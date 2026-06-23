Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат

·0·Саломатлик
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат

Буйраклар организмдаги энг муҳим аъзолардан бири ҳисобланади. Аммо кўпчилик зарарли деб ҳисобламайдиган айрим «фойдали» одатлар ҳам улар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ҳаддан ташқари кўп оқсил истеъмол қилиш

Stolda baliq, sut, tuxum, non va mevalar kabi turli oziq-ovqat mahsulotlari turibdi.

Оқсил организм учун жуда муҳим бўлса-да, уни ортиқча истеъмол қилиш буйракларга қўшимча юклама беради. Уролог Девид Шустерманнинг таъкидлашича, кунига тана вазнининг ҳар бир килограммига 0,8–1 грамм оқсил етарли ҳисобланади. Бу меъёрнинг икки-уч баробар ошиши эса сурункали буйрак касалликлари хавфини кучайтиради.

Тавсия: оқсил истеъмолини назорат қилинг ва зарурат бўлса, ўсимлик оқсилларига кўпроқ эътибор қаратинг.

Биологик фаол қўшимчаларни назоратсиз қабул қилиш

Kaftda turli rangdagi dori tabletkalari va fonda bir stakan suv.

Зарчава, С витамини ва кальцийнинг юқори дозалари буйракда тош ҳосил бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Д витамини эса айрим дори воситалари билан мос келмаслиги эҳтимоли бор.

Тавсия: ҳар қандай қўшимчани қабул қилишдан олдин мутахассис билан маслаҳатлашинг.

Детокс-чойларга ортиқча ишониш

Yashil smuzi, olma, avokado va urug'lardan yozilgan "Detox" so'zi oq fonda turibdi.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, детокс-чойларнинг фойдасини тасдиқлайдиган илмий далиллар йўқ. Аксинча, улар организмнинг сувсизланишига ва буйракларга ортиқча зўриқиш тушишига олиб келиши мумкин.

Тавсия: қўшимча детоксикацияга эҳтиёж йўқ. Етарли уйқу, жисмоний фаоллик ва тўғри овқатланишнинг ўзи етарли.

Ҳаддан ташқари кўп сув ичиш

Kimdir plastik idishdan shisha stakanga suv quymoqda.

Сув организм учун муҳим, аммо унинг ҳам меъёридан ортиғи зарар келтириши мумкин. Буйраклар бир соатда тахминан 0,8–1 литр сувни қайта ишлай олади. Бу меъёрдан ортиқча сув ичиш уларга ортиқча юклама беради.

Тавсия: чанқаганингиздагина сув ичинг ва организм эҳтиёжига қулоқ тутинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 21:40Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12.06, 13:17Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?11.06, 10:58Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?10.06, 18:50Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилдиИнсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди06.06, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?
Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули
Оёқ таги массажи: соғлиғингизни яхшилашнинг энг оддий усули