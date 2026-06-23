Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Буйраклар организмдаги энг муҳим аъзолардан бири ҳисобланади. Аммо кўпчилик зарарли деб ҳисобламайдиган айрим «фойдали» одатлар ҳам улар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ҳаддан ташқари кўп оқсил истеъмол қилиш
Оқсил организм учун жуда муҳим бўлса-да, уни ортиқча истеъмол қилиш буйракларга қўшимча юклама беради. Уролог Девид Шустерманнинг таъкидлашича, кунига тана вазнининг ҳар бир килограммига 0,8–1 грамм оқсил етарли ҳисобланади. Бу меъёрнинг икки-уч баробар ошиши эса сурункали буйрак касалликлари хавфини кучайтиради.
Тавсия: оқсил истеъмолини назорат қилинг ва зарурат бўлса, ўсимлик оқсилларига кўпроқ эътибор қаратинг.
Биологик фаол қўшимчаларни назоратсиз қабул қилиш
Зарчава, С витамини ва кальцийнинг юқори дозалари буйракда тош ҳосил бўлишига сабаб бўлиши мумкин. Д витамини эса айрим дори воситалари билан мос келмаслиги эҳтимоли бор.
Тавсия: ҳар қандай қўшимчани қабул қилишдан олдин мутахассис билан маслаҳатлашинг.
Детокс-чойларга ортиқча ишониш
Мутахассисларнинг таъкидлашича, детокс-чойларнинг фойдасини тасдиқлайдиган илмий далиллар йўқ. Аксинча, улар организмнинг сувсизланишига ва буйракларга ортиқча зўриқиш тушишига олиб келиши мумкин.
Тавсия: қўшимча детоксикацияга эҳтиёж йўқ. Етарли уйқу, жисмоний фаоллик ва тўғри овқатланишнинг ўзи етарли.
Ҳаддан ташқари кўп сув ичиш
Сув организм учун муҳим, аммо унинг ҳам меъёридан ортиғи зарар келтириши мумкин. Буйраклар бир соатда тахминан 0,8–1 литр сувни қайта ишлай олади. Бу меъёрдан ортиқча сув ичиш уларга ортиқча юклама беради.
Тавсия: чанқаганингиздагина сув ичинг ва организм эҳтиёжига қулоқ тутинг.
…