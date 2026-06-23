Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёр

·121·Спорт
Барселона Хулиан Альварес учун 130 миллион евро сарфлашга тайёр

Испания футболида навбатдаги шов-шувли трансфер амалиёти пишиб етилмоқда. Каталониянинг Барселона клуби Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олиш учун рекорд даражадаги 130 миллион евролик таклиф тайёрламоқда. Аргентиналик жаҳон чемпионининг Мадрид клубини тарк этиш истагини очиқчасига билдириши ушбу трансфер эҳтимолини кескин ошириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри хабарига кўра, Хулиан Альвареснинг Метрополитано стадионидаги муҳитдан норозилиги ва янги чорловларни истаётгани ҳақидаги баёнотлари Барселона раҳбариятини ҳаракатга келтирган. Аввалига имконсиздек кўринган ушбу келашув эндиликда клуб мутасаддилари учун устувор вазифага айланди. Каталонияликлар футболчининг шахсий позициясидан музокараларда асосий восита сифатида фойдаланишни кўзламоқда.

Музокаралар жараёни ва молиявий тафсилотлар

Маълум бўлишича, Барселона вакиллари ва футболчининг агентлари ўртасидаги дастлабки учрашув жорий йилнинг 27-май куни бўлиб ўтган. Ўша саммитда томонлар бўлажак келашувнинг асосий шартларини муҳокама қилишган. Ҳозирда клуб раҳбарияти иккинчи, такомиллаштирилган таклиф устида ишламоқда, унинг қиймати 130 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.

Барселона стратегик жиҳатдан вазиятни тўлиқ назорат қилаётганига ишончи комил. Атлетико Мадрид раҳбарияти футболчи билан ноқонуний алоқаларга чиқилгани бўйича шикоят қилиши мумкинлиги ҳақидаги огоҳлантиришлар ҳам каталонияликларни тўхтата олмаяпти. Клуб буни замонавий трансфер бозоридаги оддий жараён сифатида қабул қилмоқда.

Хулиан Альвареснинг трансфери амалга ошса, бу жорий ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирига айланади. Барселона ҳужум чизиғини кучайтириш орқали нафақат Ла Лига, балки Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун ҳам асосий даъвогарга айланишни мақсад қилган. Аргентиналик ҳужумчининг универсал маҳорати жамоанинг ўйин услубига мос тушиши кутилмоқда.

Ҳозирча Атлетико Мадрид ўзининг асосий юлдузларидан бирини қўйиб юбориш борасида якуний қарорга келмаган. Бироқ футболчининг ўзи кетишни истаётгани ва Барселона таклиф қилаётган катта маблағ Мадрид клубини музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиши мумкин. Яқин ҳафталарда ушбу трансфер достонининг ҳал қилувчи палласи бошланиши кутилмоқда.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Серхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиСерхио Агуеро: Жулиан Алварес Барселона услубига мукаммал даражада мос тушадиБугун, 20:59Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Жоау Канцело Криштиано Роналдо ва Неймар ҳимоясига чиқди: "Улар ҳеч кимга ҳеч нарсани исботлаши шарт эмас"Бугун, 20:19Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиБугун, 19:50Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиБугун, 19:14Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 19:11Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Бугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...