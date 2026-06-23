Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилди

·43·Жамият
Лола Каримова-Тиллаева турмуш ўртоғи билан расман ажрашганини эълон қилди

Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримовнинг кичик қизи Лола Каримова-Тиллаева ва тадбиркор Темур Тиллаевнинг узоқ йиллик никоҳи ўз ниҳоясига етди. Лола Тиллаева ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари билан кутилмаган ва очиқ янгиликни бўлишиб, ажрашиш жараёни расман якунланганини маълум қилди.

«Ўзимни танлаяпман»

Лола Тиллаева ижтимоий тармоқдаги постида янги саҳифа очиш вақти келганини қуйидаги самимий сўзлар билан ифодалади:

“Ўзимга гуллар сотиб оляпман. Ўзимни танлаяпман. Расман ажрашдим. Ва бундан хурсандман. Энди эса ўсиш, эркинлик ва чинакам ўзимга тегишли бўлган ҳаёт сари интиляпман”.

Оила, фарзандлар ва хайрия лойиҳалари

Ушбу жуфтликнинг ҳаёт йўли нафақат оилавий ришталар, балки кўплаб йирик ижтимоий ҳамда хайрия лойиҳалари билан ҳам боғлиқ эди.

  • Фарзандлари: Никоҳ давомида улар 3 нафар фарзанд — Марям, Умар ва Сафияни вояга етказишди.

  • «Сен ёлғиз эмассан» жамғармаси: Эр-хотин 2002 йилда етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга кўмак бериш мақсадида мазкур жамғармага асос солишган. Жамғарма йиллар давомида болалар уйларини мукаммал таъмирлаш, зарур тиббий ёрдам кўрсатиш ва таълим дастурларини қўллаб-қувватлаш билан фаол шуғулланиб келди.

Миллионлаб долларлик бизнес ва «Абу Сахий» тарихи

Тиллаевлар оиласи узоқ йиллар давомида йирик тадбиркорлик фаолияти билан ҳам тилга олиб келинган. Хусусан, улар 2018 йилга қадар Тошкентдаги энг машҳур ва улкан улгуржи бозор бўлмиш “Абу Сахий” савдо мажмуасига эгалик қилишган.

Гарчи эр-хотин бозорга ва у билан боғлиқ логистик компанияларга эгалик қилишлари тўғрисида ҳеч қачон очиқ гапирмаган бўлишса-да, ҳукуматга яқин молиячи ва бозор тадбиркорларининг Reuters ахборот агентлигига берган маълумотларига кўра, улар мазкур бозорга 2018 йил охиригача эгалик қилганликлари тасдиқланган.

Ҳозирги кунда улар нима билан банд?

Бугунги кунда ҳар икки томон ҳам ўз йўлини мустақил равишда давом эттирмоқда:

  • Темур Тиллаев: Айни пайтда АҚШ ва Европа мамлакатларида ўз бизнес фаолиятини юритиб келмоқда. Унинг асосий қизиқишлари доирасидан маданият, санъат ва архитектура лойиҳалари ўрин олган.

  • Лола Каримова-Тиллаева: Гўзаллик ва эстетика оламида ўз мустақил брендини ярата олди. У бутун дунёда машҳур бўлган ҳашаматли парфюмерия маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи “The Harmonist” брендининг асосчиси ҳисобланади.

Лола Каримова-ТиллаеваИслом КаримовТемур ТиллаевАбу СахийReuters
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиТошкент метросининг 20 дан ортиқ бекатида ноқонуний реклама аниқландиБугун, 12:58Қаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиҚаршида ҳоким ёрдамчиси 200 доллар билан ушландиБугун, 12:08Бўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБўстонлиқдаги каналга чўкиб кетган иккинчи боланинг жасади ҳам топилдиБугун, 12:05Ўзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиЎзбекистонликлар учун Ветнамга киришда янги талаб жорий этилдиБугун, 11:57«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилдиБугун, 10:38Тошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиТошкентда 1,5 млн долларлик криптофирибгарлик фаолиятига чек қўйилдиБугун, 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди