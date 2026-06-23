Мажбурият бажарилди

·19·Жамият
Мажбурият бажарилди

Оила - жамиятнинг асосий бўғини, муқаддас маскан. Чунки бу даргоҳда инсон дунёга келади, шахс сифатида шаклланиб, таълим-тарбия топади. Жамият фаровонлиги ҳам оиланинг тинч-тотувлигида. Бироқ, сўнгги кунларда оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш, ажримларни олдини олиш, болаларнинг ижтимоий ҳимояси долзарблигича қолмоқда.

Вояга етмаган шахсларнинг манфаатлари ҳимояси Мажбурий ижро бюроси органлари томонидан алоҳида назоратга олинган. Алимент ундирувига оид ижро ҳужжатлари келиб тушиши биланоқ ижрога қаратилиб, ундириш чоралари кўриб борилмоқда.

Бюронинг Пахтаобод туман бўлимида ҳам ижро иши бўйича 4 минг АҚШ доллари ундириб берилди. Ижро ҳаракатлари давомида аёл ўз хоҳишига кўра муайян суммадаги пулларни олиш эвазига ижро ҳужжатини тамомланишини сўради. Эр-хотин келишувига биноан, алимент тўлови учун 4 минг АҚШ доллари отадан фарзанди учун тақдим этилди.

Шу билан, ундирувчи аёлнинг аризасига мувофиқ ижро иши якунланди.

ПахтабодМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиҚарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиБугун, 21:12Қаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқатҚаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқатБугун, 19:23Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Бугун, 18:591 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошади1 сентябрдан йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ошадиБугун, 18:28Бекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБекободда қотиллик жинояти учун 15,5 йил қамоқ жазоси тайинландиБугун, 17:10Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Президент ҳам ҳаяжонда: Ўзбекистон–Португалия ўйинини кутаётганини яширмади (видео)Бугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди