаҳкамлаб олди ва плей-офф босқичига муддатидан олдин йўлланмани қўлга киритди. Ҳозирда Месси ҳисобида жорий турнирнинг атиги икки ўйинида урилган 5 та гол мавжуд. Бу кўрсаткич 37 ёшли ҳужумчининг ҳамон юқори спорт формасида эканлигидан далолат беради.

"Биз Аргентина терма жамоасимиз ва ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба учун майдонга тушамиз. Бугунги ўйин осон кечмади, рақиб жуда тезкор ҳаракат қилди ва бизга тўп назоратини ўрнатиш қийин бўлди. Аммо биз ўз мақсадимизга эришдик — 32 талик босқичга гуруҳда биринчи бўлиб чиқиш вазифасини бажардик", — дея қўшимча қилди сардор.

Ушбу ғалаба Аргентина учун турнирнинг ҳал қилувчи паллалари олдидан руҳий устунлик беради. Месси каби етакчининг хатодан сўнг ўзини тиклаб, жамоани ортидан эргаштира олиши амалдаги жаҳон чемпионларининг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Навбатдаги баҳслар олдидан жамоа ўз ўйинини янада кучайтиришни мақсад қилган.

Лионель МессиАргентинаФутболЖаҳон ЧемпионатиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиКилиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги пойга: Франциялик юлдуз рекордларга муносабат билдирдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 12:02Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётЭрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиётБугун, 12:00Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаХулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаБугун, 11:53ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди