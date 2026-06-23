ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушади
Гўзаллик индустриясида инқилобий ўзгариш ясашни мақсад қилган ҲалоБраид стартапи соч ўриш жараёнини автоматлаштирувчи янги қурилмани тақдим этди. Мазкур технология аёллар учун кўп йиллик муаммога айланган, баъзан 12 соатгача давом этадиган мураккаб соч турмаклаш жараёнини бир неча баробар тезлаштиришга хизмат қилади. Лойиҳа аллақачон инвесторлар эътиборини тортиб, 7 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ғоя муаллифи Йинка Огунбийи Ҳарвард университетининг муҳандислик магистри ва МБА даражасига эга бўлиб, у соч ўришни шунчаки анъана эмас, балки техник ечим талаб қиладиган муаммо сифатида кўрган. Пандемия даврида ўз сочларини мустақил ўришга уриниб, бунга тўрт кун сарфлаган муҳандис, бу соҳада автоматлаштириш зарурлигини тушуниб етган. TechCrunch нашрининг хабар беришича, ҲалоБраид қурилмаси профессионал стилистлар учун ёрдамчи восита бўлиб хизмат қилади.
Технология қандай ишлайди?Қурилманинг ишлаш принципи содда ва самарали: стилист соч ўришни бошлаб беради ва жараённинг асосий қисмини ҲалоБраид қурилмасига топширади. Роботлаштирилган тизим қолган қисмни бир неча сония ичида якунлайди. Ҳозирда патентлаш жараёнида бўлган ушбу ускуна сочга зарар етказмаслик учун махсус юmsҳоқ механизмлар билан жиҳозланган. У айниқса мураккаб ҳисобланган "кнотлесс" ва "бох браидс" услубидаги турмаклар учун мўлжалланган.
Огунбийи томонидан ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дунё бўйлаб одамлар ҳар йили соч ўриш учун тахминан 8 миллиард соат вақт сарфлашади. 2000 киши иштирок этган сўровномада респондентларнинг 95 фоизи, агар жараён камроқ вақт олса, сочларини тез-тез ўттирган бўлишларини билдиришган. Бу эса бозорда улкан талаб мавжудлигидан далолат беради.
Сармоядорлар ва бозор истиқболлариЛойиҳа Reddit асосчиларидан бири Алексис Оҳаниан бошқарадиган Севен Севен Сих венчур жамғармаси томонидан қўллаб-қувватланди. Оҳанианнинг ушбу соҳага қизиқиши тасодифий эмас. Унинг турмуш ўртоғи, машҳур теннисчи Серена Виллиаms ва фарзандлари доимий равишда мураккаб соч турмакларидан фойдаланишади. Оҳанианнинг сўзларига кўра, у бу жараённинг нақадар узоқ ва чарчатувчи эканлигини шахсан кузатган.
Стилистлар учун ҳам бу технология катта енгиллик яратади. Узоқ вақт давомида қўлда бажариладиган оғир меҳнат кўпинча касбий касалликларга, жумладан, артрит ва бўғим оғриқларига сабаб бўлади. ҲалоБраид эса ушбу жисмоний юкламани камайтириб, салонларга бир кунда кўпроқ мижозга хизмат кўрсатиш имконини беради.
Оҳаниан Dyson бренди соч қуритгичлар бозорини қандай ўзгартирган бўлса, ҲалоБраид ҳам соч турмаклаш саноатида шундай бурилиш ясашига ишонади. Қурилманинг илк намуналари жорий йилнинг охирига қадар профессионал гўзаллик салонларида пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу каби технологик ечимлар анъанавий хизмат кўрсатиш соҳаларини робототехника ёрдамида модернизация қилишнинг ёрқин намунасидир.
…