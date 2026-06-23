Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиёт

·0·Спорт
Эрлинг Ҳоланд: Жаҳон чемпионатида ўйнаш — ажойиб ҳиссиёт

Норвегия миллий жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Сенегалга қарши ўтказилган учрашувдан сўнг ўз таассуротлари билан ўртоқлашди.

Норвегия терма жамоаси муросасиз кечган баҳсда Сенегални 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, навбатдаги муҳим ғалабасини қўлга киритди.

Ҳоланд учрашувдан кейин жамоадошларидан фахрланишини ва миллий терма жамоа сафида мундиалда иштирок этиш унга алоҳида завқ бағишлаётганини таъкидлади.

«Мен жамоамдан фахрланаман ва ўйинлардан завқланяпман. Бу яна бир ажойиб кеча бўлди. Миллий жамоа учун ўйнашни жуда яхши кўраман», — дея ҳужумчининг сўзларини келтирди FIFA матбуот хизмати.

Норвегиялик форвард жаҳон чемпионатида майдонга тушиш ҳар бир футболчи учун ўзига хос ва унутилмас туйғу эканини ҳам қайд этди.

«Жаҳон чемпионатида иштирок этиш — жуда ажойиб ҳиссиёт», — деди Ҳоланд.

Эслатиб ўтамиз, юлдуз ҳужумчи гуруҳ босқичининг биринчи турида Ироққа қарши ўйинда ҳам икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган эди.

Шу тариқа, Ҳоланд ЖЧ-2026даги юқори натижадорлигини давом эттириб, Норвегиянинг асосий етакчиларидан бири бўлиб турибди.

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Норвегия миллий жамоасини яна бир жиддий синов кутмоқда. Скандинавияликлар Франция терма жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу баҳс гуруҳ пешқадамлиги ва плей-офф босқичидаги ўринлар тақсимоти учун катта аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаХулиан Алварес Атлетико Мадридни тарк этмоқчи: Ҳужумчи Барселона ҳақида орзу қилмоқдаБугун, 11:53ЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиЖЧ-2026. Жазоир Иорданияни мағлуб этиб, иродали ғалабага эришдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия — Сенегал 3:2 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:20Килиан Мбаппе Ироққа қарши ўйинда яна бир бор порладиКилиан Мбаппе Ироққа қарши ўйинда яна бир бор порладиБугун, 11:13 Элдор Шомуродов: Португалияга қарши босимсиз ва ишонч билан ўйнаймиз Элдор Шомуродов: Португалияга қарши босимсиз ва ишонч билан ўйнаймизБугун, 11:02ЖЧ-2026. Аргентина – Австрия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Аргентина – Австрия 2:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди