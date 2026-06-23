Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"

·42·Спорт
Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"

Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе миллий жамоадаги жамоадоши Гарри Кейн ҳақида юқори фикрларни билдириб, тажрибали ҳужумчи билан бир сафда тўп суриш у учун улкан фахр эканини таъкидлади. Ҳозирда Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида иштирок этаётган "уч шерлар" лагерида Кейн нафақат тўпурар, балки жамоавий интизомни ушлаб турувчи асосий етакчи сифатида намоён бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг кейинги босқич масаласини ҳал қилишга яқин турибди. Ўша баҳсда дубл қайд этган 32 ёшли Гарри Кейн Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказиб, бу кўрсаткич бўйича афсонавий Гари Линекерга етиб олди. Гана билан бўладиган навбатдаги ўйин эса Кейн учун терма жамоадаги 116-учрашув бўлади ва у Давид Бекхамни ортда қолдириб, энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида учинчи ўринга кўтарилади.

Деклан Рисе жамоадошининг профессионализмига тўхталар экан, келажакда фарзандларига Гарри Кейн билан бирга ўйнагани ҳақида фахр билан гапириб беришини айтди. Унинг сўзларига кўра, Бавария ҳужумчиси машғулотларда ҳам, ўйинларда ҳам ўзининг юқори даражасини намойиш этиб, ёш футболчиларга ўрнак бўлиб келмоқда.

Етакчилик ва тажриба омили

"Мен жуда омадлиман. Биринчидан, у бизнинг сардоримиз, иккинчидан, у ҳар куни ўз меҳнати билан намуна кўрсатади. Унинг Баварияда ёки Англия либосида кўрсатаётган натижалари мен учун кутилмаган ҳолат эмас, чунки у машғулотларда ҳам тиниmsиз гол уради. Бундай ҳужумчи билан бир жамоада бўлиш — ҳақиқий шараф", — дея қўшимча қилди Рисе.

Сардорлик масъулияти фақат майдондаги ҳаракатлар билан чекланиб қолмаяпти. Кейн жамоада хотиржамликка берилишнинг олдини олиш мақсадида футболчиларни огоҳликка чақирмоқда. Хусусан, у Эвро-2020, ЖЧ-2022 ва Эвро-2024 турнирларида биринчи ўйиндаги ғалабадан сўнг, иккинчи баҳсда дуранг қайд этилгани ҳақидаги нохуш анъанани эслатиб ўтган.

Англия терма жамоаси Ганага қарши Массачусетс штатидаги "Фоксборо" стадионида майдонга тушади. Томас Тухель шогирдлари ушбу баҳсда ғалаба қозонишса, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилишлари мумкин. Гана терма жамоаси Карлос Қуеироз қўл остида жисмоний жиҳатдан кучли ўйин намойиш этаётган бўлса-да, инглизлар айни дамда ҳужум чизиғида жуда самарали ўйин кўрсатишмоқда.

Агар Англия ғалаба қозонса ва параллел равишда кечадиган Хорватия ҳамда Панама ўйинида инглизлар учун фойдали натижа қайд этилса, жамоа сўнгги тур олдидан Л гуруҳида пешқадамликни кафолатлайди. Бу эса плей-офф босқичи олдидан асосий таркиб ўйинчиларига дам бериш имкониятини яратади.

АнглияГарри КейнДеклан РисеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиПортугалия — Ўзбекистон: тахминий таркиблар эълон қилиндиБугун, 19:50Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина 2 та гол урадиБугун, 19:14Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 19:11Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёздиБугун, 18:39«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқда«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқдаБугун, 18:05Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаРеал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаБугун, 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...