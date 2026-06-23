Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиёт
Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Сенегалга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.
Норвегия терма жамоаси муросасиз кечган баҳсда Сенегални 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, навбатдаги муҳим ғалабасини қўлга киритди.
Ҳоланд учрашувдан кейин жамоадошларидан фахрланишини ва миллий терма жамоа сафида мундиалда иштирок этиш унга алоҳида завқ бағишлаётганини таъкидлади.
«Мен жамоамдан фахрланаман ва ўйинлардан завқланяпман. Бу яна бир ажойиб кеча бўлди. Миллий жамоа учун ўйнашни жуда яхши кўраман», — дея ҳужумчининг сўзларини келтирди FIFA матбуот хизмати.
Норвегиялик форвард жаҳон чемпионатида майдонга тушиш ҳар бир футболчи учун ўзига хос ва унутилмас туйғу эканини ҳам қайд этди.
«Жаҳон чемпионатида иштирок этиш — жуда ажойиб ҳиссиёт», — деди Ҳоланд.
Эслатиб ўтамиз, юлдуз ҳужумчи гуруҳ босқичининг биринчи турида Ироққа қарши ўйинда ҳам икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган эди.
Шу тариқа, Ҳоланд ЖЧ-2026даги юқори натижадорлигини давом эттириб, Норвегиянинг асосий етакчиларидан бири бўлиб турибди.
Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Норвегия миллий жамоасини яна бир жиддий синов кутмоқда. Скандинавияликлар Франция терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳс гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф босқичидаги ўринлар тақсимоти учун катта аҳамият касб этади.
…