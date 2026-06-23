Лионель Месси пеналтидан фойдалана олмаганидан ғазабда: Аргентина сардори рекорд ўрнатди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жаҳон чемпионати доирасида Австрияга қарши кечган баҳсда (2:0) юзага келган вазият юзасидан ўз фикрларини билдирди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида пеналтини аниқ амалга ошира олмаган афсонавий ҳужумчи бу ҳолатдан қаттиқ ранжиганини яширмади. Шунга қарамай, тажрибали футболчи ўйин давомида ўзини қўлга олиб, дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даллада бўлиб ўтган учрашувнинг 8-дақиқасида Лионель Месси 11 метрлик жарима зарбасини ноаниқ ижро этди. Бу унинг фаолиятидаги кам кузатиладиган ҳолатлардан бири бўлиб, копток дарвоза устуни ёнидан ўтиб кетди. Goal.com нашри хабарига кўра, бу Мессининг турнирлар тарихидаги (пеналтилар сериясидан ташқари) учинчи муваффақиятсиз уриниши сифатида қайд этилди. Бироқ, бу хато ҳужумчини руҳан синдира олмади.
Ўйиндан сўнг берган интервюсида Лионель Месси ўз ғазабини қуйидагича изоҳлади: "Бугун пеналтини ура олмаганим учун ўзимдан жуда қаттиқ ғазабландим. Зарба жуда ёмон чиқди. Бахтимизга, биз вазиятни ўзгартира олдик, ҳисобда олдинга чиқиб, муҳим уч очкони қўлга киритдик. Энг асосийси ҳам шу эди". Унинг сўзларига кўра, жамоа ғалаба қозонишни режалаштирган бўлса-да, рақиб қаршилиги кутилганидан кучлироқ бўлган.
Тарихий рекорд ва гуруҳдаги пешқадамликЛионель Месси ўйин давомида иккита гол уриб, нафақат жамоасига ғалаба келтирди, балки футбол оламида янги саҳифа очди. У Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 18 тага етказиб, германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосенинг рекордини янгилади. Эндиликда Месси турнир тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини якка ўзи эгаллаб турибди.
Аргентина терма жамоаси ушбу ғалаба орқали "Ж" гуруҳида биринчи ўринни мустаҳкамлаб олди ва плей-офф босқичига муддатидан олдин йўлланмани қўлга киритди. Ҳозирда Месси ҳисобида жорий турнирнинг атиги икки ўйинида урилган 5 та гол мавжуд. Бу кўрсаткич 37 ёшли ҳужумчининг ҳамон юқори спорт формасида эканлигидан далолат беради.
"Биз Аргентина терма жамоасимиз ва ҳар қандай рақибга қарши фақат ғалаба учун майдонга тушамиз. Бугунги ўйин осон кечмади, рақиб жуда тезкор ҳаракат қилди ва бизга тўп назоратини ўрнатиш қийин бўлди. Аммо биз ўз мақсадимизга эришдик — 32 талик босқичга гуруҳда биринчи бўлиб чиқиш вазифасини бажардик", — дея қўшимча қилди сардор.
Ушбу ғалаба Аргентина учун турнирнинг ҳал қилувчи паллалари олдидан руҳий устунлик беради. Месси каби етакчининг хатодан сўнг ўзини тиклаб, жамоани ортидан эргаштира олиши амалдаги жаҳон чемпионларининг чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Навбатдаги баҳслар олдидан жамоа ўз ўйинини янада кучайтиришни мақсад қилган.
…