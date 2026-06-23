Қарздорлик сабабли Jetour Dashing хатланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мажбурий ижро бюроси Андижон вилоят бошқармаси иш юритувига фуқаролик ишлари бўйича Бўстон туманлараро судининг қарздор Ю.М.дан ундирувчи “Микрокредитбанк” АТБ Андижон вилояти филиали фойдасига 388,8 млн. сўм кредит қарздорлигини ундириш ва ундирувни гаровдаги автотранспорт воситасига қаратиш ҳақидаги ижро ҳужжати келиб тушган.
Ижро ҳужжати талабини ўз муддатида бажариши ҳақида қарздор огоҳлантирилган ва тушунтириш ишлари олиб борилган.
Бироқ, белгиланган муддатларда қарздор томонидан кредит қарзи тўланмаганлиги сабабли, Бюро ходимлари томонидан “JETOUR DASHING” русумли автомашина рўйхатга олиниб, хатланди.
Эндиликда, кредит қарзлари қайтарилмаса автомашина аукцион орқали сотувга қўйилиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…