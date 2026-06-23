Мажбурият бажарилди
Оила - жамиятнинг асосий бўғини, муқаддас маскан. Чунки бу даргоҳда инсон дунёга келади, шахс сифатида шаклланиб, таълим-тарбия топади. Жамият фаровонлиги ҳам оиланинг тинч-тотувлигида. Бироқ, сўнгги кунларда оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш, ажримларни олдини олиш, болаларнинг ижтимоий ҳимояси долзарблигича қолмоқда.
Вояга етмаган шахсларнинг манфаатлари ҳимояси Мажбурий ижро бюроси органлари томонидан алоҳида назоратга олинган. Алимент ундирувига оид ижро ҳужжатлари келиб тушиши биланоқ ижрога қаратилиб, ундириш чоралари кўриб борилмоқда.
Бюронинг Пахтаобод туман бўлимида ҳам ижро иши бўйича 4 минг АҚШ доллари ундириб берилди. Ижро ҳаракатлари давомида аёл ўз хоҳишига кўра муайян суммадаги пулларни олиш эвазига ижро ҳужжатини тамомланишини сўради. Эр-хотин келишувига биноан, алимент тўлови учун 4 минг АҚШ доллари отадан фарзанди учун тақдим этилди.
Шу билан, ундирувчи аёлнинг аризасига мувофиқ ижро иши якунланди.
…