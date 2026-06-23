ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушади

·21·Техно
ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушади

Гўзаллик индустриясида инқилобий ўзгариш ясашни мақсад қилган ҲалоБраид стартапи соч ўриш жараёнини автоматлаштирувчи янги қурилмани тақдим этди. Мазкур технология аёллар учун кўп йиллик муаммога айланган, баъзан 12 соатгача давом этадиган мураккаб соч турмаклаш жараёнини бир неча баробар тезлаштиришга хизмат қилади. Лойиҳа аллақачон инвесторлар эътиборини тортиб, 7 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ғоя муаллифи Йинка Огунбийи Ҳарвард университетининг муҳандислик магистри ва МБА даражасига эга бўлиб, у соч ўришни шунчаки анъана эмас, балки техник ечим талаб қиладиган муаммо сифатида кўрган. Пандемия даврида ўз сочларини мустақил ўришга уриниб, бунга тўрт кун сарфлаган муҳандис, бу соҳада автоматлаштириш зарурлигини тушуниб етган. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ҲалоБраид қурилмаси профессионал стилистлар учун ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилади.

Технология қандай ишлайди?

Қурилманинг ишлаш принципи содда ва самарали: стилист соч ўришни бошлаб беради ва жараённинг асосий қисмини ҲалоБраид қурилмасига топширади. Роботлаштирилган тизим қолган қисмни бир неча сония ичида якунлайди. Ҳозирда патентлаш жараёнида бўлган ушбу ускуна сочга зарар етказмаслик учун махсус юmsҳоқ механизмлар билан жиҳозланган. У айниқса мураккаб ҳисобланган "кнотлесс" ва "бох браидс" услубидаги турмаклар учун мўлжалланган.

Огунбийи томонидан ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дунё бўйлаб одамлар ҳар йили соч ўриш учун тахминан 8 миллиард соат вақт сарфлашади. 2000 киши иштирок этган сўровномада респондентларнинг 95 фоизи, агар жараён камроқ вақт олса, сочларини тез-тез ўттирган бўлишларини билдиришган. Бу эса бозорда улкан талаб мавжудлигидан далолат беради.

Сармоядорлар ва бозор истиқболлари

Лойиҳа Reddit асосчиларидан бири Алексис Оҳаниан бошқарадиган Севен Севен Сих венчур жамғармаси томонидан қўллаб-қувватланди. Оҳанианнинг ушбу соҳага қизиқиши тасодифий эмас. Унинг турмуш ўртоғи, машҳур теннисчи Серена Виллиаms ва фарзандлари доимий равишда мураккаб соч турмакларидан фойдаланишади. Оҳанианнинг сўзларига кўра, у бу жараённинг нақадар узоқ ва чарчатувчи эканлигини шахсан кузатган.

Стилистлар учун ҳам бу технология катта енгиллик яратади. Узоқ вақт давомида қўлда бажариладиган оғир меҳнат кўпинча касбий касалликларга, жумладан, артрит ва бўғим оғриқларига сабаб бўлади. ҲалоБраид эса ушбу жисмоний юкламани камайтириб, салонларга бир кунда кўпроқ мижозга хизмат кўрсатиш имконини беради.

Оҳаниан Dyson бренди соч қуритгичлар бозорини қандай ўзгартирган бўлса, ҲалоБраид ҳам соч турмаклаш саноатида шундай бурилиш ясашига ишонади. Қурилманинг илк намуналари жорий йилнинг охирига қадар профессионал гўзаллик салонларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу каби технологик ечимлар анъанавий хизмат кўрсатиш соҳаларини робототехника ёрдамида модернизация қилишнинг ёрқин намунасидир.

ҲалоБраидТехнологияРобототехникаСтартапГўзаллик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишSamsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишБугун, 20:24Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди