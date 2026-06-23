Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилди
Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримовнинг кичик қизи Лола Каримова-Тиллаева ва тадбиркор Темур Тиллаевнинг узоқ йиллик никоҳи ўз ниҳоясига етди. Лола Тиллаева ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан кутилмаган ва очиқ янгиликни бўлишиб, ажрашиш жараёни расман якунланганини маълум қилди.
«Ўзимни танлаяпман»
Лола Тиллаева ижтимоий тармоқдаги постида янги саҳифа очиш вақти келганини қуйидаги самимий сўзлар билан ифодалади:
“Ўзимга гуллар сотиб оляпман. Ўзимни танлаяпман. Расман ажрашдим. Ва бундан хурсандман. Энди эса ўсиш, эркинлик ва чинакам ўзимга тегишли бўлган ҳаёт сари интиляпман”.
Оила, фарзандлар ва хайрия лойиҳалари
Ушбу жуфтликнинг ҳаёт йўли нафақат оилавий ришталар, балки кўплаб йирик ижтимоий ҳамда хайрия лойиҳалари билан ҳам боғлиқ эди.
Фарзандлари: Никоҳ давомида улар 3 нафар фарзанд — Марям, Умар ва Сафияни вояга етказишди.
«Сен ёлғиз эмассан» жамғармаси: Эр-хотин 2002 йилда етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга кўмак бериш мақсадида мазкур жамғармага асос солишган. Жамғарма йиллар давомида болалар уйларини мукаммал таъмирлаш, зарур тиббий ёрдам кўрсатиш ва таълим дастурларини қўллаб-қувватлаш билан фаол шуғулланиб келди.
Миллионлаб долларлик бизнес ва «Абу Сахий» тарихи
Тиллаевлар оиласи узоқ йиллар давомида йирик тадбиркорлик фаолияти билан ҳам тилга олиб келинган. Хусусан, улар 2018 йилга қадар Тошкентдаги энг машҳур ва улкан улгуржи бозор бўлмиш “Абу Сахий” савдо мажмуасига эгалик қилишган.
Гарчи эр-хотин бозорга ва у билан боғлиқ логистик компанияларга эгалик қилишлари тўғрисида ҳеч қачон очиқ гапирмаган бўлишса-да, ҳукуматга яқин молиячи ва бозор тадбиркорларининг Reuters ахборот агентлигига берган маълумотларига кўра, улар мазкур бозорга 2018 йил охиригача эгалик қилганликлари тасдиқланган.
Ҳозирги кунда улар нима билан банд?
Бугунги кунда ҳар икки томон ҳам ўз йўлини мустақил равишда давом эттирмоқда:
Темур Тиллаев: Айни пайтда АҚШ ва Европа мамлакатларида ўз бизнес фаолиятини юритиб келмоқда. Унинг асосий қизиқишлари доирасидан маданият, санъат ва архитектура лойиҳалари ўрин олган.
Лола Каримова-Тиллаева: Гўзаллик ва эстетика оламида ўз мустақил брендини ярата олди. У бутун дунёда машҳур бўлган ҳашаматли парфюмерия маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи “The Harmonist” брендининг асосчиси ҳисобланади.
…