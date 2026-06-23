Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Тошкент метрополитени» давлат унитар корхонаси метро бекатларида реклама баннерлари мазмуни рухсатсиз ўзгартирилганини аниқлади. 21 июнь куни тунда ўтказилган текширув вақтида 20 дан ортиқ бекат вестибюлида келишилмаган реклама материаллари топилган.
Маълум қилинишича, ушбу ҳолатларга алоқадор шахслар аниқланган. Реклама берувчилар баннерлар мазмунига расмий рухсат олмасдан ўзгартириш киритган.
Қоидабузарларга нисбатан маъмурий таъсир чоралари қўлланган. Метрополитен раҳбарияти транспорт объекти ҳудудида ўтказиладиган ҳар қандай пиар акцияси, реклама материалини алмаштириш ёки унинг мазмунига тузатиш киритиш олдиндан келишилиши шартлигини эслатди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…